Güne Başlarken | 2 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, "PCR testi" paylaşımında, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıylı PCR testi gerekli" ifadelerini kullandı.

ABD’de 21 yıldır aydınlatılamayan üç kadın cinayeti çözüldü. Uçak kazasında ölen adam şüpheli bulununca mezarından çıkarılıp DNA’sına bakıldı. Uçak kazası kurbanı seri katil çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.

Annelerden Türkan Mutlu, 'Diyarbakır anneleri'ne destek çağrısında bulunarak, "Tüm dünyaya sesleniyorum, 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin yanında olun ve sesini duyun" ifadelerini kullandı.

Okul açılışında Okul açılışında düzenlenen kutlamalara dansöz kıyafetiyle katılan bir kadın öğretmen hakkında, gelen tepkilerin ardından soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalindeki rakibi Sırbistan oldu.

Kahramanmaraş'ta 33 saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza uygulandı.

Güne Dair Notlar

2 Eylül günü saat 7.40'ta dolar 8,29 TL euro ise 9,84 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C İl geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 25°C, 36°C Parçalı bulutlu Ankara, 17°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 25°C Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 19°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

2 Eylül günlük burç yorumları