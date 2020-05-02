Güne Başlarken | 2 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi, corona virüs salgını nedeniyle akaryakıt talebinde düşüş olduğunu belirterek, 5 Mayıs- 1 Temmuz arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı salgın döneminde ameliyathanelerde alınacak enfeksiyon kontrol önlemlerini güncelledi. Buna göre Kovid-19 enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, ameliyat edilecek hastalar corona virüs için ayrılan ameliyat odası dışında ön hazırlık odası, ayılma odası gibi başka herhangi bir yerde bekletilmeyecek. Hastanın götürüleceği güzergah önceden tanımlanacak ve diğer kliniklerden uzak tutulacak.

Adalet Bakanlığı, corona virüs nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Coronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri kapsamında 15 Mayıs’a kadar uzattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 65 bin 511 kişiden 35 bin 496’sının tahliye edildiğini bildirdi.

Türkiye’nin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir olan ABD’ye gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD’ye ulaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan’daki bir laboratuvardan çıktığına dair gördüğünü söylediği kanıtın, Amerikan istihbaratının bir varsayımı olduğunu ve nihai kararı Trump’ın vereceğini söyledi.

Güne Dair Notlar

2 Mayıs günü saat 7.42'de dolar 7,00 TL, euro ise 7,69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı zamanla çok bulutlu. 14°C, 23°C Antalya, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 16°C, 21°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11°C, 20°C Trabzon, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 13°C, 15°C Diyarbakır, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 7°C, 19°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi şerbet nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceklerinden olan ancak günümüzde unutulan şerbetin 100 farklı tarifini bir kitapta topladı.

Yemek danışmanı Nilgün Tatlı, şerbet yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları da şöyle anlattı:

Şerbet yapımında kullanacağınız meyve, çiçek ve baharatlarını aktarlardan ve ailenizde bilenlerden alarak kullanın. Asla çiçekçilerde satılan çiçekleri kullanmayın. Onlar sadece süs olarak üretildiğinden, yetiştirilirken kullanılan kimyasallar ve üzerilerine sıkılan ilaçlar yardımıyla güzel görünür ve uzun dayanır. Eğer evde şerbet yapmak için kullanılırsa ciddi zehirlenmelere sebep olabilir.

Çiçekleri mevsiminde toplayıp kurutma veya maya yapacaksanız, bitkileri nemli, yağmurlu, sisli puslu havalarda toplamayın. Topladığınız bitki ve çiçeklerin canlı ve güçlü olanlarını seçin. Özellikle saat 10.00 gibi toplamakta yarar var. Çiçekler tomurcuktan daha yeni açmaya başlarken toplayın. Çünkü çok açılmış çiçeklerin kokusu, aroması ve vereceği yararı yeterli olmaz.

Dallarının kabuklarını kullanacaksanız, ağacı kurutmayacak sağlıklı dallardan kabuk sıyırmalısınız. Köklerinden yararlanacaksanız sonbahar ve ilkbahar aylarında topraktan söküp ve iyice temizleyerek kurutun.

Şerbet yapmak için kullandığınız su kesinlikle klorsuz ve içimi yumuşak olmalı. Her zaman sağlık açısından cam kaplar kullanılmalı. Kurutulmuş baharatların, güneş görmeyen kuru ve serin ortamlarda ağzı kapalı cam kavanozda saklanması gerek.

Tahta kaşık kullanmayın. Kaşıktaki yemek kokuları şerbete geçer ve bu da tadın bozulmasına sebep olur.

Hafif kavrulmuş dolmalık fıstık her tür şerbetin üzerine eklenebilir, şerbetin lezzetine lezzet katar.

Şerbet taze çiçeklerle yapılacaksa, kurusuna oranla miktarı artırılmalı, geceden şekerle iyice ovup biraz su ekleyip, sabaha kadar serin ortamda bekletilmeli. Taze çiçeklerle hazırlanan şerbetlerde sıcak su kullanılmaz ve kaynatılmaz. Şerbetler yumuşak çiçeklerden yapıldığında, bağırsakların çalışmasını hızlandırmak ve şifasından daha fazla yararlanmak amacıyla süzmeden ikram edilmeli.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sinema: Orta Direk Şaban (Kanal D), Sinema: Otoban (Star TV), Güldür Güldür Show (Show TV), Sinema: Sesinde Aşk Var (FOX)

Dizi önerisi: Tutunamayanlar

Film önerisi: Incredible Family

Kitap önerisi: Kırmızı Kitap - Carl Gustav Jung

Oyun önerisi: Arknights

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2020)

KOÇ: Aşkta, duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacak.

Aşkta, duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacak. BOĞA: Entelektüel ve sosyal kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklara çıkmayı planlayabilirsiniz. Beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

Entelektüel ve sosyal kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklara çıkmayı planlayabilirsiniz. Beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut. İKİZLER: Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda bazı aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız daha ön planda olacak. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda bazı aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız daha ön planda olacak. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız. YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal ihtiyaç onu çok fazla etkileyecek. Risk almak konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal ihtiyaç onu çok fazla etkileyecek. Risk almak konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. ASLAN: Karşı cinse istemeseniz de kayıtsız kalamayacağınız bir gün. İş konusunda iletişime önem vermelisiniz. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

Karşı cinse istemeseniz de kayıtsız kalamayacağınız bir gün. İş konusunda iletişime önem vermelisiniz. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. BAŞAK : Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde oldukları kişilerle ortak çalışma düzenine geçebilir. Bundan kârlı çıkacaksınız. Gücünüzü çevreden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde oldukları kişilerle ortak çalışma düzenine geçebilir. Bundan kârlı çıkacaksınız. Gücünüzü çevreden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz. TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavır ve değer yargıları sizin için önemli. Bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavır ve değer yargıları sizin için önemli. Bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun. AKREP: Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek karşıt fikirler sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun.

Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek karşıt fikirler sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun. YAY: Alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

Alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın. OĞLAK : Özgürlüğünüzü maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraber olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak.

: Özgürlüğünüzü maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraber olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak. KOVA: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken sezgisel yeteneğinizi onlarla birleştireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız.

Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken sezgisel yeteneğinizi onlarla birleştireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız. BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak, ciddi aşama kaydedeceksiniz. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

2 Mayıs gününe damga vuran olaylar