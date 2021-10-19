Güne Başlarken | 19 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Avcılar, Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak’taki 4 katlı Deviz Apartmanı’nın giriş katındaki balkon, gürültü ile çöktü. Ambarlı Mahallesi’ndeki son olayla birlikte Avcılar’da son bir yıl içerisinde kendiliğinden balkonu çöken bina sayısı 6’ya yükseldi.

Kapatılan Polis Akademisi’nin üniversitelere yerleştirilen öğrencilerinden 23’ünün örgütle bağlantısı tespit edildi. FETÖ'ye yönelik operasyonda, 15’i gözaltına alındı, 4’ü aranıyor, 4’ünün de yurtdışına kaçtığı belirlendi.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Devlet, bakıma ihtiyaç duyan hasta ve ağır engelli yakını olan ve bu kişinin bakımını üstlenen akrabalara destek olmak için her ay düzenli olarak ödeme yapıyor. Buna, ‘evde bakım yardımı’ deniyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Drogba, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi ilan edildi.

Güne Dair Notlar

19 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9, 37TL, euro ise 10, 92 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 28°C Parçalı bulutlu Ankara, 7°C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu Trabzon, 15°C, 18°C Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 12°C, 25°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Hızlı ve Öfkeli 7, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

Günün köşe yazısı

Annem, 12 Mart 1971 askeri müdahalesinin ardından Mamak Askeri Cezaevi’nde ziyaretime geldiğinde ilk cümlesi şu olmuştu:

“Oğlum keşke topçu olsaydın.” Mamak Cezaevi’nin labirenti andıran koridorlarından, demir kapılarından geçip de beni bir gölge gibi görüşme kabininin içinde görünce yüreği yanmış, bunları söylemişti. Lise öğrencisiyken Tarsus İdman Yurdu’nda oynuyordum." Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

19 Ekim günlük burç yorumları