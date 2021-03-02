Güne Başlarken | 2 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Mart 2021, Salı 07:18 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için koronavirüs aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Samantha Allison Whitcomb'u kadrosuna kattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 2 Mart itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Mart Salı itibarıyla ülke genelinde yüz yüze eğitime geçiş sürecine başlanacağı bildirildi.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 5- 30- 46- 60- 69- 84- 1 (Joker) oldu.
Güne Dair Notlar
- 2 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,30 TL euro ise 8,78 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 8°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu Antalya, 10°C, 17°C Sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 7°C Kuzey ve batı kesimleri kar yağışlı Trabzon, 5°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 1°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Meral Akşener, tecrübesiyle, etkisini giderek artıran çıkışlarıyla, seçmen kitlesini genişletiyor. Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyebilecek bir lider özelliği kazanıyor. İYİ Parti’ye ilgi arttıkça, iktidarın bu partiye yönelik ‘Cumhur İttifakı saflarına kazanma, olmazsa parçalama’ stratejisi dikkat çekiyor. Seçimlerin kaderini belirleyecek diğer bir parti ise HDP. İktidar seçim hesaplarını büyük ölçüde bu iki parti üzerinden yapıyor. Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün kitabı
On Dakika Otuz Sekiz Saniye / Elif Şafak
Adı Leyla’ydı. İstanbul’un en eski genelevlerini barındıran o meşum sokakta yer alan gülkurusu renkli evde bilinen adıyla Tekila Leyla. Öyle derdi ona arkadaşları, ahbapları ve müşterileri. Öyle derdi ona beş kadim dostu. Hiç istemezdi Leyla kendisinden geçmiş zaman diliminde söz edilmesini. Ama işte kalbi daha az evvel susmuş, soluk alış verişi ise hepten kesilmişti. Şehrin kenarlarında bir çöp kutusuna bırakılmıştı cansız bedeni. Gene de henüz durmamıştı beyni. Çalışıyordu hâlâ. Tastamam on dakika otuz sekiz saniye boyunca…
2 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.
- BOĞA: Ters gelse de çevrenize karşı politik davranışlar içinde olacaksınız. Onların görüşlerine tepki göstermeden, isteklerinizi kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.
- İKİZLER: Bugün, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkındasınız. Hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlanacak, biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Enerjinizin düşük olması yüzünden yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklıktan ileri geliyor.
- ASLAN: Bugün çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde değiştiriyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinize çevreniz tarafından destek var.
- BAŞAK: Yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyonunuzu artırırken, düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.
- TERAZİ: Değişiklik için fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını doğru şekilde değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
- AKREP: Zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek. Akşam saatlerinde onlarla hoş saatler geçirebilirsiniz.
- YAY: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gün. Sosyal işlere ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.
- OĞLAK: Gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Yine de dikkatli olun.
- KOVA: Ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman kendinizi rahat ve enerjik hissediyorsunuz.
- BALIK: Bugün, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişiklikler yapmak istiyorsanız harekete geçin. Fiziksel değişimler söz konusu.