Güne Başlarken | 2 Mart 2022

Sen uyurken neler oldu?

Ankara'da 15'inci kattan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun tutuklu yargılandığı davada, Kaplan'ın cep telefonun incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv’den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8050 oldu” dedi.

Ukrayna-Rusya savaşında yedinci güne girilirken futbol dünyasını yıkan bir olay meydana geldi. Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği, Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko savaşta hayatını kaybettiğini duyurdu.

Denizli Pamukkale'de 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Çetin'i evinde boğarak öldüren Ebubekir Karakurt, Çetin'i ormana gömdü. Çetin'in yakınlarının verdiği kayıp başvurusunun ardından gözaltına alınan Karakurt, emniyette verdiği ifadede, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken dünyadan Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırım kararları geliyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı konuşmada ABD hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattığını açıklayarak "Putin artık dünyadan tecrit edildi" dedi.

Güne Dair Notlar

2 Mart günü saat 7.35'te dolar 13,90 TL, euro ise 15,50 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu. 2°C, 6°C Antalya, Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 14°C Ankara, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yüksekleri kar yağışlı. 1°C, 5°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu. 6°C, 9°C Diyarbakır, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 7°C, 13°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Yerli Dizi: Sadakatsiz (KANAL D)

Sinema: Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (STAR)

Yerli Dizi: Kuruluş Osman (ATV)

Yerli Dizi: Oğlum (SHOW)

Yerli Dizi: Son Nefesime Kadar (FOX)

2 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: Ay’ın konumundan dolayı kuşkucu tavırlarınız var. Kendinizi haklı çıkarmak için birçok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizden çabuk etkilenecek ve sizi etkileyecek olanların fikirlerini benimseyeceksiniz.

BOĞA: Duygusal bağlarınızı güçlü tutun. İletişimdeki başarınızı karşınızdakinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. İletişim gezegeni Merkür sosyal hayatınıza hareket kazandırıyor.

İKİZLER: Enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Sezginizin sizi yönlendirmesine izin verin, geleneksel kişileri yargılamaktan vazgeçin. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız.

YENGEÇ: Savaşçı Mars karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatmin sağmak istemeniz çok güzel. Ama duygularınızda yaşadığınız gel-gitler sizin için hoş değil. Temponuzda yavaşlamalara neden oluyor.

ASLAN: Kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartları gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket ettiğiniz için şansınızın açık olması muhtemel.

BAŞAK: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekecek ve kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açıksınız.

TERAZİ: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönemdesiniz. Hayallerinize daha da yaklaşacağınız bir gün.

AKREP: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Bazı işleri çevrenizle halletmeniz gerekiyor.

YAY: Takıntılı biri değilsiniz. Bugün, olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjisinden ve düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz. Çevrenizi istemeden de olsa yargılıyorsunuz.

OĞLAK: Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Değişim için uygun bir gün değil. Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz. Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmayın.

KOVA: İletişim gezegeni Merkür’ün vereceği sıkıntıları görmezden gelmeyin. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler olabilir. Ani fırsatları değerlendirme konusunda olumsuz sürprizlere hazırlı olun.

BALIK: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Ay, duygusal takıntı yapıyor. Harcamalar konusunda planlı gitmeniz gerekiyor. Savaşçı Mars’ın Oğlak’ta ilerlemesi, ilişkilerinizde inatçı yönlerinizi ortaya çıkaracak.