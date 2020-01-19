Güne Başlarken | 19 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 19 Ocak günü saat 07.55’te dolar 5,89 TL’den işlem görürken, euro ise 6,53 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli. -5°C, 2°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu. 5°C, 8°C

İzmir: Parçalı bulutlu. 4°C, 10°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı. 6°C, 11°C

Antalya: Parçalı bulutlu. 7°C, 16°C

Samsun: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu. 3°C, 9°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu. 6°C, 8°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı. -13°C, -5°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu. -2°C, 8°C

Günün POSTA şiiri

Günün şiiri, Nazlıgül Merze'den geliyor. Nazlıgül Hanım, şiirini köpeği Sürmeli'ye ithaf etmiş.

KOÇ: Hislerinizde asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerde olmanız aşkınızı daha güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda daha da başarılı olmanızı sağlıyor. Tereddütleriniz olmasın.

BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Ama sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.

İKİZLER: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, evrenizi bile şaşırtıyorsunuz.

YENGEÇ: Çevreyle ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.

ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zaman yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

BAŞAK: İsteklerde ısrarcı ve inatçı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yöne çekebileceksiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

TERAZİ: Yalnızlık duygusu size göre değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişimde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.

AKREP: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güveniyor olmanız çevreniz içinde olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır demeyin.

YAY: Güçlü bir enerjiniz var ve her şeyi kendi açınızla değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların sebebi olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşmanız şart.

OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözüm getiriyorsunuz. Yaşam temponuz daha da hızlanıyor.

KOVA: Yaşam standartınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda değişime hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Her şeyi kişiselleştirmeyin.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

5 senelik erkek arkadaşımı unutamıyorum. Onu başka biriyle düşününce deliye dönüyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

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