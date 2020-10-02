Güne Başlarken | 2 Ekim 2020
Günaydın! Haftanın son iş gününe enerjik başlaman için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Ekim 2020, Cuma 07:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Demir ve çimentoya yapılan zamlarla inşaat maliyetleri yükseliyor. Bu durum, yeni inşa edilecek konutların fiyatının da artacağına işaret ediyor. Mevcut konutlar, önümüzdeki dönemde inşa edileceklere göre daha uygun fiyatlı.
Kobani eylemleri soruşturmasında 20 şüphelinin tutuklanması istendi
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında Galatasaray, İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
ABD'de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı, boş araziye düştü. Pilotun fırlatma koltuğu ile kurtulduğu bildirildi.
Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışına yasaklama getirildi. Etil alkol ve metanolün internetten satışı da yapılamayacak.
Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları: 4-10-33-39-51 ve 54.
Güne Dair Notlar
- 1 Ekim günü saat 7.48'de dolar 7,75 TL, euro ise 9,08 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 17°C, 25°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 22°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 24°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 20°C, 24°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 31°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Emmy ödüllü “Zac ve Mia”
Öğretmen, konuşmacı ve bisikletçi olan yazar A. J. Betts’in üçüncü kitabı olan “Zac ve Mia” Ayrıksı Yayınları’ndan yayımlandı. On dört ülkede yayımlanan yazarın üçüncü kitabı, televizyona uyarlandıktan sonra 2018 yılında iki “Emmy Ödülü” almıştı.
Kanserli iki gencin hastanede başlayan dostluğunun anlatıldığı kitap aynı zamanda birbirinden tamamen farklı olduğu kadar birbirine ihtiyaç duyan iki kişinin paylaşımlarını, desteğini ve cesaretini konu ediniyor.
Günün videosu
Amerika Birleşik Devletleri içerisinde eyaletlerin kendi yasaları bulunmaktadır. Bu yasalardan bazıları size oldukça ilginç ve komik gelebilir. Hatta sizlere vereceğimiz örneklerle bu kuralların senatodan nasıl geçtiğini de merak edebilirsiniz.
Peki Sadece ABD'de görebileceğiniz enteresan yasaklar neler? Bu sorunun cevabını sosyal medyada 'laptoplugezgin' lakaplı Oğuzhan Yıldız ile yaptığımız söyleşide bulabilirsiniz.
Pratik bilgi
Birçok kişi kuruyan rimeli genellikle çöpe atıp yeni maskara alarak çözüm buluyor. Aslında kuruyan rimel birçok formülle tekrar hayata döndürebilir ve eskisi gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. Nasıl mı? Kuruyan rimeli tekrar kullanır hale getirmek için haberimize göz atın. Şurada...
Günün köşe yazısı
Hanelerin en büyük harcamaları barınma ve gıdaya gidiyor. Gıda deyince mutfak ekonomisi başı çekiyor. Son dönemde bu mutfak ihtiyaçlarını yönetmek daha da önemli hale geldi. Alınan ürünün fiyatından ziyade, haddinden fazla kullanılan elektrik, doğalgaz ve çöpe giden yüzlerce liralık israfa çok geç kalmadan önlem alma zamanı geldi de geçiyor bile! İşte mutfakta tasarrufun 13 hali... Bilal Emin Turan: Link
Günlük burç yorumları (2 Ekim 2020)
- KOÇ: Ay, burcunuzda ilerlerken, özgürlüğünüzden ödün vermiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Siz yaşamı farklı algılıyorsunuz.
- BOĞA: Maddi konulara farklı şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bugün, sezgileriniz epey güçlü.
- İKİZLER: Ailenize karşı çok tavırlı yaklaşırken fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermeyin. Sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacak. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamayın.
- YENGEÇ: Bilinçaltınızı yoğunlaştırdınız. Bugün kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.
- ASLAN: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevre koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla bazı organizasyonlar içinde olacağınız bugün girişimciliğiniz ön plana çıkıyor.
- BAŞAK: Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Bugün, sezgilerinizde yanılmayacaksınız.
- TERAZİ: Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündeme gelmesinden hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz ama yapılan haksızlıklar karşısında da tepkilisiniz.
- AKREP: Değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli işlere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerine uyum sağlamalısınız.
- YAY: Bugün, Ay’ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecek. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.
- OĞLAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için çözüme ulaşıyorsunuz.
- KOVA: Enerjinizi rahatça kullanacaksınız. Ailenizle aranızda bağ kurmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı olacak. Yeteneklerinizi mükemmel şekilde kullanıyorsunuz.
- BALIK: Bugün çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yakın arkadaşlarınıza güçlü bağlarla bağlanıyorsunuz. Yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.