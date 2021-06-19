Güne Başlarken | 19 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Hani ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili "Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşıyı yapan kadroyu paylaştı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik güçleri olaydan sonra yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi, 2 günlük hafta sonu tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre tatil beldesine son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

İzmir Valiliği, Deniz Poyraz’ın ölümüyle sonuçlanan HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Güne Dair Notlar

19 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,75 TL euro ise 10,36 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19°C, 23°C Antalya, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 30°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 15°C, 28°C Trabzon, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 19°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 40°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bilgisine, davranışlarına hatta ukalalığına hayran olduğunuz flörtünüz var ya? Aslında gizli bir narsist olabilir. Narsizm ne yazık ki bir kişilik hastalığıdır ve insanın ömrünü yer. Narsistlerin kendisini gizlemesinin sebebi de kişilikleri ortaya çıktığı zaman kolayca terk edileceklerini bilmeleridir. Peki nasıl anlayacağız bu gizli narsistleri? Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...

Günün kitabı

Kayıp Tanrılar Ülkesi - Ahmet Ümit





Berlin’de cinayetler işleyen bir seri katil… Cinayet mahalline Zeus’tan, Poseidon’dan, Kranos’tan, Uranos’tan izler bırakıyor ve Pergamon antik kentini anımsatıyor. Her biri muamma olan cinayetlerin şifreleri Pergamon’un dehlizlerinde, karanlık sokaklarında, çürümüş ahşabında ve erimiş mermerinde gizli…

Türk polisiyesinin usta ismi Ahmet Ümit, dört yıldır üzerinde çalıştığı yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi ile okurlarını büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta okurlar, ilk sayfadan itibaren polisiye gerilimi doyasıya yaşıyor, arkeolojinin sırlı kapılarından geçiyor, mitolojinin büyülü dünyasına uzanıyor.

19 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanıp kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü iş birliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir, kapris yapabilirsiniz.

BOĞA: Kazançlarınızda istediğiniz şartların gündeme gelmesi çabanız sayesinde gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destek sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda bazı aksilikler söz konusu olacak.

İKİZLER: Kendinizi ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, fırsatlar karşısında karar verme güçlüğü yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlamada ölçülü olun. Hayal gücünüz mükemmel çalışıyor.

ASLAN: Çevrenizdekileri tarzınızla etkileyecek ve biraz baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken daha sakin olmalısınız. Yaşantınız hareketlenecek.

BAŞAK: Geçmiş tecrübelerinizi yaşama başarıyla geçireceksiniz. Bugün, sıra dışı fikirlerinizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak için fazla sorumluluk alıyor, zorlanıyorsunuz.

TERAZİ: Maddi konularda sezgilerinize güvenin. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan vazgeçin. Bazı fikirleri benimsemeyebilirsiniz. Bu dönem tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olun.

AKREP: Partnerinizin sizinle aynı fikirde olması kişisel ve ortak çabalarınızı daha verimli hale getirebilir. İş arkadaşınızın sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.

YAY: Yakın çevrenizle ilgili değişim söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündemde. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.

OĞLAK: Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen durumlar sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gün.

KOVA: Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettireceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün.

BALIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek için başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.