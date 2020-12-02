Güne Başlarken | 2 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu

Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleyeceği yolundaki iddialara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. EGM, "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu mesai saatleriyle ilgili, 'Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecektir.' dedi. Bu açıklama sonrası birçok ilde mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, A ve B Grubu'nda oynanan iki maçla başladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 13- 20- 33- 41- 42- 57 oldu.

Güne Dair Notlar

2 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,82 TL euro ise 9,46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 9°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 20°C Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçeleri sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 10°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu Trabzon, 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 13°C Gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yeni kısıtlamalara kimsenin gık diyecek hali yok. Çünkü biz bu kısıtlamalara davetiye çıkardık. Az bile. Rauf Tamer'in yazısı...

2 Aralık günlük burç yorumları