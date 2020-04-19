Güne Başlarken | 19 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da açılacağının müjdesini verdi.

ABD’nin New York eyaletinde korona virüs vaka sayısı 250 bine yaklaşarak, 241 bin 41’e ulaştı.

Güne Dair Notlar

19 Nisan günü saat 7.47'de dolar 6,93 TL euro ise 7,54 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 10°C, 22°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 16°C, 24°C Ankara, Az bulutlu. 7°C, 22°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 10°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9°C, 25°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.

Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.

Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.

Akşam evde n'apsak?

Dizi önerisi: Sıdıka (nostalji)

Film önerisi: Vavien

Kitap önerisi: Tanyeri Horozları - Yaşar Kemal

Oyun önerisi: Haxball

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2020)

KOÇ: Risk alma konusunda acele etmeyin. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü kişilerin varlığı sizi huzursuz edebilir.

Risk alma konusunda acele etmeyin. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü kişilerin varlığı sizi huzursuz edebilir. BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Sabırlı davranırsanız engeller kalkacak.

Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Sabırlı davranırsanız engeller kalkacak. İKİZLER : Gün içinde fazla hareketli davranarak sinirli bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.

: Gün içinde fazla hareketli davranarak sinirli bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız. YENGEÇ : Aşkta duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz epey yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.

: Aşkta duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz epey yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız. ASLAN : İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecekler. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri hoşunuza gidecektir.

: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecekler. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri hoşunuza gidecektir. BAŞAK: Düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşuyorsunuz. Çevrenize karşı esprili davranmak istiyorsunuz ama önleyemediğiniz duygularınız yüzünden dilinizi sivri kullanıyorsunuz. Sır saklama eğilimindesiniz.

Düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşuyorsunuz. Çevrenize karşı esprili davranmak istiyorsunuz ama önleyemediğiniz duygularınız yüzünden dilinizi sivri kullanıyorsunuz. Sır saklama eğilimindesiniz. TERAZİ: Maddi sorunlar yaşayabilirsiniz. İş yaşantınızda canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Yine de çelişki yaşıyorsunuz.

Maddi sorunlar yaşayabilirsiniz. İş yaşantınızda canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Yine de çelişki yaşıyorsunuz. AKREP: Güç ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün sadece kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacak.

Güç ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün sadece kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacak. YAY: Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış şekilde yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusuna içinde arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.

Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış şekilde yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusuna içinde arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. OĞLAK: Bugün, arkadaşlık ilişkilerinize eleştirel bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara tepki verebilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

Bugün, arkadaşlık ilişkilerinize eleştirel bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara tepki verebilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz. KOVA: Büyük başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içinde olacağınız gün içinde dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni duruma alıştırmalısınız.

Büyük başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içinde olacağınız gün içinde dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni duruma alıştırmalısınız. BALIK: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Sadece işinize odaklanmalısınız.

19 Nisan gününe damga vuran olaylar