Güne Başlarken | 19 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 19 Aralık günü saat 07.25’de dolar 5,92 TL’den işlem görürken, euro ise 6,59 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Sis uyarısı

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 0°C, 7°C

İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 10°C, 14°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 9°C, 18°C

Adana: Az bulutlu ve açık 7°C, 19°C

Antalya: Az bulutlu ve açık 11°C, 18°C

Samsun: Az bulutlu ve açık 10°C, 19°C

Trabzon: Az bulutlu ve açık 10°C, 17°C

Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli -6°C, 5°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 3°C, 15°C

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

18 yaşında kızım. Hoşlandığım erkeklere bir türlü yaklaşamıyorum. Hatta arkadaşça bile davranıyorum. Onlara nasıl yaklaşabilirim? Cevaplar için tıklayın...





19 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Zevkiniz için para harcamaya bayılıyorsunuz. Bugün kendinizi iyi hissetmenize neden olacak bu durum sizi fazla sıkmamalı. Yakında istediğiniz maddi kazanca kavuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız.

BOĞA: Hızlı düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi her yerde kullanıyorsunuz. Bugün klasik davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve olaylara daha esnek bir şekilde bakmalısınız. Arkadaşlarınızı yargılamaktan kaçınmalısınız.

İKİZLER: Zeki ve pratik yönlerinizi daha güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemli olduğunu çevrenize anlatmak için ekstra çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün anlaşılmaya ve güç birliğine çok fazla ihtiyacınız var.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin kişisel özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmıyor ve size de aynı şekilde davranılsın istiyorsunuz. Bugün, özel hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşırken duygusal tatmin sağlıyorsunuz.

ASLAN: Bugün egonuzu güçlendirmek yapmanız gereken işlerde size gerekli cesareti sağlıyor. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri hızlıca yapmalısınız.

BAŞAK: Partnerinizle fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. Bugün kişisel cazibenizi karşı taraf üzerinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yıldızların size olumlu desteği var.

TERAZİ: Çevre koşullarının lehinize işlediği bir gün. İsteklerinizdeki çeşitlilik aklınızı karıştırabilir. Uzaklarda, değer verdiğiniz dostlarınızdan beklediğiniz güzel haberleri alacaksınız. Kardeşlerle bağınız güçleniyor.

AKREP: Hareketli bir gün. Düşüncelerinizde idealist davranacaksınız. Başkalarının sizin hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve işiniz konusunda hiç kimseye taviz vermeyeceksiniz. Aşk yaşantınız canlanıyor.

YAY: Duygusal yaşantınızda hareketlenme ve canlılık söz konusu. Arkadaşlarınızla birçok toplantıya çağırılırken, siz partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Onunla aranızda farklı bir tat tutturacaksınız.

OĞLAK: Düşüncelerinizi paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda ödün vermiyorsunuz. Gizli planları saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenizdeki kişilerle yeni konuların araştırmalarını yapmalısınız. Başarılı bir gün.

KOVA: Bugün birçok özel dostunuzdan alacağınız değişik teklifleri değerlendirme konusunda tercih zorluğu yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza katılacak yeni kişilerle değişik ve ortak organizasyona katılacaksınız.

BALIK: İlişkilerinizde istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasını sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız. Enerjiniz yüksek fakat çok çabuk alınganlık göstereceğiniz bir gün. Bunun size olumsuz olarak dönmesini istemiyorsanız sakin kalın.

Bugün:

Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu Varşova'ya girdi. 1805

Bahçe, İslahiye, Hassa, Mamure, Osmaniye (Cebelibereket) işgal edildi. 1918

Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye, Sivas'tan Ankara'ya hareket etti. 1919

Milli Mücadele'yi destekleyen ''Antalya'da Anadolu'' gazetesi yayınlanmaya başladı. 1920

II. Dünya Savaşı'nda, İstanbul'da ekmek karneye bağlandı. 1941

Koç grubunca üretilen ilk Türk otomobili Anadol satışa sunuldu. Peşin fiyatı 26 bin 800 lira. 1966

Piyanist İdil Biret, Paris'te dünyanın ünlü beş virtüözü ile konser verdi. 1968

Çin ve ABD, Hong Kong'un 1997'de Çin'e devredilmesi konusunda anlaştı. 1984

Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Naim Süleymanoğlu ilk kez milli mayoyu giydi. 60 kiloda koparma (150 kg), silkme (188,5 kg) ve toplamda (337,5 kg) kendisine ait dünya rekorlarını yeniledi. 1987

Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi Akmerkez açıldı. 1993

Libya lideri Muammer Kaddafi ülkesinin nükleer ve kimyasal silah üretme hedefinden vazgeçtiğini duyurdu. 2003

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