Güne Başlarken | 19 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 797,34’ten 962,98’e yükseldi. Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye’de birinciliğe yükseldi. Çanakkale’de vaka sayıları, 8 Şubat’tan itibaren 26 kat artış gösterdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve solunum rahatsızlığı bulunan Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur (57), 4 gün önce tekrar rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın bakanlığa çağrılarak nota verildiği bildirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, talaş yüklü kamyonun üzerine branda örtmek isterken dengesini kaybedip, kafasının üstüne düşen Bekir Kılıç (55), hayatını kaybetti.

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı ortak bildiri yayımladı.

Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, Fransız Lea Fontaine’yi ipponla yenerek altın madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı iki altın madalya ile ikinci sırada tamamladı.

Güne Dair Notlar

19 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,08 TL euro ise 9,68 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 28°C Parçalı bulutlu Ankara, 13°C, 22°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 13°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hadise ile ilgili iki gündür yazıp yazıp siliyorum... Her gelen yeni bilgi, bir önceki duyduğum şeyleri çürütüyor. Hadise iki gözü iki çeşme, evine kapanmış durumda. Ebru Gündeş ise ölüm sessizliğini koruyor... Suna Akyıldız'ın yazısı...

Günün kitabı

Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş

“Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin” Bütün dünya bir araya gelse ve sana geç kaldığını söylese bile, hayır, kalmadın! Aksine, tam da yeniden başlaman gereken noktadasın. Üstelik bazen öyle düşünmekten kendini alamasan da, hiçbir şey kaybetmedin. Kaybettiklerin senden gitmesi gerekenlerdi… Sen, seni daha da güzelleştirecek adımlarla yoluna devam edeceksin. Kaybettiğin için üzüldüklerinin, aslında kurtulduğun yükler olduğunu göreceksin. Mesele kaybetmekse, hayatta bu da var, kaybedeceksin; ama senden gidenlere üzülmeyeceksin, yerine daha iyilerini getireceksin. Çünkü hayat kaybettiğin yerden bir daha başlar. Kaybettiğin yerden “yeniden” diyeceksin…

19 Nisan günlük burç yorumları