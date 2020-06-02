Türkiye Güne Başlarken | 2 Haziran 2020

Güne Başlarken | 2 Haziran 2020

Türkiye

Güne Başlarken | 2 Haziran 2020

Dünden kaçırdığın önemli olaylar ve bugün için seni bilgilendirip, gününe renk katacak bazı bilgiler Güne Başlarken'de. Posta ile Güne Başlarken seni bekliyor.

02 Haziran 2020, Salı 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri araç devrildi, 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

ABD'yi ölümüyle ayağa kaldıran George Floyd'un otopsi raporu açıklandı. İlk otopsi sonucuna göre George Floyd'un boğulma sonucu öldüğü belirlendi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferi başlayacağını açıkladı.

Mart ve nisan ayına ait Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili ödemeler yapıldı.

Güne Dair Notlar

  • 2 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,80 TL, euro ise 7,57 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 13°C, 19°C Zamanla aralıklı sağanak yağışlı
Antalya, 15°C, 22°C Gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara, 12°C, 19°C  Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Trabzon, 15°C, 19°C  Parçalı bulutlu
Diyarbakır, 11°C, 31°C Zamanla parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Dışarıda çok pahalıysa evde neden yapılmasın?

Evde yapılabilecek kolay ve pratik sulu yemek tarifi arıyorsanız sizin için birbirinden lezzetli 5 çeşit sulu yemek tarifi hazırladık. Ev yemeği özleyenlere...

  • Semizotu yemeği 
  • Kabak çintmesi 
  • Etli nohut yemeği 
  • Kıymalı karnabahar 
  • Portakallı kereviz yemeği 

İşte tarifler!

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çarkıfelek (Kanal D), Doktor Strange (ATV), Köşeyi Dönen Adam (Star TV)

Dizi önerisi: Gallipoli (2015)

Film önerisi: 37 Gün (BBC)

Kitap önerisi: Birinci Dünya Savaşı Tarihi - Basil Liddel Hart

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2020)

  • KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal durum değişerek sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor. 
  • BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece beğenilen bir davranış olarak nitelendirilecek. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygunuz herkes tarafından takdir görüyor. Partnerinize ihtiyaç duyacaksınız. 
  • İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Her konuda uç noktasındasınız. Çevreyle ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak tepkiyi üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı öne çıkarmalısınız. 
  • YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak yerine kendinize saklamak istiyorsunuz. Hayatınızdaki pürüzlerden kurtulmanın zamanı. 
  • ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın almak isteyebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek beklediğiniz değişimi yapabilirsiniz. 
  • BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız davranış tarzınızı bir kez daha gözden geçirmelisiniz. Düşüncelerinizde tavize yer olmadığı için birtakım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz. 
  • TERAZİ: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunları kafanıza çok fazla takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz. 
  • AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği yapmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olabilir. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. 
  • YAY: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada düşünmek isteyeceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz çok yüksek ve mutlusunuz. 
  • OĞLAK: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir duruş gerektirebilir. Güçlü dengenizi korumalısınız. 
  • KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlar bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir. 
  • BALIK: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız kısa seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Araştırmacı yönünüz atağa kalkıyor.

2 Haziran gününe damga vuran olaylar

  • ABD Kongresi, ülkede doğmuş olan bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmediler. 1924
  • Genel Nüfus Sayımı Hakkında Kanun kabul edildi. 1926
  • İlk kez pazar günü hafta sonu tatil ilan edildi. 1935
  • İngiltere Kraliçesi Elizabeth taç giydi. 1953
  • Yurt dışında öğrenim görmek serbest bırakıldı. 1961
  • Kısa adı FKÖ olan Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. 1964
  • Kıbrıs'ta Rumlar Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş-çıkışı yasakladı. 1966
  • Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpaslan Türkeş "Utanmaz Adam Bülent Ecevit'ten biz hesap soracağız" dedi. 1977
  • Danimarka'da referandum yapıldı. Avrupa Birliği'nin esaslarını belirleyen Maastricht anlaşması reddedildi. 1992
  • Adana'da meydana gelen depremde 144 kişi öldü. 1998
  • Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama, seçim kampanyası sırasında halkın tepki gösterdiği Okinava’daki ABD’ye ait askeri üssü kaldırma sözlerini yerine getirmemesi üzerine istifa etti. 2010


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