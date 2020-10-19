Güne Başlarken | 19 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan Çağlar Söyüncü, takımı Leicester City'nin evinde Aston Villa'ya 1-0 kaybettiği karşılaşmada da forma giyemedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, YSK seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, 67 bin 322 oyla seçimdeki geçerli oyların yüzde 51,69'unu alarak seçimi önde tamamladı.

Fransa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 837 vaka görüldü.

Bir süredir kanser tedavisi gören Sözcü Gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

Güne Dair Notlar

19 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 91 TL, euro ise 9, 26 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Ankara, 10°C, 19°C Akşam saatlerinde yer yer dolu yağışı bekleniyor Trabzon, 18°C, 23°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 9°C, 29°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Anthony Burgess- Otomatik Portakal

“Tüm hayvanların en zekisi, iyiliğin ne demek olduğunu bilen insanoğluna bir baskı yöntemi uygulayarak onu otomatik işleyen bir makine haline getirenlere kılıç kadar keskin olan kalemimle saldırmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum…” Karabasan gibi bir gelecek atmosferi… Geceleyin sokakları terörize eden, yaşamları şiddet üzerine kurulu gençler ve bu hikâyenin anti-kahramanı Alex... Yayımlandığı günden bu yana “kült roman” özelliğini kaybetmeyen Otomatik Portakal’ın 15 yaşındaki kahramanı, “iyi ya da kötü nedir?”, “İnsan özgür iradesiyle kaderini seçebilir mi?” gibi soruların yanıtlarını kurcalarken, şiddet dolu sahnelere Beethoven’ın, Mozart’ın müziği eşlik ediyor; Alex ve “çete kardeşleri” Pete, Georgie ve Aptalof, yarattıkları yepyeni dilin kelimelerini okurun zihnine kazıyorlar. Ünlü yönetmen Stanley Kubrick tarafından 1971’de filme de çekilen Otomatik Portakal tüm zamanların en sarsıcı romanlarından. “Cockney dilinde (İngiliz argosu) bir deyiş vardır. ‘Uqueer as as clockwork orange’. Bu deyiş, olabilecek en yüksek derecede gariplikleri barındıran kişi anlamına gelir. Bu çok sevdiğim lafı, yıllarca bir kitap başlığında kullanmayı düşünmüşümdür. Bir de tabii Malezya’da ‘canlı’ anlamına gelen ‘orang’ sözcüğü var. Kitabı yazmaya başladığımda, rengi ve kokusu hoş bir meyvenin kullanıldığı bu deyişin, tam da anlatmak istediğim duruma, Pavlov kanunlarının uygulanmasına dayalı bir hikâyeye çok iyi oturduğunu düşündüm.”





Günün köşe yazısı

Malum; işimiz, toplantımız, görüşmelerimiz, hatta okulumuz bile online... Büyük bir kesim Covid tehlikesi yokmuş gibi normal hayata devam etsin dursun; dijitalleşmeyi tercih edenler son hız çoğalıyor. Üstelik sadece ihtiyaçlarımızı halletmiyoruz; etkinliklere bile online olarak iştirak ediyoruz. Defileler, ödül törenleri, spor müsabakaları bile online. Peki sevdik mi? Kendi adıma, etkinlikleri canlı kanlı izlemeyi tercih ederim ama Covid yakamızı bırakmadığı sürece yeni normalimiz bu. Peki yeni online hayatımızda neler oldu, hatırlasak... Şirin Sever'in yazısı...

19 Ekim günlük burç yorumları