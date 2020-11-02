Güne Başlarken | 2 Kasım 2020
Pazartesi gününden günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Kasım 2020, Pazartesi 07:15 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İzmir'de 58. saatte mucize gerçek oldu. 14 yaşındaki İdil Şirin enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
- 6.6 büyüklüğündeki İzmir-Seferihisar depreminden 52 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenilirken enkazdan cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.
- İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardımları defalarca sıraya girerek aldığı ve bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıkan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Elazığ depreminden sonra gündeme gelen kira fırsatçıları, İzmir depreminden sonra da ortaya çıktı.
- İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı’nın altında kalan 27 yaşındaki Beril Gidiş’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının 55. saatinde anne Aynur Gidiş’in de cansız bedenine ulaşıldı.
Güne Dair Notlar
- 2 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8, 38 euro ise 9, 75 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 17°C, 25°C Parçalı bulutlu Ankara, 2°C, 13°C Parçalı az bulutlu Trabzon, 15°C, 17°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 10°C, 23°C Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
John Steinbeck- Fareler ve İnsanlar
Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’in ilk kez 1937 yılında yayınlanan eseri; çiftlikten çiftliğe dolaşarak çalışan iki yakın arkadaşın başından geçen maceraları ve onların hayallerine sıkı sıkıya olan bağlılığını konu ediniyor. Kendisi de bir dönem gezici çiftlik işçiliği yapmış olan John Steinback’in hayatından da izler taşıyan roman, realist yaklaşımı ile dikkat çekiyor. Gerçeğe yakın bir dil ile kurgulanan eser, oldukça sürükleyici ve etkileyici anlatımı ile günümüzde hala en çok okunan kitaplar arasında bulunuyor.
Günün köşe yazısı
İzmir’de hüzün ve ümit... Ama yanı sıra, müthiş bir dayanışma... İnsaniyetin en güzel örneği.
- Milli Ahlak’ın zaferi. İşte, bir milletin anatomisi bu. İzmirimize tekrar geçmiş olsun. Yaşadığı felaket bile, bize bir vahdet olarak yansımıştır. Kaç gündür başta Yunanistan olmak üzere, dünya hayretle ve gıptayla bizi seyrediyor. Rauf Tamer'in köşe yazısı...
2 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün Ay’ın konumu, sizin finansla ilgilenen yanınızı ortaya çıkarıyor. Sosyal yaşantınızda kararlı bir tablo çizmeniz doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizle istediğiniz iletişim kurabileceğiniz bir gün.
- BOĞA: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneğinizin farkındasınız ve bir şeyi beğenmiyorsunuz. Yaşamın bir başka yönünü görmeniz sizi değiştirecek.
- İKİZLER: Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Birlikte olacağınız kişileri iyi seçip güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Bugün temkinli hareket etmelisiniz.
- YENGEÇ: Güçlü gezegenlerin etkili olması, olumlu yönlerinizi ortaya çıkarıyor. İlişkilerinize kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kendinize has bir sistem kullanıyorsunuz.
- ASLAN: Ay, tepe evinizde ilerliyor. Yöneticilerinizle aranızda gereken bağların gelişmesi ve iş birliği içinde hareket etmeniz iyi olacak. Katı bir tutum içinde yaklaşmanız çatışmalara neden olabilir.
- BAŞAK: Analiz yeteneğiniz mükemmel. Bilinçaltınızda gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Ruhsal gelişim için duygusallığa ihtiyacınız var. Disiplin gezegeni Satürn sabit düşünmenize neden olacak.
- TERAZİ: Güçlü yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar yapacaksınız. Finans konularında uyumu sağlamak istiyorsanız, sunulan tekliflere ince eleyip sık dokuyarak yaklaşın. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.
- AKREP: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken duygusallığınız yüzünden kafanız karışabilir. İlişkilerde yapmanız gereken kendinizi geriye çekmek olmalı. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Algılama gücünüzün yüksek.
- YAY: Karşıt para evinizde yaşadığınız sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip edeceksiniz. Çevreniz tarafından yönlendirilebilirsiniz, dikkatli olun. Hata yapmaya elverişli bir gün.
- OĞLAK: Her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde etkiliyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinize yakınlarınız tarafından destek var.
- KOVA: Uzak yollarla ilgili bağlantılarınızın gündeme gelmesi, beklediğiniz gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Olaylara akılcı bir şekilde yaklaşmasını biliyor ama yanlış seçimleriniz yüzünden zorda kalıyorsunuz.
- BALIK: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Sizin olaylara daha maddi yaklaşmanız, onların kafasında farklı bir sorun yaratabilir. İş yaşantınızdaki bazı konularda gizliliği tercih edebilirsiniz.