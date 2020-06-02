Güne Başlarken | 2 Haziran 2020
Dünden kaçırdığın önemli olaylar ve bugün için seni bilgilendirip, gününe renk katacak bazı bilgiler Güne Başlarken'de. Posta ile Güne Başlarken seni bekliyor.
02 Haziran 2020, Salı 07:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Siirt'in Pervari ilçesinde askeri araç devrildi, 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.
ABD'yi ölümüyle ayağa kaldıran George Floyd'un otopsi raporu açıklandı. İlk otopsi sonucuna göre George Floyd'un boğulma sonucu öldüğü belirlendi.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferi başlayacağını açıkladı.
Mart ve nisan ayına ait Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili ödemeler yapıldı.
- 2 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,80 TL, euro ise 7,57 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 19°C Zamanla aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 22°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 12°C, 19°C Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 19°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 11°C, 31°C Zamanla parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Dışarıda çok pahalıysa evde neden yapılmasın?
Evde yapılabilecek kolay ve pratik sulu yemek tarifi arıyorsanız sizin için birbirinden lezzetli 5 çeşit sulu yemek tarifi hazırladık. Ev yemeği özleyenlere...
- Semizotu yemeği
- Kabak çintmesi
- Etli nohut yemeği
- Kıymalı karnabahar
- Portakallı kereviz yemeği
İşte tarifler!
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Çarkıfelek (Kanal D), Doktor Strange (ATV), Köşeyi Dönen Adam (Star TV)
Dizi önerisi: Gallipoli (2015)
Film önerisi: 37 Gün (BBC)
Kitap önerisi: Birinci Dünya Savaşı Tarihi - Basil Liddel Hart
Günlük burç yorumları (2 Haziran 2020)
- KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal durum değişerek sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.
- BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece beğenilen bir davranış olarak nitelendirilecek. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygunuz herkes tarafından takdir görüyor. Partnerinize ihtiyaç duyacaksınız.
- İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Her konuda uç noktasındasınız. Çevreyle ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak tepkiyi üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı öne çıkarmalısınız.
- YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak yerine kendinize saklamak istiyorsunuz. Hayatınızdaki pürüzlerden kurtulmanın zamanı.
- ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın almak isteyebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek beklediğiniz değişimi yapabilirsiniz.
- BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız davranış tarzınızı bir kez daha gözden geçirmelisiniz. Düşüncelerinizde tavize yer olmadığı için birtakım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.
- TERAZİ: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunları kafanıza çok fazla takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz.
- AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği yapmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olabilir. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
- YAY: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada düşünmek isteyeceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz çok yüksek ve mutlusunuz.
- OĞLAK: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir duruş gerektirebilir. Güçlü dengenizi korumalısınız.
- KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlar bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir.
- BALIK: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız kısa seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Araştırmacı yönünüz atağa kalkıyor.
2 Haziran gününe damga vuran olaylar
- ABD Kongresi, ülkede doğmuş olan bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmediler. 1924
- Genel Nüfus Sayımı Hakkında Kanun kabul edildi. 1926
- İlk kez pazar günü hafta sonu tatil ilan edildi. 1935
- İngiltere Kraliçesi Elizabeth taç giydi. 1953
- Yurt dışında öğrenim görmek serbest bırakıldı. 1961
- Kısa adı FKÖ olan Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. 1964
- Kıbrıs'ta Rumlar Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş-çıkışı yasakladı. 1966
- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpaslan Türkeş "Utanmaz Adam Bülent Ecevit'ten biz hesap soracağız" dedi. 1977
- Danimarka'da referandum yapıldı. Avrupa Birliği'nin esaslarını belirleyen Maastricht anlaşması reddedildi. 1992
- Adana'da meydana gelen depremde 144 kişi öldü. 1998
- Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama, seçim kampanyası sırasında halkın tepki gösterdiği Okinava’daki ABD’ye ait askeri üssü kaldırma sözlerini yerine getirmemesi üzerine istifa etti. 2010