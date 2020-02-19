Güne Başlarken | 19 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

AB vergi kara listesine 4 ülke ekledi. Detaylar için tıkla.

Trump'tan İdlib konusunda 'Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz' açıklaması. Detaylar için tıkla.

Güne Dair Notlar

19 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,07 TL, euro ise 6, 55 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 13°C parçalı ve az bulutlu İzmir, 6°C, 17°C parçalı ve az bulutlu Antalya, 9°C, 20°C parçalı ve az bulutlu Ankara, -1°C, 12°C parçalı ve az bulutlu Trabzon, 5°C, 12°C parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 3°C, 13°C sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Çoğumuz sabah uyanır uyanmaz telefonu elimize alıyoruz. Uyurken neler olmuş, saat kaç, mesaj var mı, hepsini merak ediyoruz. Halbuki beynimiz, gözlerimiz yorulacak, gece uyuduğumuz uykunun dinlendirici etkisi yok olacak, haberimiz yok...

Uyandıktan sonra mümkün olduğu kadar ekranlardan uzak durmak gerekiyor. Gözler, gün ışığına alışana kadar, beyin kendini toplayana kadar ne kadar az bakarsak o kadar iyi. Günün koşturmacası içerisinde zaten bol bol telefon, televizyon ve bilgisayar ekranlarına bakacağız. Uyandıktan sonra bakmayı bir süre ertelemek en iyisi.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Kuruluş Osman (ATV), Zemheri (Show TV)

Dizi önerisi: Messiah

Okunacak kitap önerisi: Beren ile Luthien - J.R.R. Tolkien

Oynanacak oyun önerisi: Escape from Tarkov

Günün spor müsabakaları: Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Atalanta-Valencia, Tottenham-RB Leipzig (23:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Ağır Romantik, Küçük Kadınlar, The Gentlemen, Kirpi Sonic, Cesaretin Var mı Aşka?, Masallardan Geriye Kalan, Nasipse Olur, Akıllı Balık, Yeni Baştan

Diğer etkinlikler: Güçlü sesi ve yorumuyla Zuhal Olcay Akustik, Atatürk Kültür Merkezi -Aspendos'ta sevenleriyle buluşuyor.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2020)

KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz iş ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek.

Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz iş ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. BOĞA: Ruhsal olarak gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi tedirgin ediyor. Olayları gözünüzde büyüterek sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.

Ruhsal olarak gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi tedirgin ediyor. Olayları gözünüzde büyüterek sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz. İKİZLER: Enerjinizi egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor, çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklayın. Duygularınızı paylaşmayın.

Enerjinizi egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor, çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklayın. Duygularınızı paylaşmayın. YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde çok ketum davrandığınız bir gün. Bugün, sosyal çalışmalarınızı ilerletmek istiyorsunuz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz.

İkili ilişkilerinizde çok ketum davrandığınız bir gün. Bugün, sosyal çalışmalarınızı ilerletmek istiyorsunuz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz. ASLAN: Karşılıklı güvene bağlı ilişkilerinizin gündeme gelmesiyle kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz.

Karşılıklı güvene bağlı ilişkilerinizin gündeme gelmesiyle kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz. BAŞAK: Çevre ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem veriyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliğini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızdan faydalanın.

Çevre ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem veriyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliğini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızdan faydalanın. TERAZİ : Başlattığınız işi bitirme konusunda son derece beceriklisiniz ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı iş konusunda öne geçmeniz mümkün. Sakin bir tavır sergileyin.

: Başlattığınız işi bitirme konusunda son derece beceriklisiniz ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı iş konusunda öne geçmeniz mümkün. Sakin bir tavır sergileyin. AKREP: İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, bazılarının sizi kıskanmasına neden oluyor. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Kendinize güveniniz mükemmel.

İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, bazılarının sizi kıskanmasına neden oluyor. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Kendinize güveniniz mükemmel. YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermeyin. Bugün, araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yeniliğe ihtiyacınız var.

Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermeyin. Bugün, araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yeniliğe ihtiyacınız var. OĞLAK : Mantıklı davranmayı seven birisiniz. Bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmeyi deneyin.

: Mantıklı davranmayı seven birisiniz. Bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmeyi deneyin. KOVA: Sabit düşündüğünüz konulara yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda inatçı ve ısrarcınız. Zeki yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor.

Sabit düşündüğünüz konulara yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda inatçı ve ısrarcınız. Zeki yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor. BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden ikilem yaşadığınız bugün olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine yaratıcılığınız konusunda farklı işlere yoğunlaşmalısınız. Enerjiniz güzel.

19 Şubat gününe damga vuran olaylar