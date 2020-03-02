Güne Başlarken | 2 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Real Madrid Barcelona'yı 2-0 mağlup etti. Detaylar için tıkla

TBMM Genel Kurulu'nun 3 Mart Salı günü saat 15.00'te yapacağı kapalı oturumunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Detaylar için tıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu. Detaylar için tıkla





Güne Dair Notlar

2 Mart günü 07.08 itibariyle dolar 6,21 TL, euro ise 6,86 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 15°C az bulutlu İzmir, 5°C, 19°C az bulutlu Antalya, 11°C, 19°C az bulutlu Ankara, -2°C, 15°C az bulutlu Trabzon, 5°C, 11°C Pprçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu Diyarbakır, 2°C, 16°C parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.

Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.

Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2020)

KOÇ: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz sert tepkiler alacaksınız.

İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz sert tepkiler alacaksınız. BOĞA: Kuracağınız sağlam dostlukların ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Bu sizin yapınızı zorluyor. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

Kuracağınız sağlam dostlukların ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Bu sizin yapınızı zorluyor. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız. İKİZLER : Parayı seviyor ve zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız. Fazla beklemeyin.

: Parayı seviyor ve zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız. Fazla beklemeyin. YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız. ASLAN: Düşüncede kalacak olan konular için kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugün geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Motivasyonunuz güçleniyor.

Düşüncede kalacak olan konular için kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugün geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Motivasyonunuz güçleniyor. BAŞAK: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa, kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklar.

İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa, kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklar. TERAZİ : Hızlı düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız pratik ve önlemci. Özellikle bugün başarılısınız.

: Hızlı düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız pratik ve önlemci. Özellikle bugün başarılısınız. AKREP : Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız çevrenizdeki olayları da olumlu şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Bugün maddi konularla yeni fikirlere açıksınız.

: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız çevrenizdeki olayları da olumlu şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Bugün maddi konularla yeni fikirlere açıksınız. YAY: Seçim yapmayı seven biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz herkese ilginç gelebilir.

Seçim yapmayı seven biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz herkese ilginç gelebilir. OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz. Dikkatli olun.

Duygusal ilişkilerinizde çok derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz. Dikkatli olun. KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz. BALIK: Yaşamı akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar takınmayın.

2 Mart gününe damga vuran olaylar