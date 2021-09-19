Güne Başlarken | 19 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Doktor eşiyle Yeni Zelanda’ya yeni göç eden cerrah, üç çocuğunu öldürdü. Cerrahın karantina otelinde yaşadığı travmanın etkisi araştırılıyor.

Beşiktaş’ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki rakibi Ajax, ligde Cambuur’u 9-0 yendi.

Beykoz Anadoluhisarı Sahil yolunda bulunan yaklaşık 200 yıllık tarihi çınar ağacı, çıkan fırtına sebebiyle yola devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle sahil yolu iki yönlü trafiğe kapandı. Ağacın devrilme anı ve vatandaşın son anda kaçışı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzce’de pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor. "Sesimi duyuramadım. Köpeğin sahibi orada bir komşusuna gelmiş. Otobüs duraklarının arkasına da köpeğini bırakmış. Bu olmayacak bir şey." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alt yapıya ilişkin eksiklerimizi tamamladığımız için bundan sonra tüm imkanlarımızı eğitim öğretimin her kademesinde ve elbette üniversitelerde kalitenin yükseltilmesine teksif edeceğiz." dedi. Erdoğan, gençlerden sosyal medya düzenlemesiyle ilgili gelen soruya da, "Sosyal medya ile ilgili attığımız adım gençliğimizi daha huzurlu, rahat hale getirmek ve kendisini tamamen derslerine vermesini sağlamak içindir" yanıtı verdi.

Güne Dair Notlar

19 Eylül günü saat 7.40'ta dolar 8, 64TL euro ise 10, 14 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

19 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ: Gün içinde duygusal davranmanıza neden olacak konulardan uzak kalmalısınız. Bugün yaratıcılığınız ve zekanızı ön plana çıkaracak işler peşinde olacaksınız. İş yaşantınızda öfkenizle başa çıkmayı öğrenmelisiniz.

BOĞA: Aşk gezegeni Venüs ters hareket ederken eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı. Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir dönem. Şans sizden yana.

İKİZLER: İlişkilerinizi yeniden irdelemelisiniz. Dengeli davranmaya çalışırken maddi konularda yanlışlıklar yapabilirsiniz. Hiç kimseye uzun vadeli sözler vermemelisiniz. Aklınızdan geçenleri paylaşma konusunda dikkatli olun.

YENGEÇ: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların her türlü sorununu yüklenmenize karşın bazen karşılığını alamıyorsunuz. Bazı olaylar canınızın sıkılmasına neden olacak, rahat şartlarda çalışmak istiyorsunuz.

ASLAN: Bugün, karışık işlerinizi ön plana çıkaracak ve olayları her şekilde irdeleme şansını yakalayacaksınız. Durum değerlendirmesi yaparken mantıklı yönünüz ağır basıyor. Şartlarınızı gözden geçirmelisiniz.

BAŞAK: Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemediğiniz kesin ve bunu karşı tarafa yansıtıyorsunuz. Olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kişisel zevkleriniz çok önemli. Bugün özel çalışmalar içindesiniz.

TERAZİ: Aşk gezegeni Venüs günlük işlerin rutin ilerlemesine neden olabilir. Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz günün ilerleyen saatlerinde yüksek ve yoğun olacak.

AKREP: İnatçı yapınızı bilenler yenilik konusunda sizi ikna edemiyorlar. Çevrenin desteğini reddediyor, bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Bugün, yanlış konularda ısrarcı davranmanız yüzünden hataya neden olabilirsiniz.

YAY: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız çalışma karşılıksız kalmayacak. Elinize geçen kazancı küçük yatırımlarla değerlendirin. Partnerinizin düşüncelerine önem vermelisiniz.

OĞLAK: Çevrenizle ilgili eski şartları yeniden düzenlemenin zamanı. Son günlerde iş yaşantınızda değişim yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen çılgın düşüncelerden vazgeçmeli ve fırsatları kullanmalı, olaylara hazırlıklı olmalısınız.

KOVA: Diplomatik yapınızla çalışma arkadaşlarınızı iyi idare ediyorsunuz. Rekabeti seviyor, esprili zekanızla problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Güvenli ortamların arayışı içinde olmanız uygun bir davranış.

BALIK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmeli oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzlerde ikilem yaşayabilirsiniz.