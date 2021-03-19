Türkiye Güne Başlarken | 19 Mart 2021

Güne Başlarken | 19 Mart 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 19 Mart 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

19 Mart 2021, Cuma 07:23 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

Salda Gölü için yeni koruma önlemleri geliyor. Gölün ‘Beyaz Adalar’ bölgesinde ziyaretçi sınırı uygulanacak. Buna göre, yıllık 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısı 570 bine düşürülecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, bugün Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti. Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü. Milli Savunma Bakanlığı ve Kilis Valiliği'nden olaya ilişkin açıklamalar geldi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında bugün yapılacak görüşmenin işbirliğine dayalı ilişkinin nasıl geliştirileceğine odaklanacağını bildirdi.

Güne Dair Notlar

  • 19 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,33 TL euro ise 8,73 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 5°C, 10°C  Sabah saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu
Antalya,  7°C, 19°C  Parçalı ve çok bulutlu
Ankara, 2°C, 10°C  Yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Trabzon, 7°C, 12°C  Yağmur ve sağanak yağışlı
Diyarbakır, 3°C, 14°C Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

20 yaşındaki Eda DOĞAN Antalya’nın Alanya ilçesinde, 17 yaşındaki Mustafa Çiloğlan ile 21 yaşındaki Helin Bayın Gaziantep’te ve 20 yaşındaki Hazal Işık İstanbul’da hayatını kaybetti. Bu dört genç de Down Sendromluydu ve dördü de Covid-19’dan öldü. Bu acı bilgiyi Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gürbüz verdi. Murat Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Hayvan Mezarlığı-Stephen King

Bu eseri beyazperdeye de aktarıldı. Film, bütün dünyada yankılar yaratmaya devam ediyor. Dr. Louis Creed ve ailesi eski kızılderili mezarlığındaki ruhların gazabına uğramışlardı... Bunun elbette nedenleri olmalıydı!... King, okurlarını doğaüstü olaylarla bezenmiş heyecanların doruğuna götürüyor.

19 Mart günlük burç yorumları

  • KOÇ: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.
  • BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece takdir edici bir davranış olarak nitelendirilecek. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor. Partnerinize ihtiyaç duyacağı bir gün.
  • İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorundasınız. Uç noktalarda dolaşıyorsunuz. Çevreyle ilişkinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.
  • YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayışta olmanız normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Pürüzlerinden kurtulmanın zamanı.
  • ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.
  • BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız davranışlarınıza dikkat etmelisiniz. Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için birtakım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.
  • TERAZİ: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirleriniz söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir söyleyiş gerektirebilir. Müthiş dengenizi unutmamalısınız.
  • AKREP: Partnerinizle iş birliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
  • YAY: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada kombine edeceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.
  • OĞLAK: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek kapasiteniz var, biliyorsunuz.
  • KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavları bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir.
  • BALIK: Bilinçaltınız yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok işiniz varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Maddi durumunuz değişerek tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.

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