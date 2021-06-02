Güne Başlarken | 2 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Brezilya'nın Serrana kasabasında, yetişkinlere CoronaVac isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmasının ardından, virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 95, hastanede tedavi görenlerin sayısının yüzde 86 ve hastalığı belirtili atlatanların oranının yüzde 80 düştüğü bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı TRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Erdoğan, petrol ve doğal gaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; 2 Haziran Çarşamba günü bazı illerimizde kuvvetli yağış görülecek. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Güne Dair Notlar

2 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 62 TL euro ise 10, 53 TL.

ise 10, 53 Gram altın ise 526 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 19°C Yağışların sabah saatlerinde Anadolu yakasında kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 17°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 10°C, 19°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 20°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 14°C, 30°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Erken menopoz teşhisi konulan kadını anne olamam endişesi sarıyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurun ve gebelik planladığınızı söyleyin. Yumurtalık rezerviniz değerlendirilir, size bir yol haritası hazırlanır. Dr. Ali Gürsoy'un köşe yazısı...

Günün kitabı

Amin Maalouf- Empedoklesin Dostları

Atlas Okyanusu kıyısındaki küçük Antioche adasının yalnızca iki sakini vardır: Orta yaşın verdiği olgunlukla sessiz bir hayat sürmek isteyen Alec ile yazdığı ilk romanının yakaladığı başarı sonrası her şeyi ardında bırakan esrarengiz Ève. Birbirlerinden uzakta, kırılgan yalnızlıklarının tadını çıkaran bu iki insanın yolu bir gün elektriğin, telefonların, televizyon yayınlarının, internetin, kısacası her türlü iletişim aracının etkisiz hale gelmesiyle kesişir.

Gerçeğe ulaşma imkânı kalmayınca fısıltı gazetesi işlemeye başlar: Gezegen bir nükleer felaketin eşiğindedir, Amerika küresel ölçekte bir terör saldırısına maruz kalmıştır, insanlığın hayatını kolaylaştıran teknolojik gelişmeler artık insanlığın sonunu getirmiştir...

Tüm dünya bu söylentilerle çalkalanırken, kendilerine Empedokles’in Dostları diyen, son derece gelişmiş bir teknolojiye ve tıp bilgisine sahip bir grup gizemli insan bu karmaşaya son vermek üzere çıkagelir. Alec bu insanların kim olduğunu öğrenmeye çalışırken, içinde yaşadığımız dünyanın çelişkileriyle de yüzleşmek zorunda kalır. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

“Hayal kırıklığı içeren bu satırları yazarken hikâyenin sonuna geldiğim izlenimindeyim. Geldiler, üstünlük kurdular, dünyada hem kaygı hem de umut rüzgârları estirdiler, sonra da gittiler.”

2 Haziran günlük burç yorumları