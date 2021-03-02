Güne Başlarken | 2 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için koronavirüs aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Samantha Allison Whitcomb'u kadrosuna kattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 2 Mart itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Mart Salı itibarıyla ülke genelinde yüz yüze eğitime geçiş sürecine başlanacağı bildirildi.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 5- 30- 46- 60- 69- 84- 1 (Joker) oldu.

Güne Dair Notlar

2 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,30 TL euro ise 8,78 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 8°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu Antalya, 10°C, 17°C Sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 7°C Kuzey ve batı kesimleri kar yağışlı Trabzon, 5°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 1°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Meral Akşener, tecrübesiyle, etkisini giderek artıran çıkışlarıyla, seçmen kitlesini genişletiyor. Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyebilecek bir lider özelliği kazanıyor. İYİ Parti’ye ilgi arttıkça, iktidarın bu partiye yönelik ‘Cumhur İttifakı saflarına kazanma, olmazsa parçalama’ stratejisi dikkat çekiyor. Seçimlerin kaderini belirleyecek diğer bir parti ise HDP. İktidar seçim hesaplarını büyük ölçüde bu iki parti üzerinden yapıyor. Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

On Dakika Otuz Sekiz Saniye / Elif Şafak

Adı Leyla’ydı. İstanbul’un en eski genelevlerini barındıran o meşum sokakta yer alan gülkurusu renkli evde bilinen adıyla Tekila Leyla. Öyle derdi ona arkadaşları, ahbapları ve müşterileri. Öyle derdi ona beş kadim dostu. Hiç istemezdi Leyla kendisinden geçmiş zaman diliminde söz edilmesini. Ama işte kalbi daha az evvel susmuş, soluk alış verişi ise hepten kesilmişti. Şehrin kenarlarında bir çöp kutusuna bırakılmıştı cansız bedeni. Gene de henüz durmamıştı beyni. Çalışıyordu hâlâ. Tastamam on dakika otuz sekiz saniye boyunca…

2 Mart günlük burç yorumları