Güne Başlarken | 19 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ilçede 8 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu geçerken, toplam doz miktarı 26 milyon 731 bin 531 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217'ye, yaralı sayısı da 1500'e çıktı.

Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının ise 19 Haziran günü olacağını açıkladı.

Güne Dair Notlar

19 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 36 TL euro ise 10, 23 TL.

ise Gram altın ise 502 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 18°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 14°C, 21°C Az bulutlu Diyarbakır, 13°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Tüplerin bağlanan ama sonradan anne olmaya karar veren kadının tedavisi mümkün ve bu konuda birkaç seçenek var. Tüpler ameliyatla açılabilir ama riskleri olabilir ya da tüp bebek tercih edilebilir. Tüm bu yöntemlerin seçiminde anne yaşı önemli rol oynar. Dr. Ali Gürsoy'un köşe yazısı...

19 Mayıs günlük burç yorumları