Güne Başlarken | 2 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Doğrudan 8 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç dün resmen başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis’te AK Parti’nin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Koca, pratisyen hekime 2 bin 500 lira, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekimlere ise 5 bin lira zam yapılacağının müjdesini verdi.

The Guardian Gazetesi, Donald Trump'ın ABD başkanı olduğu dönemde Joe Biden'la ilk canlı yayın tartışmasına çıkmadan 3 gün önce yaptırdığı koronavirüs testinin "pozitif" sonuçlandığını iddia etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

Güne Dair Notlar

2 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13,49 TL, euro ise 15,30 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 10°C, 19°C Az bulutlu Ankara, -1°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu Diyarbakır, 1°C, 11°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Benim Hayatım, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova,

TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

2 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Duygularınız coşkulu. İşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu defa eski hatalarınızı tekrarlamamaya çalışmalısınız. Ufkunuz açık. Duygu iniş çıkışları yaşamanız normal. Bugün cazip ve çekicisiniz.

BOĞA: Yoğun bir çalışma temposuna girdiniz. Yaptığınız işin tüm sorumluluğunu yüklenmeniz bazı kıskançlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Aşkta fazla inatçı bir yapınız var. Sevdiğiniz kişi sizi ikna etmekte zorlanıyor.

İKİZLER: İş konusunda taviz vermek istemiyorsunuz. Karşıt Merkür gezegeninin etkisiyle işinizde ısrarcısınız. Bu nedenle sonuç lehinize gelişiyor. Yaşam sevinci size çok yakışıyor, değerini bilmelisiniz.

YENGEÇ: Sabır gerektiren tüm işler gelip sizi buluyor. Uzun vadede yapılan çalışmalarda başarı gösteriyorsunuz. Bu yüzden çevreniz size güveniyor. Aşk size yakışıyor. Sevdiğine sizin kadar özen gösteren çok azdır.

ASLAN: Güçlü hafızanız her konuda size yardımcı. Size yapılan haksızlıkları unutmamanız iş yaşamınızı zorluyor. Aslında haklısınız. Siz görkemli duyguların insanı olmaya devam edin. Coşkulu yapınıza haksızlık yapılıyor.

BAŞAK: İş yerinde yaşadığınız olaylar sizi yeniden motive etti. Yeniliklere kapalısınız. Çevreniz sizi ikna etmek zorunda kalabilirler. Kargaşadan nefret ettiğiniz halde olaylar gelip sizi buluyor. Bazen zorlanıyorsunuz.

TERAZİ: İş yaşantınızda değişen tablolar sizi de etkiliyor. Çevre koşulları yüzünden şartlarınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Düzenli ilişkileri sevdiğiniz halde fazla üzerinize düşülmesinden hiç hoşlanmıyorsunuz.

AKREP: İş motivasyonunuzun iyi olduğu günlerden biri. Düşünüyor, hayal ediyor ve yaşama geçiriyorsunuz. Kıskançlığa hedefsiniz. Aşırı duygusal ve kıskanç günlerinizden biri. Çekiciliğiniz ve cazibeniz mükemmel.

YAY: İşkolik bir yapınız var. Boş kalmaya tahammülünüz yok. Hemen kendinize iş icat ediyorsunuz. Yeni keşifler peşindesiniz. Aşk yaşantınızda aklınızı kurcalayan sorulara çözüm bulmayı denemelisiniz.

OĞLAK: Çevreniz kalabalık olmasına rağmen kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Sorunlarınızı paylaşamamak canınızı sıkıyor. Bugün aşkla aranız iyi değil. Somurtarak bir yerlere varamazsınız. İçinizi acıtan çok şey var.

KOVA: Kendinize yeten yoğun çabalarınızın tek şahidi yine sizsiniz. Bu durumdan bıktınız. Oysa takdir edilmeye ne çok ihtiyacınız var. İçinizde sebebini tahmin edemediğiniz öyle çok korku var. Yaşananları yok edemezsiniz.

BALIK: Hep kendi pencerenizden baktığınız bu yaşamda kayıplarınızın olması doğal. İş yaşantınızda anlaşılma savaşları veriyorsunuz. Aşkı algılama biçiminiz çok farklı. Kendinizi haklı görmek için aracılara ihtiyacınız yok.