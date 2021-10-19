Güne Başlarken | 19 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
19 Ekim 2021, Salı 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul Avcılar, Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak’taki 4 katlı Deviz Apartmanı’nın giriş katındaki balkon, gürültü ile çöktü. Ambarlı Mahallesi’ndeki son olayla birlikte Avcılar’da son bir yıl içerisinde kendiliğinden balkonu çöken bina sayısı 6’ya yükseldi.
- Kapatılan Polis Akademisi’nin üniversitelere yerleştirilen öğrencilerinden 23’ünün örgütle bağlantısı tespit edildi. FETÖ'ye yönelik operasyonda, 15’i gözaltına alındı, 4’ü aranıyor, 4’ünün de yurtdışına kaçtığı belirlendi.
- Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.
- Devlet, bakıma ihtiyaç duyan hasta ve ağır engelli yakını olan ve bu kişinin bakımını üstlenen akrabalara destek olmak için her ay düzenli olarak ödeme yapıyor. Buna, ‘evde bakım yardımı’ deniyor.
- Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Drogba, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi ilan edildi.
Güne Dair Notlar
- 19 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9, 37TL, euro ise 10, 92 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 28°C Parçalı bulutlu Ankara, 7°C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu Trabzon, 15°C, 18°C Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 12°C, 25°C Parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Sinema: Hızlı ve Öfkeli 7, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı
Günün köşe yazısı
Annem, 12 Mart 1971 askeri müdahalesinin ardından Mamak Askeri Cezaevi’nde ziyaretime geldiğinde ilk cümlesi şu olmuştu:
“Oğlum keşke topçu olsaydın.” Mamak Cezaevi’nin labirenti andıran koridorlarından, demir kapılarından geçip de beni bir gölge gibi görüşme kabininin içinde görünce yüreği yanmış, bunları söylemişti. Lise öğrencisiyken Tarsus İdman Yurdu’nda oynuyordum." Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
19 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve derin düşündüğünüzde daha iyi olduğunuzu göreceksiniz. Bugün kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız çevre koşullarından kaynaklanıyor.
- BOĞA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Yeni konular icat etmek yerine uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı ele almanız gerekiyor.
- İKİZLER: Bugün, duygularınız yoğun. Ay’ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz.
- YENGEÇ: Partnerinizle ilişkiniz farklı duygular içinde gelişiyor. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Onun istekleri sizin tarzının dışında olduğu için daha büyük hayal kırıklığı olabilir.
- ASLAN: Çevre koşullarını yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuzda sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Bugün enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.
- BAŞAK: Paranın esiri değilsiniz. Bugün daha soyut davranmak isteyeceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gündesiniz. Çevrenizdeki gizemli ve çekici olaylara karşı bir merak ve araştırma söz konusu olacak.
- TERAZİ: Kendi doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz ama bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçin. Yorulmaktan ve çalışmaktan korkmamanız sizi farklı yapıyor.
- AKREP: Aklınız çok karışık. Düşünceleriniz dağınık. Yapmak istedikleriniz ve planlarınız için yeni bir düzenlemeye ihtiyacınız var. Siz kendi değer yargılarınızın dışında hareket etmekten hoşlanmıyorsunuz.
- YAY: Orijinal fikirlerinizi çevrenin desteğiyle ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı güçlendirebilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulanacaksınız.
- OĞLAK: Bugün iyi bir planlama yaparsanız zihinsel dağınıklık yaşamazsınız. Kendinizi yenilemek istiyorsanız eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları tekrar etmemeye çalışmalısınız. Farklı yönlerinizi hissedeceksiniz.
- KOVA: Bugün kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz. Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bilinçaltınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacak çalışmalar yapacaksınız.
- BALIK: Maddi hırslarınız önde olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için değişik konuları kombine edebileceksiniz. Bazı konular yüzünden başınızın ağrımasını istemiyorsanız planlarınızda net olmak zorundasınız.
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