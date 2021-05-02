Güne Başlarken | 2 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı. Hatayspor karşısında ilk yarıya 5 gol sığdıran Beşiktaş, aynı zamanda bir ilke imza attı.

Ordu-Giresun Havalimanı’nda, hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş’i İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Kırıkkale'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobilinin polis motosikletine çarpması sonucu 2 polis yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs’ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." ifadelerini kullandı.





Güne Dair Notlar

2 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 29 TL euro ise 9, 96 TL.

ise 9, 96 Gram altın ise 471 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, Az bulutlu Ankara, 12°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 18°C Kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli Diyarbakır, 12°C, 29°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

24 Nisan’ın üzerinden 8 gün geçti, soykırım masalı hâlâ gündemdeki yerini “coşkuyla” koruyor. Yanlış okumadınız coşkuyla dedim. Dünyadaki Ermenileri toplasan, Ermenistan nüfusu dahil, hepsi topu topu 5 milyon Ermeni eder. 5 milyon nedir ki? Dünya üzerinde yüz milyonlarca Türk var. Demek ki mesele, sayısal ağırlık değil. Değil. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Stephen Hawking- Zamanın Kısa Tarihi

Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel yazın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne hem atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem teknolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı kuramsal öngörülerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 300.000 yıl sonrasını araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzayzaman dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dahildir.

Kaleme aldığı özgün metne kendisinin son araştırmasından ve en son gözlemlerden edindiğimiz yeni bilgileri katma arzusuyla Hawking, kitabının elinizdeki son baskısı için yeni bir önsöz yazmakla kalmadı, aynı zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğuyla ilgili çok etkileyici yepyeni bir bölüm kaleme alarak kitabını güncelledi.

“Canlı ve kışkırtıcı.. Hawking doğal bir öğretmen yeteneğine sahip: kolay anlaşılır yazıyor, mizah katıyor ve günlük yaşamdan örnekler veriyor.”

2 Mayıs günlük burç yorumları