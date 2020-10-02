Güne Başlarken | 2 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Demir ve çimentoya yapılan zamlarla inşaat maliyetleri yükseliyor. Bu durum, yeni inşa edilecek konutların fiyatının da artacağına işaret ediyor. Mevcut konutlar, önümüzdeki dönemde inşa edileceklere göre daha uygun fiyatlı.

Kobani eylemleri soruşturmasında 20 şüphelinin tutuklanması istendi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında Galatasaray, İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

ABD'de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı, boş araziye düştü. Pilotun fırlatma koltuğu ile kurtulduğu bildirildi.

Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışına yasaklama getirildi. Etil alkol ve metanolün internetten satışı da yapılamayacak.

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları: 4-10-33-39-51 ve 54.





Güne Dair Notlar

1 Ekim günü saat 7.48'de dolar 7,75 TL, euro ise 9,08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 17°C, 25°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 22°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 24°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 20°C, 24°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 31°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Emmy ödüllü “Zac ve Mia”

Öğretmen, konuşmacı ve bisikletçi olan yazar A. J. Betts’in üçüncü kitabı olan “Zac ve Mia” Ayrıksı Yayınları’ndan yayımlandı. On dört ülkede yayımlanan yazarın üçüncü kitabı, televizyona uyarlandıktan sonra 2018 yılında iki “Emmy Ödülü” almıştı.

Kanserli iki gencin hastanede başlayan dostluğunun anlatıldığı kitap aynı zamanda birbirinden tamamen farklı olduğu kadar birbirine ihtiyaç duyan iki kişinin paylaşımlarını, desteğini ve cesaretini konu ediniyor.

Günün videosu

Amerika Birleşik Devletleri içerisinde eyaletlerin kendi yasaları bulunmaktadır. Bu yasalardan bazıları size oldukça ilginç ve komik gelebilir. Hatta sizlere vereceğimiz örneklerle bu kuralların senatodan nasıl geçtiğini de merak edebilirsiniz.

Peki Sadece ABD'de görebileceğiniz enteresan yasaklar neler? Bu sorunun cevabını sosyal medyada 'laptoplugezgin' lakaplı Oğuzhan Yıldız ile yaptığımız söyleşide bulabilirsiniz.

Pratik bilgi

Birçok kişi kuruyan rimeli genellikle çöpe atıp yeni maskara alarak çözüm buluyor. Aslında kuruyan rimel birçok formülle tekrar hayata döndürebilir ve eskisi gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. Nasıl mı? Kuruyan rimeli tekrar kullanır hale getirmek için haberimize göz atın. Şurada...

Günün köşe yazısı

Hanelerin en büyük harcamaları barınma ve gıdaya gidiyor. Gıda deyince mutfak ekonomisi başı çekiyor. Son dönemde bu mutfak ihtiyaçlarını yönetmek daha da önemli hale geldi. Alınan ürünün fiyatından ziyade, haddinden fazla kullanılan elektrik, doğalgaz ve çöpe giden yüzlerce liralık israfa çok geç kalmadan önlem alma zamanı geldi de geçiyor bile! İşte mutfakta tasarrufun 13 hali... Bilal Emin Turan: Link

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2020)