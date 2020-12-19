Güne Başlarken | 19 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tedbirlerle birlikte günlük vaka sayısının düşüşe geçtiğini ancak son günlerde evde bulaşma oranının yükseldiğini belirtti.

2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’da "İyilik Meleği" ödülü aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai’ye seferler yeniden başladı.

Galatasaray Teknik Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Terim çıkarken Öğretmenoğlu’na "Akşam anlat herkese Fatih hocayı attım diye" söyleminde bulunarak tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir. Acil Kullanım Onayı, ‘ruhsat’ anlamına gelmemektedir." dedi.

Güne Dair Notlar

19 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,62 TL euro ise 9,35 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Antalya, Ankara, Trabzon, Diyarbakır,

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yepyeni bir yıl, yeni umutlar, yeni kararlar... Şunu bilmelisiniz ki, aşk, kim olursak olalım hepimizin hak ettiği bir şeydir. Aşka küsmek, sevmekten vazgeçmek kalp kırıklığınızı onarmaz. Aksine içinde bulunduğunuz durumu daha da kötüleştirir. Size bir kılavuz hazırladım. Belki kalbinizin kırılma riskini sıfıra indirmez ama size yeni yılda daha iyi bir aşk için yol gösterebilir... Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...

Günün kitabı

Okunmamış Mesaj / Aşkım Kapışmak

Okurken ellerinizin ne kadar kirli olduğuna çok şaşıracaksınız…

Dokunduğu herkesin geçmişini tüm detaylarıyla gören masör Yusuf’un yolu şarkıcı Cemre’yle kesişir ve genç adam bir tek onun geçmişini göremediğini fark eder. Ona duyduğu merak ve ilgi zamanla aşka dönüşür. Cemre’nin arkadaşlarına masaj yapmaya ve onların karanlık sırlarını öğrenmeye başlar. Ancak aşk, her zaman iki kişiyi bir arada tutmaya yetmez. Cemre’nin sır gibi sakladığı bağımlılığı Yusuf’la aralarını bozarken, Cemre’nin arkadaşlarının hayatında da kötü olaylar cereyan etmeye başlar.

Atlanması gereken tek bir eşik vardır.

Yedi büyük günah...

19 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: İşyerinde özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde seyahatler gündeme gelecek.

BOĞA: Sıra dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

İKİZLER: İletişim konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Gelişen duygusal konulara kafanızı takarak aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Düşüncelerinizi süsleyerek ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yaratıcılıkta rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde düşünerek zaman kaybetmemeli, harekete geçmelisiniz. Araştırdığınız konuların yarardan çok zararı olabilir.

ASLAN: Yalnız daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor. Karamsar olmamalısınız.

BAŞAK: Bugün hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacak. İsteklerinizdeki artış sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine onları sınamalısınız.

TERAZİ: Yaptığınız işin karşılığını almak ve bu konuda kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Maddi menfaatlerinizi korumak zorundasınız. Bugün ego ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız.

AKREP: Düşüncelerinizde sürekli değişme söz konusu. Birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

YAY: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, kombinasyon burcunuzda ilerlerken birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Bir iş imkanı sizi bekliyor. Emin adımlarla ilerliyorsunuz.

OĞLAK: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüklerinizi yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Kişisel egolarınız yüksek.

KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde, birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinize içten ve samimi davranıyorsunuz.

BALIK: Kendinizi sorgulayarak adımlarınızı sağlam şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak.