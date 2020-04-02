Güne Başlarken | 2 Nisan 2020





Sen uyurken neler oldu?

Türk Hava Yolları, corona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını, 1 Mayıs'a uzatma kararı aldı.

Tekirdağ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 22.03 olarak açıklanırken derinliği 15.6 km olarak kaydedildi.

TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Güne Dair Notlar

2 Nisan günü saat 8.20'de dolar 6,70 TL euro ise 7,34 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 12°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı İzmir, 10°C, 15°C Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 13°C, 19°C Sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 15°C Öğle saatlerinde hafif yağmurlu Trabzon, 8°C, 10°C Gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 6°C, 15°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Günün en önemli öğünü kahvaltı. Kahvaltıda farklı ve sağlıklı lezzetler deneyebilirsin. İşte iki farklı tarif:

Yumurtasız menemen

4 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

2 adet domates

1 adet soğan (isteğe bağlı)

Sıvıyağ

Tuz

Yumurtasız menemen yapılışı

Bir tavaya sıvıyağ ekleyin ve üzerine ince ince doğranmış soğanları ekleyin. Pembeleşinceye kadar kavurun. Biberlerin çekirdeklerini ayıklayıp yemeklik doğrayınç Hem kapya biberi hemde yeşil biberi soğanların üzerine ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Kabukları soyulan domatesleri küp küp doğrayın. Yumuşayan biberlerin üzerine ekleyin ve domatesler eriyene kadar pişirin. Üzerine tuz ve istediğiniz baharattan atıp servis edin.

Yumurta salatası

4 tane yumurta

1/2 limon suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı pul biber

1 tane yeşil soğan

2 - 3 dal maydanoz

-3 - 4 yaprak taze nane

Yumurta salatası yapılışı

Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Bir kaseye alıp içine yağı, limon suyu, tuz ve baharatları koyup karıştırın. İçine küp doğranmış yumurtayı koyup karıştırın. Bekletmeden servis yapın.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Dudullu Postası (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Mucize Doktor (FOX)

Dizi önerisi: Captain Tsubasa (1983) (nostalji) veya Captain Tsubasa (2018)

Kitap önerisi: Ay ve Şenlik Ateşleri - Cesare Pavese

Oyun önerisi: Captain Tsubasa: Dream Team

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2020)

KOÇ : Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. BOĞA : Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişiler arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişiler arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz. İKİZLER: Kendinize özgün davranışlar sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

Kendinize özgün davranışlar sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz. YENGEÇ: Yanınızda çalışanların fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşımın her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.

Yanınızda çalışanların fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşımın her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz. ASLAN : Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.

: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek. BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullananan kişilerdensiniz. Her zaman sizi anlamak mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz.

Çevre ilişkilerini en iyi kullananan kişilerdensiniz. Her zaman sizi anlamak mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz. TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor. AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz. Daha net olmak konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakın. Huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışın.

Bugün karışık düşünceler içindesiniz. Daha net olmak konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakın. Huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışın. YAY : Bugün maddi konular sizin için önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma arkadaşlarınızla birlikte olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal hayatınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

: Bugün maddi konular sizin için önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma arkadaşlarınızla birlikte olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal hayatınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın. OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğunda kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğunda kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz. KOVA: Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıradışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyorlar.

Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıradışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyorlar. BALIK: Olayları abartmadan önce sürekli iç sesinizi dinliyorsunuz. Ama sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek her zamanki gibi temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Biraz daha dikkatli olmalısınız.

2 Nisan gününe damga vuran olaylar