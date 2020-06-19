Güne Başlarken | 19 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 4,5 milyonu aştı. Vaka sayısı ise 8,5 milyonu aştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in meşruiyetinin olmadığını, bundan sonra da masada muhatap alınmaması gerektiğini söyledi.

Corona virüs salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirler kapsamında geçen 3 aylık süre içinde yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 31 bin 842 kişiye ceza uygulandı. İstanbul polisi, son 3 ayda yasakları delen ve genelgeyi ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine toplam 620 milyon 501 bin 395 lira para cezası uyguladı.

Karabük’te her geçen gün artan corona virüs (Covid-19) aktif vaka sayısı 73’e yükselirken, 21 kişi de hastaneden taburcu edildi.

Güne Dair Notlar

19 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C Yağışların öğleden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 14°C, 23°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 24°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 15°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ferahlatan yaz içecekleri

Kavun şerbeti

Vanilyalı buzlu yeşil çay

Kuru kayısı kompostosu

Çilekli limonata

Ananas kompostosu

Muzlu hurmalı smothie

Hava sıcaklığının iyice artmasıyla birlikte harareti kesip ferahlatan yaz içecekleri arayışına girmeye başladık. Evde kolayca yapabileceğiniz basit ama ferahlatan yaz içecekleri için seni şöyle alalım.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Gençliğim Eyvah! (ATV), Taşıyıcı: Son Hız (Star TV) İyi Oyun (FOX)

Film önerisi: Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi - 2019

Kitap önerisi: Yaşam Kullanma Kılavuzu - Georges Perec

Günlük burç yorumları (19 Haziran 2020)

KOÇ: Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içindesiniz. Bu durumda onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konularda kullanacaksınız.

Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içindesiniz. Bu durumda onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konularda kullanacaksınız. BOĞA: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Balık’ta ilerleyen savaşçı gezegen Mars, sizin yaratıcı kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel işler içinde olmak isteyebilirsiniz.

Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Balık’ta ilerleyen savaşçı gezegen Mars, sizin yaratıcı kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel işler içinde olmak isteyebilirsiniz. İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan söylüyor ve yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir.

Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan söylüyor ve yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir. YENGEÇ : Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor, ona göre seçimler yapıyorsunuz. Duygusal verimi, doğru kişilerle çalışınca alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için yeni dostluklar kurmak istiyorsunuz.

Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor, ona göre seçimler yapıyorsunuz. Duygusal verimi, doğru kişilerle çalışınca alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için yeni dostluklar kurmak istiyorsunuz. BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün, maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Daha çok güven işinize yarayabilir.

Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün, maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Daha çok güven işinize yarayabilir. TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak sevgilinizi mutlu edecek, aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyeceksiniz.

Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak sevgilinizi mutlu edecek, aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyeceksiniz. AKREP : Bugün dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve işlerinizi gözden geçireceksiniz. Böylece bazı sonuçlara yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.

: Bugün dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve işlerinizi gözden geçireceksiniz. Böylece bazı sonuçlara yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek. YAY: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına epey olumlu şekilde yaklaşacaksınız.

Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına epey olumlu şekilde yaklaşacaksınız. OĞLAK : Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, birtakım özel konular gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, birtakım özel konular gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. KOVA: Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar öne çıkıyor, biliyorsunuz.

Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar öne çıkıyor, biliyorsunuz. BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevre koşullarına güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek için çaba harcamanız kolay değil. Olumsuzluktan çok çabuk etkileniyorsunuz.

19 Haziran gününe damga vuran olaylar

ABD'de kölecilik yasaklandı. 1862

Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu, ilk havalanışını başarıyla gerçekleştirdi. 1910

Babalar Günü ilk kez ABD'de Washington'un Spokane kentinde kutlandı. 1910

İlk Türk operası Özsoy Ankara'da oynandı. 1934

Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi kuruldu. 1946

Güreş Milli Takımı Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu. 1966

İstanbul'da 40 bin çocuğun çocuk felci mikrobu taşıdığı açıklandı. 1968

50. Yıl Marşı Güfte Yarışması'nı Bekir Sıtkı Erdoğan kazandı. Marşı Necil Kazım Akses besteleyecek. 1973

Lübnan'da, Beyrut şehir merkezinde bombalı araba saldırısı; 52 ölü. 1985

Avrupa Birliği'ne uyum amacıyla hazırlanan 6. Uyum Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2003

ABD uçakları Irak'ta, Felluce'de Cibaliya bölgesine havadan bombardıman düzenledi: 22 kişi öldü. 2004

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir Şii camisi yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 78 kişi öldü 218 kişi yaralandı. 2007

Türkiye’de Kürtaj Yasaklanamaz kampanyası için 55 bin imza toplayan kadınlar metni Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e gönderdi. 2012

Hakkında İsveç’e iade kararı çıkan Wikileaks kurucularından Julian Assange, Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığındı ve siyasi mültecilik başvurusunda bulundu. 2012

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