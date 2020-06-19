Güne Başlarken | 19 Haziran 2020
Sabah bulmacalı Güne Başlarken hazır. İşte gününü kolaylaştırmak için bazı bilgiler. Güne Başlarken'den günaydın.
19 Haziran 2020, Cuma 07:23 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 4,5 milyonu aştı. Vaka sayısı ise 8,5 milyonu aştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in meşruiyetinin olmadığını, bundan sonra da masada muhatap alınmaması gerektiğini söyledi.
Corona virüs salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirler kapsamında geçen 3 aylık süre içinde yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 31 bin 842 kişiye ceza uygulandı. İstanbul polisi, son 3 ayda yasakları delen ve genelgeyi ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine toplam 620 milyon 501 bin 395 lira para cezası uyguladı.
Karabük’te her geçen gün artan corona virüs (Covid-19) aktif vaka sayısı 73’e yükselirken, 21 kişi de hastaneden taburcu edildi.
- 19 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,69 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C Yağışların öğleden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 14°C, 23°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 24°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 15°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ferahlatan yaz içecekleri
- Kavun şerbeti
- Vanilyalı buzlu yeşil çay
- Kuru kayısı kompostosu
- Çilekli limonata
- Ananas kompostosu
- Muzlu hurmalı smothie
Hava sıcaklığının iyice artmasıyla birlikte harareti kesip ferahlatan yaz içecekleri arayışına girmeye başladık. Evde kolayca yapabileceğiniz basit ama ferahlatan yaz içecekleri için seni şöyle alalım.
İşte tarifler.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Gençliğim Eyvah! (ATV), Taşıyıcı: Son Hız (Star TV) İyi Oyun (FOX)
Film önerisi: Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi - 2019
Kitap önerisi: Yaşam Kullanma Kılavuzu - Georges Perec
Günlük burç yorumları (19 Haziran 2020)
- KOÇ: Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içindesiniz. Bu durumda onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konularda kullanacaksınız.
- BOĞA: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Balık’ta ilerleyen savaşçı gezegen Mars, sizin yaratıcı kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel işler içinde olmak isteyebilirsiniz.
- İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan söylüyor ve yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir.
- YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
- ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor, ona göre seçimler yapıyorsunuz. Duygusal verimi, doğru kişilerle çalışınca alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için yeni dostluklar kurmak istiyorsunuz.
- BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün, maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Daha çok güven işinize yarayabilir.
- TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak sevgilinizi mutlu edecek, aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyeceksiniz.
- AKREP: Bugün dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve işlerinizi gözden geçireceksiniz. Böylece bazı sonuçlara yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.
- YAY: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına epey olumlu şekilde yaklaşacaksınız.
- OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, birtakım özel konular gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.
- KOVA: Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar öne çıkıyor, biliyorsunuz.
- BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevre koşullarına güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek için çaba harcamanız kolay değil. Olumsuzluktan çok çabuk etkileniyorsunuz.
19 Haziran gününe damga vuran olaylar
- ABD'de kölecilik yasaklandı. 1862
- Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu, ilk havalanışını başarıyla gerçekleştirdi. 1910
- Babalar Günü ilk kez ABD'de Washington'un Spokane kentinde kutlandı. 1910
- İlk Türk operası Özsoy Ankara'da oynandı. 1934
- Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi kuruldu. 1946
- Güreş Milli Takımı Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu. 1966
- İstanbul'da 40 bin çocuğun çocuk felci mikrobu taşıdığı açıklandı. 1968
- 50. Yıl Marşı Güfte Yarışması'nı Bekir Sıtkı Erdoğan kazandı. Marşı Necil Kazım Akses besteleyecek. 1973
- Lübnan'da, Beyrut şehir merkezinde bombalı araba saldırısı; 52 ölü. 1985
- Avrupa Birliği'ne uyum amacıyla hazırlanan 6. Uyum Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2003
- ABD uçakları Irak'ta, Felluce'de Cibaliya bölgesine havadan bombardıman düzenledi: 22 kişi öldü. 2004
- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir Şii camisi yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 78 kişi öldü 218 kişi yaralandı. 2007
- Türkiye’de Kürtaj Yasaklanamaz kampanyası için 55 bin imza toplayan kadınlar metni Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e gönderdi. 2012
- Hakkında İsveç’e iade kararı çıkan Wikileaks kurucularından Julian Assange, Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığındı ve siyasi mültecilik başvurusunda bulundu. 2012
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