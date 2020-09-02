Güne Başlarken | 2 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Antalya'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25) sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20), suç aleti tabancayla polise teslim oldu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin, "ABD’nin barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Los Angeles kentinde, kanunsuz bir şekilde bisiklet sürdüğü belirtilerek durdurulmak istenen siyahi bir vatandaş, şerif yardımcılarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 18 milyonu aştı.





Güne Dair Notlar

2 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,37 TL, euro ise 8,78 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 32°C Az bulutlu ve açık Antalya, 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 23°C, 28°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 20°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Türkiye'nin en iyi 20 balık restoranı

Şimdi denizin derinliklerinden gelen lüfer, kolyoz, izmarit, barbunya, çinekop, çipura, kılıç ve kırlangıcı afiyetle yeme zamanı. Çünkü 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı 1 Eylül’de sona erdi. Balıkçılar salı günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte “Vira Bismillah” deyip denize açıldı. Ağlarına takılan en taze balıklar da tezgahları şenlendirecekler. Pazar Postası jürisi balığın, mezenin, paranın ve manzaranın hakkını veren Türkiye’nin en iyi 20 balık restoranını seçti. Unutmayın, uzmanlar sağlık açısından haftada en az iki kez balık yenmesi gerektiğini söylüyor.

Televizyonda ne var?:

San Andreas Fayı (Kanal D), Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü (ATV), Kara Bela (Star TV), Benim Adım Melek (TRT 1)

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2020)

KOÇ : Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.

: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil. BOĞA : Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda bile kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün uzun süredir bir arada olduğunuz dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.

: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda bile kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün uzun süredir bir arada olduğunuz dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz. İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz.

Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz. YENGEÇ : Kendi doğrularınıza inandığınızda her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk getirecek. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.

: Kendi doğrularınıza inandığınızda her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk getirecek. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor. ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.

Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz. BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz. TERAZİ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına alın. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına alın. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. AKREP : Duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapmak için harekete geçecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

: Duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapmak için harekete geçecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.

Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız. OĞLAK : Enerjinizin yüksel olduğu bir gün. Yaratıcılığınızı olumlu kullanarak yeni bir başlangıç yapacağınız bir zaman dilimindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girdiniz. Disiplin önemli.

: Enerjinizin yüksel olduğu bir gün. Yaratıcılığınızı olumlu kullanarak yeni bir başlangıç yapacağınız bir zaman dilimindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girdiniz. Disiplin önemli. KOVA : Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmanız size yarardan çok zarar veriyor.

2 Eylül gününe damga vuran olaylar