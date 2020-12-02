Güne Başlarken | 2 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Aralık 2020, Çarşamba 07:42 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu
Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleyeceği yolundaki iddialara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. EGM, "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu mesai saatleriyle ilgili, 'Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecektir.' dedi. Bu açıklama sonrası birçok ilde mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, A ve B Grubu'nda oynanan iki maçla başladı.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 13- 20- 33- 41- 42- 57 oldu.
Güne Dair Notlar
- 2 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,82 TL euro ise 9,46 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 9°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 20°C Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçeleri sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 10°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu Trabzon, 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 13°C Gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Yeni kısıtlamalara kimsenin gık diyecek hali yok. Çünkü biz bu kısıtlamalara davetiye çıkardık. Az bile. Rauf Tamer'in yazısı...
2 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Abartılı insanlardan uzak kalın. Boş konuşmalardan rahatsız oluyor ve konsantrasyonunuzun bozulduğunu hissediyorsunuz. Oysa ilgi duyduğunuz konuda kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.
- BOĞA: Ailenizin tepkileri bazen atmanız gereken adımlara engel oluyor. Onlara karşı sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli. Ama başarısız olduğunuzda tek başınıza kaldığınızı unutmayın.
- İKİZLER: Partnerinizin size karşı sorgulayıcı tavırlarından rahatsız oluyor ve çok ciddi sonuçlara mal olacak aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Daha yumuşak şekilde olaya yaklaşarak, ona hak verebilirsiniz.
- YENGEÇ: Duygusal konularda daha cesaretli olmaya ihtiyacınız var. Partnerinizden gelen istekler sizi bazen çaresizlik içinde bırakıyor. Size arkadaş gibi davranan, en yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.
- ASLAN: Bir an önce işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye çalışın. Hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar dikkatli davranın. Düzenli bir sistem size kazandıracak.
- BAŞAK: Bitirilmesi gereken işleriniz sizi geriyor. Basit atlamalar, güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak. Planladığınız adımları gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Çevreniz titizliğinizi biliyor.
- TERAZİ: İş çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için önemli. Aksi taktirde olumsuz etkileniyor ve günlük iş akışına bunu yansıtıyorsunuz. Bir konuda gereksiz şekilde destek arayışlarına girebilirsiniz.
- AKREP: Güzel ve etkili konuşmalarınızla geçici aşkları çağırabilirsiniz. Hep karşı karşıya kaldığınız durumlardan biri. Bu konuda nerede daha ciddi davranacağınızı biliyor ve gerekeni yapıyorsunuz. Bazıları yanlış anlıyor.
- YAY: Çevrenize gösterdiğiniz ilgiyi en yakınlarınıza göstermiyorsunuz. Onların hatalarını tartışma konusu yapıyor, kırıcı davranıyorsunuz. Kendinizi kontrol etmelisiniz. Mantıkla duygu arasında kalmayın.
- OĞLAK: İşle ilgili sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Başına buyruk davranışlar bazen riskli anlar yaratsa da sonuca ulaşıyorsunuz. Duygusal anlamda bastırdığınız arzularınız ve değişen koşullar sizi farklı birine yöneltebilir.
- KOVA: Ailenizi etkileyecek özel durumlar söz konusu. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul görecek anlaşma koşullarını uygulayabilirsiniz. Karşı taraftan gelebilecek uyarılara değer verin.
- BALIK: Değişimlere karşı hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden çabuk etkileneceksiniz. Duygusallığınızı bir kenara bırakın. Mantığın gerektirdiği şekilde gelişmeleri değerlendirin.