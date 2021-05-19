Güne Başlarken | 19 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
19 Mayıs 2021, Çarşamba 07:30 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ilçede 8 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
- Koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu geçerken, toplam doz miktarı 26 milyon 731 bin 531 olarak gerçekleşti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.
- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217'ye, yaralı sayısı da 1500'e çıktı.
- Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının ise 19 Haziran günü olacağını açıkladı.
Güne Dair Notlar
- 19 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 36 TL euro ise 10, 23 TL.
- Gram altın ise 502 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 18°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 14°C, 21°C Az bulutlu Diyarbakır, 13°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Tüplerin bağlanan ama sonradan anne olmaya karar veren kadının tedavisi mümkün ve bu konuda birkaç seçenek var. Tüpler ameliyatla açılabilir ama riskleri olabilir ya da tüp bebek tercih edilebilir. Tüm bu yöntemlerin seçiminde anne yaşı önemli rol oynar. Dr. Ali Gürsoy'un köşe yazısı...
19 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün, organizasyonlar yaşantınıza renk katacak. Sizin için önemli olan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmanız zaman alabilir. Çok çalışmalısınız.
- BOĞA: İş yaşantınızdaki çabanın sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalısınız. Kariyer evinizdeki disipline eden gezegen Satürn, güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.
- İKİZLER: Gücünüzü ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Güneş, tepe evinizde ilerliyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili gelişmeler söz konusu. Bugün isteklerinizi ortaya koyacaksınız.
- YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Maddi değerleri sorgulamak için şartları yeniden koordine edebilirsiniz.
- ASLAN: Yakın arkadaşlarınızla işbirliği içinde olacağınız bir gün. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.
- BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Birçok aktivite içinde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızın sizi sınırlandırması canınızı sıkacak.
- TERAZİ: Bugün hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Her konuda bilginize güveniyor, ortaya özgün fikirlerle çıkıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzun genişlemesini sağlayacak.
- AKREP: Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınızda kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.
- YAY: Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecek. İç sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün, kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.
- OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir gerginlik var. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almaya yanaşmıyorsunuz.
- KOVA: Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizi mutlu edecek. Hırslar konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracak. Şartlar sizden yana.
- BALIK: Maddi özgürlüğünüz için her türlü şartı kendinize hedef olarak belirleyebilir ve isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün ailenizin sorunları gündeme gelebilir.
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