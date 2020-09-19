Güne Başlarken | 19 Eylül 2020
Cumartesi sabahından günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
19 Eylül 2020, Cumartesi 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Planın, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin (ÖÇK) tamamını kapsadığı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Nisan 2021’e kadar Covid-19 aşısının her Amerikalıya ulaştırılacağını duyurdu.
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim’e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi 18 Eylül’den 18 Ekim’e kadar sürecek.
Yunanistan'ın Girit Adası'nda Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güne Dair Notlar
- 17 Eylül günü saat 7.27'de dolar 8,98 TL, euro ise 8,96 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 20°C, 25°C Antalya, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu. 25°C, 32°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 28°C Trabzon, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 23°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 17°C, 36°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün videosu
Dağların yamacına ve uçurumlara inşa edilmiş, Güney Amerika’da bulunan dünyanın en tehlikeli dağ yolu sosyal medyanın gündemine oturdu. Şoförlerin bu yoldan geçmesi için çelik gibi sinirlere ve bolca cesarete ihtiyaçları var...
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler
Sabri Ülker Vakfı Yayınları, yayınlandığı ülkelerde en çok satan listelerine girmeyi başaran “Hype” isimli kitabı, “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” adıyla Türkçe olarak yayınladı. Sağlık alanındaki en yaygın inançlarımızla varsayımlarımızın ardındaki gerçek bilime ilgi çekici ve bilgilendirici bir bakış sunan Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler, günlük hayatta ve medyada karşımıza çıkan haberlerin doğruluğunu sorgulayarak bilimsel gerçekleri ortaya koymaya çalışıyor.
Akşam ne izlesek?
Yerli Dizi: Çatı Katı Aşk (KANAL D), Yerli Dizi: İyi Günde Kötü Günde (STAR), Sinema: Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (atv), Yerli Dizi: Kuzey Yıldızı İlk Aşk (SHOW), Yerli Dizi: Zümrüdüanka (FOX)
Vizyonda ne var?
Tenet
Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.
Günün köşe yazısı
Önceleri birbiriniz için sohbet ettiğiniz sıradan kişilersinizdir. Sonra bir bakarsınız ki bu sohbetlerden hoşlanıyorsunuz. Derken farkına varmadan birbiriniz için önemli insanlar haline dönüşüyorsunuz. Ama yine de bu iletişime ‘aşk’ adını konduramıyorsunuz. Öyle kafanız karışık, şaşkınlık içinde olana bitene anlam vermeye çalışıyorsunuz. Bence çoktan ateş bacayı sarmış. İşte aşkın başladığının 10 işareti...
Günlük burç yorumları (19 Eylül 2020)
- KOÇ: Planlı davrandığınız zaman olaylar rayına oturuyor. Bugün, olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Retro Mars önemli konular üzerinde yoğunlaşmanızı sağlayacak.
- BOĞA: Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla çevrenize örnek olmayı sürdürüyorsunuz. İlerlemeyi planladığınız bazı konularda yaratıcılığınızı engellemeyin.
- İKİZLER: Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini biliyorsunuz. Bugün maddi güvenliğiniz ön planda olacak. Kan bağınız olan kişilerle tartışacağınız konularda onlara da söz hakkı vermelisiniz.
- YENGEÇ: Kombinasyon burcunuz Oğlak’ta ilerleyen Jüpiter’den olumlu destek almaya başlıyorsunuz. Ortak dostlarınızla birlikte iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Hızlı hareket etmelisiniz.
- ASLAN: Yaşam dengelerinizde aksaklıklar çıktığı zaman iç sıkıntınız artıyor. Bugün birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda şartlar sizden yana olacak. Fırsatları doğru kullanmalısınız.
- BAŞAK: Sorumluluğunuzun artmasının sizi olumsuz yönde etkilediğini sanıyorsunuz. Aslında yaşam enerjinizin daha artıracak bir olay. İş konusunda ayrıntıları hesaplamak zorundasınız. Korkularınızı bir an önce yenmelisiniz.
- TERAZİ: Aşk gezegeni Venüs Aslan’da ilerlerken duygularınızı disipline etmekten yanasınız. Burcunuzun mantık burcu. Rekabetçi yapınız aşkta da kendini gösteriyor. Bugün düşünmeniz gereken çok şey var.
- AKREP: Sabit düşüncelerden uzaklaştığınızda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın size zarar verdiğini biliyorsunuz. Oğlak’ta ilerleyen bolluk gezegeni Jüpiter sizi çekici hale getiriyor. İlişkilerinizde başarılısınız.
- YAY: İkna yeteneğinizin çok yüksek olduğu bir gün. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalayacak ama zorlanacaksınız.
- OĞLAK: Bugün, mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Aşk konusunda onunla ilgili düşüncelerinize farklı bir şekilde yaklaşın. Etrafınızdaki insan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün ve hareket edin.
- KOVA: Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz. Sizden çok şey bekleniyor. Her işe yetişmeniz mümkün değil. Üstelik bugün özellikle ailenize zaman ayırmalısınız.
- BALIK: İlham veren Neptün ve bolluk gezegeni Jüpiter’den önemli destek alacaksınız Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bugün, olayları sürekli yargılayarak ilişkilerin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz.