Güne Başlarken | 19 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi’ndeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Süper Lig’in 22. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Beşiktaş, dış sahada 122 gün sonra kazandı. Siyah-beyazlılar en son 18 Eylül 2021’de Antalyaspor’u yenmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dikkatini çeken bir anekdotu paylaştı.

Konyaspor-Adana Demirspor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.

Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı.

Güne Dair Notlar

19 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13, 55 TL, euro ise 15, 35 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 4°C Karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı Antalya, 4°C, 9°C Doğu ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı Ankara, -6°C, 0°C Öğle saatlerinde hafif kar yağışlı Trabzon, 1°C, 5°C Yağışların kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor Diyarbakır, -5°C, 1°C Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Annemizi Saklarken, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman

TV8: 20.00 Survivor All Star 2022

19 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Disiplinli bir şekilde yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi çok iyi takip ediyorsunuz. Maddi durumu iyi olan kişiler karşınıza çıkacak. Akıllı davranıyorsunuz.

BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde yumuşak geçişler var ve iş ilişkilerinizde de yapıcı olacaksınız. Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında gerekli iş birliğini sağlayacaksınız.

İKİZLER: Gücünüzün yavaşladığını hissederek kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşünceleriniz hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.

YENGEÇ: Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Bu dönemde çevrenizi yargılıyorsunuz.

ASLAN: Kendinizle ilgili olumsuz şeyler düşünmeyin. Dengeler önemli. Sorunların üstesinden gelebilecek enerjiye sahip olmanız rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkilenirken karşı çıkamıyorlar.

BAŞAK: İçinizdeki karmaşa nedeniyle çevreden soyutlanmak isteyeceksiniz. Gün içinde nostaljik duygularınız ortaya çıkacak. Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olacaksınız ve geçmiş olaylar gündeme gelebilir.

TERAZİ: Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız. İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Bu arada şansınız da artıyor. Yeni girişimler için kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.

AKREP: Bugün zihniniz dağınık. Herkese aynı anda söz vermeniz sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın. Uyku düzeniniz önemli.

YAY: Bugün, kişisel enerjiniz çok yüksek. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden olumlu bir şekilde etkilenecekler. Beden dilinizi çok iyi kullanacaksınız. Çekici ve aktif bir tavır içindesiniz.

OĞLAK: Çevreniz sizden etkileniyor, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu olacak. Aşk gezegeni Venüs retrodayken dış görünüşte değişim yapmayın. Akıllı kişilerle konuşmayı seviyorsunuz.

KOVA: Dostlukların pekişeceği bir dönem. Sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. Arzularınızın çok fazla ve ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.

BALIK: Duygusal yaşamınızda değişim yapmalısınız. Bazı işler istediğiniz gibi olacak. Kuracağınız beraberliklerden karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Bu dönem kısa vadeli sözleşmeler yapmalısınız.