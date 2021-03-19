Güne Başlarken | 19 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Salda Gölü için yeni koruma önlemleri geliyor. Gölün ‘Beyaz Adalar’ bölgesinde ziyaretçi sınırı uygulanacak. Buna göre, yıllık 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısı 570 bine düşürülecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, bugün Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti. Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü. Milli Savunma Bakanlığı ve Kilis Valiliği'nden olaya ilişkin açıklamalar geldi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında bugün yapılacak görüşmenin işbirliğine dayalı ilişkinin nasıl geliştirileceğine odaklanacağını bildirdi.

Güne Dair Notlar

19 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,33 TL euro ise 8,73 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 10°C Sabah saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu Antalya, 7°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 2°C, 10°C Yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 7°C, 12°C Yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 14°C Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

20 yaşındaki Eda DOĞAN Antalya’nın Alanya ilçesinde, 17 yaşındaki Mustafa Çiloğlan ile 21 yaşındaki Helin Bayın Gaziantep’te ve 20 yaşındaki Hazal Işık İstanbul’da hayatını kaybetti. Bu dört genç de Down Sendromluydu ve dördü de Covid-19’dan öldü. Bu acı bilgiyi Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gürbüz verdi. Murat Çelik'in yazısı...

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Hayvan Mezarlığı-Stephen King

Bu eseri beyazperdeye de aktarıldı. Film, bütün dünyada yankılar yaratmaya devam ediyor. Dr. Louis Creed ve ailesi eski kızılderili mezarlığındaki ruhların gazabına uğramışlardı... Bunun elbette nedenleri olmalıydı!... King, okurlarını doğaüstü olaylarla bezenmiş heyecanların doruğuna götürüyor.

19 Mart günlük burç yorumları