Güne Başlarken | 19 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
19 Temmuz 2021, Pazartesi 07:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Antalya’nın Serik ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin’in bulunması için ekipler seferber oldu. Yakındaki derede 2 kilometrelik bir alanda yapılan aramalarda Ecrin’in izine rastlanılamadı. Küçük kızın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Jandarma Genel Komutanlığınca Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğinin sağlanması için karadan ve havadan alınacak tedbirlerin artırıldığı bildirildi.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 8 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek tedavi altına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak düğününde kimliği belirsiz bir magandanın av tüfeği ile ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
Bartın’ın tek mavi bayraklı plajının bulunduğu İnkum tatil beldesi, tatilcilerle doldu. 10 bin araçla giriş yapılınca park edilecek yer kalmadı. Trafik ekipleri, bölgeye giden yolda araç geçişine izin vermedi.
Son dakika haberine göre, koronavirüs ile mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı.
Güne Dair Notlar
- 19 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,52 TL euro ise 10,07 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık Antalya, 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 24°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 24°C, 43°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Türkiye’de her yıl trafik kazalarında binlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Özellikle uzun bayram tatillerinde çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor. Kurban Bayramı bu yıl daha uzun bir tatil şeklinde yaşanacak. Vatandaşlarımızın bir kısmı hafta sonundan yollara çıktı. İşleri ve planlamalarını yeni organize edenler ise bugün ve yarın yollarda olacak. Bayram zehir olmasın! Hakan Çelik'in yazısı...
19 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat sorunları yaşamak istemiyorsanız ona göre davranmalısınız. Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için birtakım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.
- BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız çok beğeniliyor. Sosyal hayattaki ilişkilerinizde adalet duygunuz herkes tarafından takdir görüyor. Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gün.
- İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. İlişkilerinizde tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.
- YENGEÇ: Amaçsızlıktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklıyorsunuz. Pürüzlerinden kurtulmanın zamanı.
- ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alabilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.
- BAŞAK: Bilinçaltınız yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış. Maddi durumunuz sürekli değişerek isteklerinizin dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.
- TERAZİ: Bugün çalıştığınız işyerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza fazla takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz.
- AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
- YAY: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.
- OĞLAK: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir söyleyiş gerektirebilir. Müthiş dengenizi unutmamalısınız.
- KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamla ilgili sınavınız bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir.
- BALIK: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.