Güne Başlarken | 19 Temmuz 2020





Sen uyurken neler oldu?

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ulaşılan ceset sayısı 54'e yükseldi. ﻿﻿

Selçuk İnan, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Gümüşhane'de 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıkan merkeze bağlı Kaletaş köyü karantinaya alındı.

Güne Dair Notlar

19 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6, 86 TL, euro ise 7, 84 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 24°C, 30°C Az bulutlu ve açık Ankara, 21°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 24°C, 28°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

İç ferahlatan, yüz güldüren palmiye ağaçları nasıl yetiştirilir?

Tropikal bir ağaç olarak bilinen palmiye ağacı, son zamanlarda ülkemizin farklı bölgelerinde de görmeye başladığımız bir ağaç. Güzel görüntüsü nedeniyle tercih edilen palmiye ağacının birçok özelliği var. Peki, palmiye ağacı nasıl yetişir?

Ülkemizde palmiye ağaçları sadece süs olarak kullanılır. Palmiye ağaçlarından ekonomik alanlarda da yararlanılabilir. Şeker, bitkisel yağ, dokumacılık sektöründe kullanılan lifler elde edilir. Çoğu zaman palmiye şarabı denilen içki de yapılmaktadır.

Televizyonda ne var?:

Eyyvah Eyvah Komedi (Kanal D), Güzel ve Çirkin - Yabancı Sinema (ATV), Replikalar- Yabancı Sinema (Star TV), Şaban Oğlu Şaban (SHOW)

Günlük burç yorumları (19 Temmuz 2020)

KOÇ : Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan güçle hedefe yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Rakip tanımıyor ama bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için bulundukları ortam çok önemli.

: Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan güçle hedefe yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Rakip tanımıyor ama bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için bulundukları ortam çok önemli. BOĞA: Bugün heyecanlanmanıza neden olacak ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşündürecek. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Fakat gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.

Bugün heyecanlanmanıza neden olacak ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşündürecek. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Fakat gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız. İKİZLER: Tartışmaların ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm koşullar sizi etkileyecek. Özel duygular sizin için önemli olacak.

Tartışmaların ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm koşullar sizi etkileyecek. Özel duygular sizin için önemli olacak. YENGEÇ: Bugün Ay’ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken çevrenizi güzelleştirmek için çalışma yapacaksınız. Ayrıca iş toplantılarında ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.

Bugün Ay’ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken çevrenizi güzelleştirmek için çalışma yapacaksınız. Ayrıca iş toplantılarında ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz. ASLAN: Bugün sosyal yaşamınızda romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekeceksiniz. Davranışlarınız karşı cinsin ilgisini çekecek. Eski dostların bir araya gelmesi size keyifli saatler yaşatacak.

Bugün sosyal yaşamınızda romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekeceksiniz. Davranışlarınız karşı cinsin ilgisini çekecek. Eski dostların bir araya gelmesi size keyifli saatler yaşatacak. BAŞAK : İnandıklarınızdan taviz vermeyeceksiniz. Planlarınız uygularken kibar ama ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Sabırlı olmanız çok önemli.

: İnandıklarınızdan taviz vermeyeceksiniz. Planlarınız uygularken kibar ama ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Sabırlı olmanız çok önemli. TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konulara daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konulara daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız. AKREP: Enerjinizin yüksekliğine ve yoğunluğunuza diyecek yok doğrusu. Sizde farkındasınız ve maddi konulardaki çabanızın karşılığını alacaksınız. Bazılarınız dostlarınızla sanatsal olaylara yönelebilir.

Enerjinizin yüksekliğine ve yoğunluğunuza diyecek yok doğrusu. Sizde farkındasınız ve maddi konulardaki çabanızın karşılığını alacaksınız. Bazılarınız dostlarınızla sanatsal olaylara yönelebilir. YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar istemiyorsunuz. Bu yüzden gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bazı eleştirilere maruz kalmak sizi üzebilir.

Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar istemiyorsunuz. Bu yüzden gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bazı eleştirilere maruz kalmak sizi üzebilir. OĞLAK: Sizin en büyük enerjiniz hayata hırslı ve adayarak bakmanız. Siz harekete geçmeden önce sıkı düşünür ve hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.

Sizin en büyük enerjiniz hayata hırslı ve adayarak bakmanız. Siz harekete geçmeden önce sıkı düşünür ve hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz. KOVA : Başkalarının davranışları altında sahte sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz. Rakiplerinizin farkındasınız.

: Başkalarının davranışları altında sahte sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz. Rakiplerinizin farkındasınız. BALIK: Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacak. Eski dostlarınız yeniden hayatınıza girebilir.

19 Temmuz gününe damga vuran olaylar