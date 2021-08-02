Güne Başlarken | 2 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Yaklaşık 24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemesi bugün sona eriyor.

Türkiye bir taraftan yangın bir taraftan da sel felaketiyle boğuşuyor. Yangından etkilenen bölgelere yönelik destekler açıklanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnaf ve işletmelere KOSGEB vasıtasıyla ilk yılı geri ödemesiz 3 yıllık, tamamen faizsiz Acil Destek Kredisi verileceğini açıkladı.

Katar, Türkiye'de pek çok ilde çıkan yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini, hiçbir yan etkinin görülmediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı." dedi. Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haber sonrası yangınlardaki can kaybı 8'e yükseldi.

Güne Dair Notlar

2 Ağustos günü saat dolar 8,46 TL euro ise 10,05 TL.

8,46 ise 10,05 Gram altın ise 492,96 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 36°C Az bulutlu ve açık Antalya, 29°C, 42°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 24°C, 29°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık

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2 Ağustos günlük burç yorumları