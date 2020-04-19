Güne Başlarken | 19 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
19 Nisan 2020, Pazar 07:48 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da açılacağının müjdesini verdi.
- ABD’nin New York eyaletinde korona virüs vaka sayısı 250 bine yaklaşarak, 241 bin 41’e ulaştı.
- 19 Nisan günü saat 7.47'de dolar 6,93 TL euro ise 7,54 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 10°C, 22°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 16°C, 24°C Ankara, Az bulutlu. 7°C, 22°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 10°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9°C, 25°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.
Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.
Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.
Akşam evde n'apsak?
Dizi önerisi: Sıdıka (nostalji)
Film önerisi: Vavien
Kitap önerisi: Tanyeri Horozları - Yaşar Kemal
Oyun önerisi: Haxball
Günlük burç yorumları (19 Nisan 2020)
- KOÇ: Risk alma konusunda acele etmeyin. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü kişilerin varlığı sizi huzursuz edebilir.
- BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Sabırlı davranırsanız engeller kalkacak.
- İKİZLER: Gün içinde fazla hareketli davranarak sinirli bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.
- YENGEÇ: Aşkta duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz epey yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.
- ASLAN: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecekler. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri hoşunuza gidecektir.
- BAŞAK: Düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşuyorsunuz. Çevrenize karşı esprili davranmak istiyorsunuz ama önleyemediğiniz duygularınız yüzünden dilinizi sivri kullanıyorsunuz. Sır saklama eğilimindesiniz.
- TERAZİ: Maddi sorunlar yaşayabilirsiniz. İş yaşantınızda canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Yine de çelişki yaşıyorsunuz.
- AKREP: Güç ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün sadece kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacak.
- YAY: Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış şekilde yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusuna içinde arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.
- OĞLAK: Bugün, arkadaşlık ilişkilerinize eleştirel bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara tepki verebilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.
- KOVA: Büyük başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içinde olacağınız gün içinde dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni duruma alıştırmalısınız.
- BALIK: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Sadece işinize odaklanmalısınız.
19 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Amerikan Devrimi başladı. Sömürgeci İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları Massachussets eyaletinin Lexington kentinde devrimin ilk çatışmasına girdiler. 1775
- Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim'in Milli Bayram olması yasalaştı. 1925
- Türk karasularında her türlü denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve yabancıların kabotaj hakkına son veren Kabotaj Kanunu kabul edildi. 1926
- Mae West, Sex adlı oyundaki rolü müstehcen bulunarak 10 gün hapse mahkum oldu. 1927
- Kırşehir ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 149 kişi öldü. 1938
- Nazilerce istila edilen Polonya başkenti Varşova'daki Yahudilere yönelik temizlik harekatına karşı, Varşova Gettosu Ayaklanması başladı. 1943
- İkinci Dünya Savaşı: Alman askerleri Yahudileri toplamak için Varşova Gettosu'na girdi. 1943
- Amerika Birleşik Devletleri yeni bir atom silahını Marshall Adası'nda denedi. 1948
- Napoli'deki Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Türk milli takımı 6. oldu. 1953
- Monako Prensi III. Rainier ile ABD'li sinema oyuncusu Grace Kelly Monte Carlo'da evlendi. Tören için 25 ülkenin temsilcileri Monako'ya geldi. 1956
- Şair Nazım Hikmet'in oğlu Mehmet Hikmet Ran 32 yıl önce bugün Türkiye'ye gelmek için müracaat etti. 1969
- Ajda Pekkan, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Şanar Yurdatapan'ın düzenlediği 'Petrol' adlı şarkıyla 16 yarışmacı arasında 15'inci oldu. 1980
- Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü Dostlar Tiyatrosu "Galile Galile" oyunuyla aldı. Yıldız Kenter "en iyi kadın oyuncu", Müşfik Kenter "en iyi erkek oyuncu" seçildi. 1984
- ABD'nin Oklahoma kentinde bir resmi binaya koyulan bombanın patlaması sonucunda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bombayı eski bir asker olan 28 yaşındaki Timothy McVeigh'in yerleştirdiği ortaya çıkarıldı. 1995
- Filipinler havayollarına ait Boeing 737-200 tipi bir yolcu uçağı Davao (Filipinler) şehri yakınlarında düştü: 131 kişi öldü. 2000