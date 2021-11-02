Güne Başlarken | 2 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.

Tüberküloz (verem) teşhisinde miadı geçmiş solüsyonların kullanıldığı iddialarıyla ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

İş dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Z kuşağının hassasiyetleri ve talepleri, işverenleri çoğu kez zor durumda bırakıyor. Z kuşağı, 2025’te dünyadaki iş gücünün yüzde 27’sini oluşturacak.

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, ergenlere yönelik ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımının, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından "muhtemel yan etkilerinin daha iyi araştırılması için" bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

Kamu bankalarının konut kredisinde faizleri yüzde 1.29’a kadar çekmesinin ardından, fırsatçılar yine sahneye çıktı. Faiz indiriminin geçerli olduğu 26 Ekim’den itibaren ikinci elde satılık ev fiyatları yukarı doğru çıkmaya başladı. Fiyatlara yapılan zamlar yüzde 10’u geçti. Faiz indiriminden sağlanan avantaj, fırsatçıların cebine girecek!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, eski eşiyle barışmak isteyen Ömer D. (54), ikna edemediği çocuğunun annesi Meltem Layıker'i (44) tabancayla yaraladıktan sonra sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Güne Dair Notlar

2 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,55 TL, euro ise 11,08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 23°C Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 9°C, 19°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 21°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Çember: Kalpsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Sana öz, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

2 Kasım günlük burç yorumları