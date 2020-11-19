Güne Başlarken | 19 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
19 Kasım 2020, Perşembe 07:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu. Kara, corona virüs aşısıyla ilgili "Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur." dedi.
Milletvekili Gürsel Erol’un corona virüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sayısız hastalığa yol açan sigaranın dışarıda içilmesinin de virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığına işaret ederek, "Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısında bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı yapılan radar denetimlerinde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildiği bildirildi.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bu akşamın kazandıran numaraları 8-22-50-55-71-87-18 (Joker) oldu.
Güne Dair Notlar
- 19 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,72 TL euro ise 9,14 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 19°C Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 3°C, 10°C Parçalı bulutlu Trabzon, 10°C, 14°C Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 0°C, 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kısıtlamaya tabi 65 yaş üzeri büyüklerimiz ile 20 yaş altı küçüklerimizi epey zorlayacak. Bu tedbirler sevgililer için de pek hayırlı değil açıkçası. Öyle ya, restoranlar, lokantalar, kafeler, sinemalar kapalı. Çay ocaklarının bile faaliyeti durduruldu. Peki sevgililer nerede buluşacak? Devamını oku...
Günün kitabı
Tanrıyı Gören Köpek / Dino Buzzati
Romancı, öykü ve oyun yazarı Dino Buzzati, kendine özgü taşlama ve mizah anlayışıyla çağdaş İtalyan edebiyatının en saygın yazarlarından biri. Edebiyat çizgisinin kökleri genellikle Edgar Allan Poe ve Franz Kafka'ya bağlanan ama özellikle kısa öykülerinde tümüyle özgün bir fantastik dünya yaratmış olan Buzzati, sanayi toplumunun, günümüz insanı üstüne bir karabasan gibi çöreklenen baskılarını kimi zaman gerçeküstücü, yer yer olağandışı boyutlarda işliyor. Tatar Çölü adlı romanı ve Klinik Bir Vaka adlı oyunuyla büyük üne erişen Buzzati, en güzel öykülerini bir araya getiren Tanrı'yı Gören Köpek'te, çağdaş insanı sarmalayan gizemi aralamaya yöneliyor. İnsanoğlunu tüm zayıflıkları, tüm çelişkileriyle ele alan bu öyküler günümüzün yalnız insanını psikolojik derinliğiyle irdelemekle kalmıyor, tükenmeyen umutlarımızı da dile getiriyor.
19 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: İnsanlar sizden etkilenip karşı çıkamıyorlar. Siz tutku ve aşk insanısınız. Üstelik ihtiraslı aşklarınız dillere destan. Bu günlerde mantıklı ve kalıcı duygular peşindesiniz. Hatalara açıksınız.
- BOĞA: Karşılaşacağınız kişilerde farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz ama çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık sizin için önem değil Duygusal bir gün.
- İKİZLER: Aşkta karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin bazı düşüncelerini gizlediğini veya bazı sırları olabileceğinizi düşünmeye başlayacaksınız. Sadece kendinizi düşünürseniz hatalar yapabilirsiniz.
- YENGEÇ: Hızlı başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olun. Bu dönem flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkarıp önlem alacaksınız.
- ASLAN: Muazzam bir sevgiye sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi netleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmaların dozunu artırmamak sizin elinizde. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.
- BAŞAK: Bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almalısınız. Çünkü, zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz. Fikir beyan etmek zorunda değilsiniz.
- TERAZİ: Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Partnerinizle vereceğiniz kararlarda önemsiz konularda ısrarcı olmayın, işler yoluna girecek.
- AKREP: İlginç dostluk ve arkadaşlıklar gündeme gelecek. Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacak, uyumlu davranacaksınız. Bu dönemde ani başlayan aşka karşı tedbirli olun.
- YAY: Kariyerinizdeki başarı size parayı getirecek. İşinizi severek yapacaksınız. Enerjik halinizi istediğiniz yönde kullanıyorsunuz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok iş başaracaksınız. Sabırsızlık kaybettirir.
- OĞLAK: Sosyal yaşamınızın ilginç olaylara sahne olduğunu görecek, ilginç kişilerle birlikte olacaksınız. Grup aktiviteleri sırasında bazı kişilerle aynı noktada buluşacak ve birbirinize kenetleneceksiniz.
- KOVA: Kısa mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik olun, gülümseyin. Bazen takıntı derecesinde tuhaf davranışlar içine giriyorsunuz.
- BALIK: Bugün çevrenizde oluşan kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz. Yaşam kalitenizi artırma konusunda gösterdiğiniz gayret verimli sonuç veriyor.