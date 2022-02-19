Güne Başlarken | 19 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Artvin'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen sanık eski 2 polisin zorla getirilmesine karar verirken, dönemin Hopa Kaymakamı Abdullah Aktaş´ın ile dönemin Başbakanlık Koruma Müdürü Mehmet Yüksel´in duruşmada dinlenmesi talebini reddetti.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, hurda topladığı at arabasına el konulunca kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı.

Giresun’da boğazı kesilerek katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün babası Bekir Şentürk, adalete sığındığını belirterek, "Allah kimseye böyle bir evlat acısı yaşatmasın. Sıla’dan sonra inşallah bu son acı olur." dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde sünnet yemeği verilen Muhammed Ali Arslan (9), arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı esnada fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede doktorların yaptığı muayenede Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır küle döndü.

Güne Dair Notlar

19 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 13,65 TL euro ise 15,46 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

19 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Duygusal ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Karşı taraf sizi yanlış anlıyor.

BOĞA: Enerjinizin düşük olması yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz yorumlamanıza yol açıyor.

İKİZLER: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Yaptığınız felsefi konuşmalarla çevrenizi etkiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yerine oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

ASLAN: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip edebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

BAŞAK: Potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek listesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

TERAZİ: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. Olayları abartmaya başladınız. Saplantılarınızdan vazgeçin.

AKREP: Bugün, duygularınız yoğun ve abartılı gelişiyor. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi bozabilir.

YAY: Bugün entelektüel oluşumlar için uygun bir gün ama duygusal takıntılarınız yüzünden olayları fazla abartabilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

OĞLAK: Savaşçı Mars burcunuzda ilerliyor. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.

KOVA: Arkadaşlarınızla duygusal bağlar güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda anlamsız problemler oluşabilir.

BALIK: Bugün inatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biriyle tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve temkinli davranmalısınız.