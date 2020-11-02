Güne Başlarken | 2 Kasım 2020





Sen uyurken neler oldu?

İzmir'de 58. saatte mucize gerçek oldu. 14 yaşındaki İdil Şirin enkazdan canlı olarak kurtarıldı.

6.6 büyüklüğündeki İzmir-Seferihisar depreminden 52 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenilirken enkazdan cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardımları defalarca sıraya girerek aldığı ve bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıkan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Elazığ depreminden sonra gündeme gelen kira fırsatçıları, İzmir depreminden sonra da ortaya çıktı.

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı’nın altında kalan 27 yaşındaki Beril Gidiş’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının 55. saatinde anne Aynur Gidiş’in de cansız bedenine ulaşıldı.

Güne Dair Notlar

2 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8, 38 euro ise 9, 75 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 17°C, 25°C Parçalı bulutlu Ankara, 2°C, 13°C Parçalı az bulutlu Trabzon, 15°C, 17°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 10°C, 23°C Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

John Steinbeck- Fareler ve İnsanlar

Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’in ilk kez 1937 yılında yayınlanan eseri; çiftlikten çiftliğe dolaşarak çalışan iki yakın arkadaşın başından geçen maceraları ve onların hayallerine sıkı sıkıya olan bağlılığını konu ediniyor. Kendisi de bir dönem gezici çiftlik işçiliği yapmış olan John Steinback’in hayatından da izler taşıyan roman, realist yaklaşımı ile dikkat çekiyor. Gerçeğe yakın bir dil ile kurgulanan eser, oldukça sürükleyici ve etkileyici anlatımı ile günümüzde hala en çok okunan kitaplar arasında bulunuyor.









Günün köşe yazısı

İzmir’de hüzün ve ümit... Ama yanı sıra, müthiş bir dayanışma... İnsaniyetin en güzel örneği.

- Milli Ahlak’ın zaferi. İşte, bir milletin anatomisi bu. İzmirimize tekrar geçmiş olsun. Yaşadığı felaket bile, bize bir vahdet olarak yansımıştır. Kaç gündür başta Yunanistan olmak üzere, dünya hayretle ve gıptayla bizi seyrediyor. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

2 Kasım günlük burç yorumları