Güne Başlarken | 2 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Kasım 2021, Salı 07:25 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.
Tüberküloz (verem) teşhisinde miadı geçmiş solüsyonların kullanıldığı iddialarıyla ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.
İş dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Z kuşağının hassasiyetleri ve talepleri, işverenleri çoğu kez zor durumda bırakıyor. Z kuşağı, 2025’te dünyadaki iş gücünün yüzde 27’sini oluşturacak.
Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, ergenlere yönelik ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımının, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından "muhtemel yan etkilerinin daha iyi araştırılması için" bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.
Kamu bankalarının konut kredisinde faizleri yüzde 1.29’a kadar çekmesinin ardından, fırsatçılar yine sahneye çıktı. Faiz indiriminin geçerli olduğu 26 Ekim’den itibaren ikinci elde satılık ev fiyatları yukarı doğru çıkmaya başladı. Fiyatlara yapılan zamlar yüzde 10’u geçti. Faiz indiriminden sağlanan avantaj, fırsatçıların cebine girecek!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, eski eşiyle barışmak isteyen Ömer D. (54), ikna edemediği çocuğunun annesi Meltem Layıker'i (44) tabancayla yaraladıktan sonra sırtından bıçaklayarak öldürdü.
Güne Dair Notlar
- 2 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,55 TL, euro ise 11,08 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 23°C Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 9°C, 19°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 21°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Sinema: Çember: Kalpsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Sana öz, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı
2 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: İlişkilerinizi maddi kazançlarınızla aynı paralellikte tutmak isteyebilirsiniz. Proje üretme konusunda olumlu ve derin düşüncelere sahipsiniz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz.
- BOĞA: Duygusal konularda performansınızın yüksekliği göze çarpıyor. Partnerinizin sizin hakkınızda düşüncelerine önem veriyorsunuz. Duygu derinliği yaşayan birisiniz ve gizliliğin size kazandıracağı hiçbir şey yok.
- İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Bugün, kendinizle ilgili yeni projeler üretme çabasındasınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için uygun bir gün. Onunla paylaşacağınız çok şey var.
- YENGEÇ: Duygu derinliği içinde olacağınız bugün her şeyi farklı algılıyorsunuz. Geçmiş yaşamınızla ilgili eski pürüzler kafanıza takıyor olabilirsiniz. Yaşamınızda aktif ve tatmin edici bir performans gösteriyorsunuz.
- ASLAN: Fikirlerinizde belli ve gözle görülen bir inatçılık söz konusu. Ele aldığınız işi sonuna kadar sürdürecek ve başarıya daha da yaklaşacaksınız. Aileniz size destek verecek ve bundan olumlu etkileneceksiniz.
- BAŞAK: Karşı tarafın ani değişimi karşısında bocalamanız mümkün. Bugün, çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar içinde olacak ve girişimciliğinizi öne çıkaracaksınız. Siz, kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız.
- TERAZİ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları kullanacaksınız. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin size olan davranışları çok önemli. İsteklerinizi karşı tarafa dayatarak kabul ettireceksiniz.
- AKREP: Kariyeriniz ve duygusal güveninizin önemli olması, yaşamı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor. Öfkenizi baskı altında tutmayı başarırsanız iş motivasyonunuz daha da artacak, unutmayın.
- YAY: Özgürlüğünüzün elinizden alınmasına karşısınız. Bugün, derin düşünceler içinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kimseye taviz vermemeniz sizi ikilemde bırakıyor. Cesur olmalısınız.
- OĞLAK: Çevrenizdeki kişilerle duygusal çekişmeler olabilir. Karşınızdaki insanlara güven duymak istiyorsunuz ve detaylar ön plana çıkıyor. Bugün, birçok konu üzerinde yeniden düşünmeli ve biraz beklemelisiniz.
- KOVA: Toplumsal başarınızı öne çıkarmak isteyeceksiniz. Özellikle tavırlarınız karşılaşacağınız olaylar üzerinde belirleyici olacak. Enerjinizi yanlış kullanmak istemiyorsunuz. Bu da size zaman kaybı yaşatıyor.
- BALIK: Duygusal bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Enerjinizi olumlu şekilde ortaya çıkarmalısınız. Görüşeceğiniz kişileri etkilemek sizin elinizde. Sadece sözlü ifadelerinizde dikkatli olmak zorundasınız.