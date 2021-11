Güne Başlarken | 19 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Müge Anlı, 16 Kasım'da Gaziantep'te vahşice katledilen Neslihan Kaya cinayetinde, olayın seyrini değiştirecek iddialara sahip gizli bir tanığa ulaştı. Canlı yayına katılan gizli tanık, olaydan önceki gece, Kaya'nın cesedinin bulunduğu yere, beyaz bir aracın geldiğini ve araçtaki kişilerin cesedi oraya bıraktıklarını iddia etti. Ertesi gün olay mahalline gelen şüpheli bir kişinin çevrede dolaştığını ileri sürdü.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin bu ülkenin Türkiye'den adli yardımlaşma talep ettiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarına dikkati çekerek, paylaşımlarda yer alan belgenin Türkiye'nin talebi üzerine Kolombiya makamlarının aralarında yaptığı yazışmaya ait olduğunu duyurdu.

Pendik'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 3 çocuk babası bir kişi kendisini odaya kilitleyerek evi yakmaya çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken evini yakmaya çalışan kişi ikna edilemeyince devreye giren özel harekat polisleri tarafından evden çıkarıldı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde intihara kalkıştığını ileri sürdüğü 18 günlük eşi Sevginur Aktaş’ı (22) tabancayla başından vurup ağır yaraladığı iddiasıyla, hakkında dava açılan polis memuru Müslüm Aktaş (27) için savcı, 34 yıl hapis cezası istedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde askeri araç kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

İngiliz ordusu, Akdeniz’de düşen F-35 savaş uçağının denizden çıkarılabilmesi için ABD’den yardım istedi.

Güne Dair Notlar

19 Kasım günü saat 7.35'te dolar 11,19 TL, euro ise 12,64 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 9°C, 12°C Antalya, Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı bulutlu. 14°C, 23°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı. 1°C, 11°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 10°C, 15°C Diyarbakır, Az bulutlu. 2°C, 19°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Yerli Dizi: Arka Sokaklar (KANALD)

Sinema: Küçük Esnaf (STAR)

Kim Milyoner Olmak İster? (ATV)

Yerli Dizi: Aziz (SHOW)

Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam (FOX)

19 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Para kazanmakta kişisel çabalarınızın önemi büyük. Gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmak istemiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Güvene ihtiyacınız var.

BOĞA: Maddi konularda genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Değişimlere hazır olmalısınız.

İKİZLER: Bugün düşüncelerinizi açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.

YENGEÇ: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı biraz kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemeye ihtiyaç duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor. Dikkatli olun.

ASLAN: Partnerinizle aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız, bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. Disiplininizin önemli olduğu bir gündesiniz. Kendinizi şımartmalısınız.

BAŞAK: Düşüncelerinizi herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı şekilde eğilmeniz sizi farklı yapabilir. Ama haberleşme konusunda ketum davranmanız sizin için önemli açılımlara neden olacak.

TERAZİ: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluk yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalısınız. Zaman konusunda gecikme yaşayabilirsiniz.

AKREP: Kendinizi ifade etmek için her fırsatın size sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel gelişiyor.

YAY: Bugün çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda maddi beklentilerin önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz. Başarıya çeyrek kaldı.

OĞLAK: Duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işleri sevmediğiniz için farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmeyi seçeceksiniz. Çevrenin desteğine ihtiyacınız var.

KOVA: Çevrenizde size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Önemli konular gündeme gelecek.

BALIK: Birçok çalışmayla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay şekilde yaklaşıyorsunuz.