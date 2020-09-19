Güne Başlarken | 19 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Planın, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin (ÖÇK) tamamını kapsadığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan 2021’e kadar Covid-19 aşısının her Amerikalıya ulaştırılacağını duyurdu.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim’e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi 18 Eylül’den 18 Ekim’e kadar sürecek.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güne Dair Notlar

17 Eylül günü saat 7.27'de dolar 8,98 TL, euro ise 8,96 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 20°C, 25°C Antalya, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu. 25°C, 32°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 28°C Trabzon, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 23°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 17°C, 36°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün videosu

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Dağların yamacına ve uçurumlara inşa edilmiş, Güney Amerika’da bulunan dünyanın en tehlikeli dağ yolu sosyal medyanın gündemine oturdu. Şoförlerin bu yoldan geçmesi için çelik gibi sinirlere ve bolca cesarete ihtiyaçları var...

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler

Sabri Ülker Vakfı Yayınları, yayınlandığı ülkelerde en çok satan listelerine girmeyi başaran “Hype” isimli kitabı, “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” adıyla Türkçe olarak yayınladı. Sağlık alanındaki en yaygın inançlarımızla varsayımlarımızın ardındaki gerçek bilime ilgi çekici ve bilgilendirici bir bakış sunan Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler, günlük hayatta ve medyada karşımıza çıkan haberlerin doğruluğunu sorgulayarak bilimsel gerçekleri ortaya koymaya çalışıyor.

Akşam ne izlesek?

Yerli Dizi: Çatı Katı Aşk (KANAL D), Yerli Dizi: İyi Günde Kötü Günde (STAR), Sinema: Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (atv), Yerli Dizi: Kuzey Yıldızı İlk Aşk (SHOW), Yerli Dizi: Zümrüdüanka (FOX)

Vizyonda ne var?

Tenet

Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.

Günün köşe yazısı

Önceleri birbiriniz için sohbet ettiğiniz sıradan kişilersinizdir. Sonra bir bakarsınız ki bu sohbetlerden hoşlanıyorsunuz. Derken farkına varmadan birbiriniz için önemli insanlar haline dönüşüyorsunuz. Ama yine de bu iletişime ‘aşk’ adını konduramıyorsunuz. Öyle kafanız karışık, şaşkınlık içinde olana bitene anlam vermeye çalışıyorsunuz. Bence çoktan ateş bacayı sarmış. İşte aşkın başladığının 10 işareti...

Buradan okuyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2020)