Güne Başlarken | 2 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Eylül 2021, Perşembe 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Koca, "PCR testi" paylaşımında, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıylı PCR testi gerekli" ifadelerini kullandı.
ABD’de 21 yıldır aydınlatılamayan üç kadın cinayeti çözüldü. Uçak kazasında ölen adam şüpheli bulununca mezarından çıkarılıp DNA’sına bakıldı. Uçak kazası kurbanı seri katil çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.
Annelerden Türkan Mutlu, 'Diyarbakır anneleri'ne destek çağrısında bulunarak, "Tüm dünyaya sesleniyorum, 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin yanında olun ve sesini duyun" ifadelerini kullandı.
Okul açılışında Okul açılışında düzenlenen kutlamalara dansöz kıyafetiyle katılan bir kadın öğretmen hakkında, gelen tepkilerin ardından soruşturma başlatıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalindeki rakibi Sırbistan oldu.
Kahramanmaraş'ta 33 saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza uygulandı.
Güne Dair Notlar
2 Eylül günü saat 7.40'ta dolar 8,29 TL euro ise 9,84 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C İl geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 25°C, 36°C Parçalı bulutlu Ankara, 17°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 25°C Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 19°C, 36°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
2 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
- BOĞA: Siz aşka her zaman çok önem veren biri olarak her zamankinden daha fazla aşkın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
- İKİZLER: Çevrenizde yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum gösterin.
- YENGEÇ: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde bazı kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle ilişkinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.
- ASLAN: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolayca geleceksiniz.
- BAŞAK: Canlı bir gündesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyorsunuz. Elinizdeki işleri bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz.
- TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanlar sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.
- AKREP: Büyük rakamlar peşindesiniz ama beklentiniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen kuruntularınız yüzünden problemleri abartmaya başladınız. Kazalara açıksınız.
- YAY: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün bazı işler ters gidebilir.
- OĞLAK: Kendinizi ve özgürlüğünüzü sorgulayarak adımlarınızı sağlam şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, bazı konulara yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak.
- KOVA: Düşündüklerinizi çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.
- BALIK: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz.