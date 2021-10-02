Güne Başlarken | 2 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ’çoban melezi’ cinsi 3 aylık 4 yavru sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerden 4’ünün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce zehirlendiği, ardından 1 tanesinin ise derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Canilerin yakalanması için bizzat şikayetçi olacağım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailesiyle birlikte sinemaya giderek, James Bond’un serisinin son filmi "Ölmek için Zaman Yok"u izledi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan balıkçı Ertan Göktepe’nin (60) denizde cansız bedenine ulaşıldı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 480 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,43 artarak 34.326,46 puana yükseldi.

Hint okyanusundaki ada ülkesi Morityus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020’den bu yan kapalı tuttuğu sınırlarını uluslararası ziyaretçilere açtı.

Güne Dair Notlar

2 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8,85 TL euro ise 10,26 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

2 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün sezgilerinizin güçlü olması ve olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Maddi konularla ilgili beklentilerinizin gerçekleşmesini istiyorsanız yaşam akışınızı hızlandırın.

BOĞA: Bugün enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz ama bazı tereddütleriniz var. İsteklerinizin derinliği karşısında kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz.

İKİZLER: Partnerinizle aranızda maddi konuların gündeme gelmesi aklınızı kurcalayabilir. Karşılıklı isteklerin söz konusu olduğu bugün kırıcı olmayıp şansınıza güvenmelisiniz. İletişimde hatalardan kaçmalısınız.

YENGEÇ: Bugün her şeye alınıp en yakınlarınıza bile kırılabilirsiniz. Duygusal patlamalar yaşamak istemiyorsanız kalabalık ortamlardan uzaklaşmalı ve çevrenizde gelişen olaylara kayıtsız kalmaya özen göstermelisiniz.

ASLAN: Şimdiye kadar düşünmediğiniz detaylara yoğunlaşabilir ve özgüveninizi geliştirebilirsiniz. İşleri sağlam zeminler üzerine oturtmak istediğinizden araştırmacı yönünüzü daha da yoğunlaştırıyorsunuz.

BAŞAK: Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gündesiniz. Pratik zekanız sayesinde olayları kısa sürede istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Bugün yaşayacağınız olumsuzluklar canınızı sıkmamalı.

TERAZİ: Maddi konularda sınırlarınızı zorlayarak harekete geçmek işe yarayacak. Siz zor işleri sevdiğiniz için sorunlu konuları seçiyorsunuz. Bugün, düşünceleriniz sayesinde birçok problemin çözümünü bulacaksınız.

AKREP: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Birçok işi bir arada yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde size yardım edecek kişileri planlarınıza dahil etmelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını göreceksiniz.

YAY: Planladığınız olayları yaşama geçirmek için beklememelisiniz. Zamanlamada akıllıca davranmalı ve kendinizi yeniden yapılandırmalısınız. Kazançlar söz konusu olduğu için sabırlı davranmalısınız.

OĞLAK: Bugün sürüncemede bekleyen işlerinizi yaşama geçirme konusundaki acelecisiniz. Çevrenizde size destek olabilecek kişileri de etkiliyorsunuz. İkna yeteneğinizin gücünüzü ortaya koyacaksınız.

KOVA: Düşüncelerinizden taviz vermiyor ve kararlarınızda diretiyorsunuz. Mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz. İşbirliği içinde olacağınız kişilerin önemini unutmamalısınız.

BALIK: Yollarla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Bazılarıyla işbirliği içinde olacaksınız. İşlerinizi sağlam zemin üzerine oturtmak için yenilikleri denemelisiniz.