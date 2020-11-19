Güne Başlarken | 19 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu. Kara, corona virüs aşısıyla ilgili "Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur." dedi.

Milletvekili Gürsel Erol’un corona virüs testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sayısız hastalığa yol açan sigaranın dışarıda içilmesinin de virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığına işaret ederek, "Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı yapılan radar denetimlerinde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildiği bildirildi.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bu akşamın kazandıran numaraları 8-22-50-55-71-87-18 (Joker) oldu.

Güne Dair Notlar

19 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,72 TL euro ise 9,14 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 19°C Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 3°C, 10°C Parçalı bulutlu Trabzon, 10°C, 14°C Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 0°C, 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kısıtlamaya tabi 65 yaş üzeri büyüklerimiz ile 20 yaş altı küçüklerimizi epey zorlayacak. Bu tedbirler sevgililer için de pek hayırlı değil açıkçası. Öyle ya, restoranlar, lokantalar, kafeler, sinemalar kapalı. Çay ocaklarının bile faaliyeti durduruldu. Peki sevgililer nerede buluşacak? Devamını oku...

Günün kitabı

Tanrıyı Gören Köpek / Dino Buzzati

Romancı, öykü ve oyun yazarı Dino Buzzati, kendine özgü taşlama ve mizah anlayışıyla çağdaş İtalyan edebiyatının en saygın yazarlarından biri. Edebiyat çizgisinin kökleri genellikle Edgar Allan Poe ve Franz Kafka'ya bağlanan ama özellikle kısa öykülerinde tümüyle özgün bir fantastik dünya yaratmış olan Buzzati, sanayi toplumunun, günümüz insanı üstüne bir karabasan gibi çöreklenen baskılarını kimi zaman gerçeküstücü, yer yer olağandışı boyutlarda işliyor. Tatar Çölü adlı romanı ve Klinik Bir Vaka adlı oyunuyla büyük üne erişen Buzzati, en güzel öykülerini bir araya getiren Tanrı'yı Gören Köpek'te, çağdaş insanı sarmalayan gizemi aralamaya yöneliyor. İnsanoğlunu tüm zayıflıkları, tüm çelişkileriyle ele alan bu öyküler günümüzün yalnız insanını psikolojik derinliğiyle irdelemekle kalmıyor, tükenmeyen umutlarımızı da dile getiriyor.

19 Kasım günlük burç yorumları