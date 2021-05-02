Güne Başlarken | 2 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Mayıs 2021, Pazar 07:40 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı. Hatayspor karşısında ilk yarıya 5 gol sığdıran Beşiktaş, aynı zamanda bir ilke imza attı.
- Ordu-Giresun Havalimanı’nda, hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş’i İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki evinde ziyaret etti.
- Kırıkkale'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobilinin polis motosikletine çarpması sonucu 2 polis yaralandı.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs’ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." ifadelerini kullandı.
Güne Dair Notlar
- 2 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 29 TL euro ise 9, 96 TL.
- Gram altın ise 471 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, Az bulutlu Ankara, 12°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 18°C Kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli Diyarbakır, 12°C, 29°C Parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
24 Nisan’ın üzerinden 8 gün geçti, soykırım masalı hâlâ gündemdeki yerini “coşkuyla” koruyor. Yanlış okumadınız coşkuyla dedim. Dünyadaki Ermenileri toplasan, Ermenistan nüfusu dahil, hepsi topu topu 5 milyon Ermeni eder. 5 milyon nedir ki? Dünya üzerinde yüz milyonlarca Türk var. Demek ki mesele, sayısal ağırlık değil. Değil. Rauf Tamer'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Stephen Hawking- Zamanın Kısa Tarihi
Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel yazın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne hem atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem teknolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı kuramsal öngörülerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 300.000 yıl sonrasını araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzayzaman dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dahildir.
Kaleme aldığı özgün metne kendisinin son araştırmasından ve en son gözlemlerden edindiğimiz yeni bilgileri katma arzusuyla Hawking, kitabının elinizdeki son baskısı için yeni bir önsöz yazmakla kalmadı, aynı zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğuyla ilgili çok etkileyici yepyeni bir bölüm kaleme alarak kitabını güncelledi.
“Canlı ve kışkırtıcı.. Hawking doğal bir öğretmen yeteneğine sahip: kolay anlaşılır yazıyor, mizah katıyor ve günlük yaşamdan örnekler veriyor.”
2 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsat yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Karşınıza birçok alternatif çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
- BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen biri olduğunuz için kolay destek bulacaksınız. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
- İKİZLER: İddialı tavırlarınız ortaya çıkıyor. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerini değiştireceksiniz.
- YENGEÇ: İkili ilişkilere hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bugün özellikle olaylara bakış açınızda bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.
- ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi gerginleştiriyor. Son günlerde detaylar canınızı sıkıyor.
- BAŞAK: Bugün iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız işyerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmaya imza atacaksınız.
- TERAZİ: Çalıştığınız işyerinden memnun değilseniz, değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.
- AKREP: Kendinizden yaşça büyük kişilerle güçbirliği yapacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız. Aklınıza esen konularda başarılısınız.
- YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Tüm çalışmalarınızı inatla ve kararlılıkla sürdüreceksiniz.
- OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda çekici ve aktifsiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınızı uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar gündemde olacak.
- KOVA: İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha fazla vakit harcamanız ve aşka çok şans vermeniz sizi üzebilir.
- BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. İçinizdeki sevgi çok fazla. Yıllar içinde düşüncelerinizi netleştirmeyi öğrendiniz, artık öğretiyorsunuz.