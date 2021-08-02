Güne Başlarken | 2 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Ağustos 2021, Pazartesi 07:20 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Yaklaşık 24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemesi bugün sona eriyor.
Türkiye bir taraftan yangın bir taraftan da sel felaketiyle boğuşuyor. Yangından etkilenen bölgelere yönelik destekler açıklanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnaf ve işletmelere KOSGEB vasıtasıyla ilk yılı geri ödemesiz 3 yıllık, tamamen faizsiz Acil Destek Kredisi verileceğini açıkladı.
Katar, Türkiye'de pek çok ilde çıkan yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini, hiçbir yan etkinin görülmediğini bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı." dedi. Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haber sonrası yangınlardaki can kaybı 8'e yükseldi.
Güne Dair Notlar
- 2 Ağustos günü saat dolar 8,46 TL euro ise 10,05 TL.
- Gram altın ise 492,96 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 36°C Az bulutlu ve açık Antalya, 29°C, 42°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 24°C, 29°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
2 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. İş başarınızı perçinleyici bir konumdasınız. Bugün, yüksek hedefleriniz var.
- BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.
- İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
- YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. Yatırımlar hızla gelişecek. İstenmeyen harcamalar da söz konusu.
- ASLAN: İş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alın. Duygularınız yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. Küçük kazalara meyillisiniz.
- BAŞAK: Duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler üzerine işler yapacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
- TERAZİ: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Yaşam boyunca mantıktan ayrılamayan bir yapınız var, içinizde uyduğunuz kıpırtıya anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
- AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilirler. Engelleri aşacak cesarete sahipsiniz.
- YAY: İşyerinizde değişim ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerden biri. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
- OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.
- KOVA: Sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza katı kurallar getiriyorsunuz.
- BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Sosyal hayatınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.