Güne Başlarken | 19 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
19 Nisan 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 797,34’ten 962,98’e yükseldi. Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye’de birinciliğe yükseldi. Çanakkale’de vaka sayıları, 8 Şubat’tan itibaren 26 kat artış gösterdi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve solunum rahatsızlığı bulunan Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur (57), 4 gün önce tekrar rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın bakanlığa çağrılarak nota verildiği bildirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, talaş yüklü kamyonun üzerine branda örtmek isterken dengesini kaybedip, kafasının üstüne düşen Bekir Kılıç (55), hayatını kaybetti.
UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı ortak bildiri yayımladı.
Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, Fransız Lea Fontaine’yi ipponla yenerek altın madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı iki altın madalya ile ikinci sırada tamamladı.
Güne Dair Notlar
- 19 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,08 TL euro ise 9,68 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 28°C Parçalı bulutlu Ankara, 13°C, 22°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 13°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hadise ile ilgili iki gündür yazıp yazıp siliyorum... Her gelen yeni bilgi, bir önceki duyduğum şeyleri çürütüyor. Hadise iki gözü iki çeşme, evine kapanmış durumda. Ebru Gündeş ise ölüm sessizliğini koruyor... Suna Akyıldız'ın yazısı...
Günün kitabı
Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş
“Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin” Bütün dünya bir araya gelse ve sana geç kaldığını söylese bile, hayır, kalmadın! Aksine, tam da yeniden başlaman gereken noktadasın. Üstelik bazen öyle düşünmekten kendini alamasan da, hiçbir şey kaybetmedin. Kaybettiklerin senden gitmesi gerekenlerdi… Sen, seni daha da güzelleştirecek adımlarla yoluna devam edeceksin. Kaybettiğin için üzüldüklerinin, aslında kurtulduğun yükler olduğunu göreceksin. Mesele kaybetmekse, hayatta bu da var, kaybedeceksin; ama senden gidenlere üzülmeyeceksin, yerine daha iyilerini getireceksin. Çünkü hayat kaybettiğin yerden bir daha başlar. Kaybettiğin yerden “yeniden” diyeceksin…
19 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsat yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Karşınıza birçok alternatif çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
- BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen biri olduğunuz için kolay destek bulacaksınız. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
- İKİZLER: İddialı tavırlarınız ortaya çıkıyor. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerini değiştireceksiniz.
- YENGEÇ: İkili ilişkilerinize kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bugün olaylara bakış açınızda bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.
- ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşma yaşamak sizi gerginleştiriyor. Son günlerde detaylar canınızı sıkıyor.
- BAŞAK: Bugün iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmaya imza atacaksınız.
- TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun değilseniz, değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.
- AKREP: Kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği yapacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız. Aklınıza esen konularda başarılısınız.
- YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Tüm çalışmalarınızı inatla ve kararlılıkla sürdüreceksiniz.
- OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda çekici ve aktifsiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınızı uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar gündemde olacak.
- KOVA: İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye fazla vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir.
- BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Büyük sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar içinde düşüncelerinizi netleştirdiniz, artık öğretiyorsunuz.