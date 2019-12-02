Güne Başlarken | 2 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 2 Aralık günü saat 07.50’de dolar 5,75 TL’den işlem görürken, euro ise 6,34 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı bulutlu 12

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Yağmurlu 10

Trabzon: Kuvvetli sağanak ve yağmurlu 10

Erzurum: Karla karışık yağmurlu 0

Diyarbakır: Kuvvetli sağanak ve yağmurlu 12

2 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Kısa yollarla ilgili fırsatlar söz konusu. Dalgınlığınızın sorun olabileceğini unutmamalısınız. Yönetici gezegeninizin ailevi olaylar üzerinde olumlu etkisi olacak. Sizin gibi farklı düşünen kişilerle bir arada olacaksınız.

BOĞA: Birçok konu karmaşık şekilde karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken tek şeyi sakince düşünmelisiniz. Olayları kısa sürede toparlamanız gerekiyor. Maddi sorunların ortadan kalkması için gerekli tüm şartları koordine edebilirsiniz.

İKİZLER: Duygusal konularda hassas olacağınız bir gün. Çevrenizdekilerden destek bekliyorsunuz. Uzun süredir aklınıza taktığınız konularla ilgili planlar yapabilirsiniz. Partnerinizden de bu konuda anlayış bekliyorsunuz.

YENGEÇ: Her türlü olumlu şart sizden yana gelişiyor. Planladığınız çalışmaları yaşama geçirme konusunda hızlı hareket etmelisiniz. Beklediğiniz sonuçlar istediğiniz yönde ilerlerken iyimserlikten vazgeçmemelisiniz.

ASLAN: Çevrenizdeki olumsuzluklardan etkilenmek istemiyorsanız, enerjinizi olumlu yönlendirin. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Çelişki yaratmaktan kaçının.

BAŞAK: Yeni bir başlangıç ve yenilenme lazım. Gelecekte çok önemli kişileri karşınıza çıkaracak. İlişkilerinizi sorgulamak adına başkalarını baskı altına almayın. Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gereken bir gün.

TERAZİ: Bazılarınız ruhsal anlamda kendilerini zayıf hissederlerken, zaaflarında artışlar olabilir. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin ilginç gelebilecek teklifleri karşısında tercih hakkınızı acele etmeden mantıklı bir şekilde kullanın.

AKREP: Beklediğiniz ilgiyi görmediğiniz zaman duygularınız yaralanıyor. Başarı kazanırken aynı zamanda düşmanlarınız çoğalıyor. Şüpheci ve baskıcı yönleriniz nüksettiği zaman gereksiz tartışmalar çıkarıyorsunuz.

YAY: Maddi konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Yönetilmekten hoşlanmadığınız için çalışmalarınızda girişimci kişileri tercih ediyorsunuz.

OĞLAK: İnatçı yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasında bulunuyorsunuz. Çevrenizde çalışanların sizinle aynı potansiyele sahip olmaları mümkün değil. Maddi konularda beklediğiniz gelişmeyi henüz yakalayamadınız.

KOVA: Akrabalarınızla ilgili beklenmeyen gelişmeler canınızı sıkabilir. Yaşama olumlu bakışınız sayesinde sorunların üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken çevrenize karşı kırıcı olabilir, onları üzebilirsiniz.

BALIK: Hayallerinizi gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız var. Çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Aslında fikirlerinizi ortaya koymak için ekstra bir çabaya ihtiyacınız yok.

Bugün:

Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu. 02/12/1804

Türkiye'nin ilk borsası sayılan ''Dersaadet Tahvilat Borsası'' açıldı. 02/12/1873

Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye tepesinden Bulgar Hastanesi'ne indi. 02/12/1909

Ermenistan, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti. 02/12/1918

Kağıt sıkıntısı nedeniyle gazetelerin sayfa sayısına kısıtlama getirildi. 02/12/1940

Ankara'da hava kirliliği tehlikeli boyutlarda: Bilim çevreleri Ankara'da 20 yıl yaşayan birinin kanser riskinin çok yüksek olduğunu açıkladı. 02/12/1965

Türkan Şoray ile Cihan Ünal evlendi. 02/12/1983

Kolombiyalı uyuşturucu imparatoru Pablo Escobar, Meddelin'de güvenlik güçlerince öldürüldü. 02/12/1993gıtay 9. Ceza Dairesi, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan hakkında verilen ölüm cezası kararını onadı. (1999)

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