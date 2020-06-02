Güne Başlarken | 2 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri araç devrildi, 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

ABD'yi ölümüyle ayağa kaldıran George Floyd'un otopsi raporu açıklandı. İlk otopsi sonucuna göre George Floyd'un boğulma sonucu öldüğü belirlendi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferi başlayacağını açıkladı.

Mart ve nisan ayına ait Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili ödemeler yapıldı.

Güne Dair Notlar

2 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,80 TL, euro ise 7,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 19°C Zamanla aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 22°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 12°C, 19°C Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 19°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 11°C, 31°C Zamanla parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Dışarıda çok pahalıysa evde neden yapılmasın?

Evde yapılabilecek kolay ve pratik sulu yemek tarifi arıyorsanız sizin için birbirinden lezzetli 5 çeşit sulu yemek tarifi hazırladık. Ev yemeği özleyenlere...

Semizotu yemeği

Kabak çintmesi

Etli nohut yemeği

Kıymalı karnabahar

Portakallı kereviz yemeği

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çarkıfelek (Kanal D), Doktor Strange (ATV), Köşeyi Dönen Adam (Star TV)

Dizi önerisi: Gallipoli (2015)

Film önerisi: 37 Gün (BBC)

Kitap önerisi: Birinci Dünya Savaşı Tarihi - Basil Liddel Hart

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2020)

KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal durum değişerek sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.

Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal durum değişerek sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor. BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece beğenilen bir davranış olarak nitelendirilecek. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygunuz herkes tarafından takdir görüyor. Partnerinize ihtiyaç duyacaksınız.

Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece beğenilen bir davranış olarak nitelendirilecek. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygunuz herkes tarafından takdir görüyor. Partnerinize ihtiyaç duyacaksınız. İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Her konuda uç noktasındasınız. Çevreyle ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak tepkiyi üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı öne çıkarmalısınız.

İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Her konuda uç noktasındasınız. Çevreyle ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak tepkiyi üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı öne çıkarmalısınız. YENGEÇ : Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak yerine kendinize saklamak istiyorsunuz. Hayatınızdaki pürüzlerden kurtulmanın zamanı.

: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak yerine kendinize saklamak istiyorsunuz. Hayatınızdaki pürüzlerden kurtulmanın zamanı. ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın almak isteyebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek beklediğiniz değişimi yapabilirsiniz.

Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın almak isteyebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek beklediğiniz değişimi yapabilirsiniz. BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız davranış tarzınızı bir kez daha gözden geçirmelisiniz. Düşüncelerinizde tavize yer olmadığı için birtakım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.

Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız davranış tarzınızı bir kez daha gözden geçirmelisiniz. Düşüncelerinizde tavize yer olmadığı için birtakım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz. TERAZİ : Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunları kafanıza çok fazla takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz.

: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunları kafanıza çok fazla takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz. AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği yapmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olabilir. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

Bugün, partnerinizle işbirliği yapmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olabilir. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. YAY : Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada düşünmek isteyeceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz çok yüksek ve mutlusunuz.

: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada düşünmek isteyeceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz çok yüksek ve mutlusunuz. OĞLAK: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir duruş gerektirebilir. Güçlü dengenizi korumalısınız.

Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir duruş gerektirebilir. Güçlü dengenizi korumalısınız. KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlar bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir.

Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlar bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir. BALIK: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız kısa seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Araştırmacı yönünüz atağa kalkıyor.

2 Haziran gününe damga vuran olaylar

ABD Kongresi, ülkede doğmuş olan bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmediler. 1924

Genel Nüfus Sayımı Hakkında Kanun kabul edildi. 1926

İlk kez pazar günü hafta sonu tatil ilan edildi. 1935

İngiltere Kraliçesi Elizabeth taç giydi. 1953

Yurt dışında öğrenim görmek serbest bırakıldı. 1961

Kısa adı FKÖ olan Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. 1964

Kıbrıs'ta Rumlar Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş-çıkışı yasakladı. 1966

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpaslan Türkeş "Utanmaz Adam Bülent Ecevit'ten biz hesap soracağız" dedi. 1977

Danimarka'da referandum yapıldı. Avrupa Birliği'nin esaslarını belirleyen Maastricht anlaşması reddedildi. 1992

Adana'da meydana gelen depremde 144 kişi öldü. 1998

Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama, seçim kampanyası sırasında halkın tepki gösterdiği Okinava’daki ABD’ye ait askeri üssü kaldırma sözlerini yerine getirmemesi üzerine istifa etti. 2010



