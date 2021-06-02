Güne Başlarken | 2 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Haziran 2021, Çarşamba 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Brezilya'nın Serrana kasabasında, yetişkinlere CoronaVac isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmasının ardından, virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 95, hastanede tedavi görenlerin sayısının yüzde 86 ve hastalığı belirtili atlatanların oranının yüzde 80 düştüğü bildirildi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı TRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Erdoğan, petrol ve doğal gaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; 2 Haziran Çarşamba günü bazı illerimizde kuvvetli yağış görülecek. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
- Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Güne Dair Notlar
- 2 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 62 TL euro ise 10, 53 TL.
- Gram altın ise 526 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 19°C Yağışların sabah saatlerinde Anadolu yakasında kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 17°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 10°C, 19°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 20°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 14°C, 30°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Erken menopoz teşhisi konulan kadını anne olamam endişesi sarıyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurun ve gebelik planladığınızı söyleyin. Yumurtalık rezerviniz değerlendirilir, size bir yol haritası hazırlanır. Dr. Ali Gürsoy'un köşe yazısı...
Günün kitabı
Amin Maalouf- Empedoklesin Dostları
Atlas Okyanusu kıyısındaki küçük Antioche adasının yalnızca iki sakini vardır: Orta yaşın verdiği olgunlukla sessiz bir hayat sürmek isteyen Alec ile yazdığı ilk romanının yakaladığı başarı sonrası her şeyi ardında bırakan esrarengiz Ève. Birbirlerinden uzakta, kırılgan yalnızlıklarının tadını çıkaran bu iki insanın yolu bir gün elektriğin, telefonların, televizyon yayınlarının, internetin, kısacası her türlü iletişim aracının etkisiz hale gelmesiyle kesişir.
Gerçeğe ulaşma imkânı kalmayınca fısıltı gazetesi işlemeye başlar: Gezegen bir nükleer felaketin eşiğindedir, Amerika küresel ölçekte bir terör saldırısına maruz kalmıştır, insanlığın hayatını kolaylaştıran teknolojik gelişmeler artık insanlığın sonunu getirmiştir...
Tüm dünya bu söylentilerle çalkalanırken, kendilerine Empedokles’in Dostları diyen, son derece gelişmiş bir teknolojiye ve tıp bilgisine sahip bir grup gizemli insan bu karmaşaya son vermek üzere çıkagelir. Alec bu insanların kim olduğunu öğrenmeye çalışırken, içinde yaşadığımız dünyanın çelişkileriyle de yüzleşmek zorunda kalır. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.
“Hayal kırıklığı içeren bu satırları yazarken hikâyenin sonuna geldiğim izlenimindeyim. Geldiler, üstünlük kurdular, dünyada hem kaygı hem de umut rüzgârları estirdiler, sonra da gittiler.”
2 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.
- BOĞA: İletişim gezegeni Merkür’ün iletişim konusunda vereceği etkiler kafanızı karıştıracak. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikme olabilir. Ani fırsatların değerlendirirken sürprizlere hazır olmalısınız.
- İKİZLER: Sıra dışı düşüncelere takılabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.
- YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı deneyin. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz.
- ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşak ve farklı konuşmalar içinde olacaksınız. Yeniliğe açık olmanıza rağmen hatalara da açıksınız.
- BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün İkizler’de retro hareketi, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı getirecek her türlü koşulu gözden geçirmek zorundasınız.
- TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz önde olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.
- AKREP: Ay kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerliyor ve partnerinizin duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için cesaretli olmanız gerekiyor.
- YAY: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor. Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.
- OĞLAK: İş hayatında aksayan problemlerden sorumlu tutulmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyor ve Merkür’ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.
- KOVA: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmayın. Yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri epey kuvvetli.
- BALIK: Çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacaksınız. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak hem para kazandıracak hem de ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmaktan mutlu olacaksınız.