Güne Başlarken | 19 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Antalya’nın Serik ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin’in bulunması için ekipler seferber oldu. Yakındaki derede 2 kilometrelik bir alanda yapılan aramalarda Ecrin’in izine rastlanılamadı. Küçük kızın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğinin sağlanması için karadan ve havadan alınacak tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 8 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek tedavi altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak düğününde kimliği belirsiz bir magandanın av tüfeği ile ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Bartın’ın tek mavi bayraklı plajının bulunduğu İnkum tatil beldesi, tatilcilerle doldu. 10 bin araçla giriş yapılınca park edilecek yer kalmadı. Trafik ekipleri, bölgeye giden yolda araç geçişine izin vermedi.

Son dakika haberine göre, koronavirüs ile mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı.

Güne Dair Notlar

19 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,52 TL euro ise 10,07 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık Antalya, 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 24°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 24°C, 43°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Türkiye’de her yıl trafik kazalarında binlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Özellikle uzun bayram tatillerinde çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor. Kurban Bayramı bu yıl daha uzun bir tatil şeklinde yaşanacak. Vatandaşlarımızın bir kısmı hafta sonundan yollara çıktı. İşleri ve planlamalarını yeni organize edenler ise bugün ve yarın yollarda olacak. Bayram zehir olmasın! Hakan Çelik'in yazısı...

19 Temmuz günlük burç yorumları