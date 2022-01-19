Güne Başlarken | 19 Ocak 2022
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
19 Ocak 2022, Çarşamba 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi’ndeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
- Süper Lig’in 22. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Beşiktaş, dış sahada 122 gün sonra kazandı. Siyah-beyazlılar en son 18 Eylül 2021’de Antalyaspor’u yenmişti.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dikkatini çeken bir anekdotu paylaştı.
- Konyaspor-Adana Demirspor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.
- Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı.
Güne Dair Notlar
- 19 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13, 55 TL, euro ise 15, 35 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 4°C Karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı Antalya, 4°C, 9°C Doğu ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı Ankara, -6°C, 0°C Öğle saatlerinde hafif kar yağışlı Trabzon, 1°C, 5°C Yağışların kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor Diyarbakır, -5°C, 1°C Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Annemizi Saklarken, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman
TV8: 20.00 Survivor All Star 2022
19 Ocak günlük burç yorumları
KOÇ: Disiplinli bir şekilde yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi çok iyi takip ediyorsunuz. Maddi durumu iyi olan kişiler karşınıza çıkacak. Akıllı davranıyorsunuz.
BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde yumuşak geçişler var ve iş ilişkilerinizde de yapıcı olacaksınız. Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında gerekli iş birliğini sağlayacaksınız.
İKİZLER: Gücünüzün yavaşladığını hissederek kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşünceleriniz hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.
YENGEÇ: Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Bu dönemde çevrenizi yargılıyorsunuz.
ASLAN: Kendinizle ilgili olumsuz şeyler düşünmeyin. Dengeler önemli. Sorunların üstesinden gelebilecek enerjiye sahip olmanız rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkilenirken karşı çıkamıyorlar.
BAŞAK: İçinizdeki karmaşa nedeniyle çevreden soyutlanmak isteyeceksiniz. Gün içinde nostaljik duygularınız ortaya çıkacak. Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olacaksınız ve geçmiş olaylar gündeme gelebilir.
TERAZİ: Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız. İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Bu arada şansınız da artıyor. Yeni girişimler için kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.
AKREP: Bugün zihniniz dağınık. Herkese aynı anda söz vermeniz sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın. Uyku düzeniniz önemli.
YAY: Bugün, kişisel enerjiniz çok yüksek. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden olumlu bir şekilde etkilenecekler. Beden dilinizi çok iyi kullanacaksınız. Çekici ve aktif bir tavır içindesiniz.
OĞLAK: Çevreniz sizden etkileniyor, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu olacak. Aşk gezegeni Venüs retrodayken dış görünüşte değişim yapmayın. Akıllı kişilerle konuşmayı seviyorsunuz.
KOVA: Dostlukların pekişeceği bir dönem. Sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. Arzularınızın çok fazla ve ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.
BALIK: Duygusal yaşamınızda değişim yapmalısınız. Bazı işler istediğiniz gibi olacak. Kuracağınız beraberliklerden karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Bu dönem kısa vadeli sözleşmeler yapmalısınız.