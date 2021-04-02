Güne Başlarken | 2 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun, koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede karantina altında olan Furtun, "Aşı olduğum için hastalığı hafif geçiriyorum. Oğlum ve yeğenime bulaştırmamak için görev yaptığım hastanede karantinadayım" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk dört maddesi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Artvin Yusufeli'nde çıkan yangının izleri yeni yeni silinirken bir korkutan haber de Ortaköy'e bağlı Soylu mahallesinden geldi. Çıkan yangında 7 ev yanarken, 8 ahır ve 3 samanlık da küle döndü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımlanan İnsan Hakları Raporunun, Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler içerdiğini belirterek, "Türkiye, insan haklarını bir iç politika meselesinden ziyade evrensel bir mesele olarak görmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, son yıllarda bölgemizde ve dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı sesini yükselten tek lider olmuştur." ifadelerini kullandı.

Antalya'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Veli S. (64), polisin çalışmasıyla yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Veli S., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, arkadaşı Eyüp Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen ve boş arazide gömülü cesedine ulaşılan Emrah Balkaş’ın (29) uyuşturucu alışverişinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güne Dair Notlar

2 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,13 TL euro ise 9,56 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 12°C Genellikle parçalı, Anadolu yakası çok bulutlu Antalya, 9°C, 19°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 10°C Akşam saatlerinde yağmurlu Trabzon, 7°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 2°C, 15°C Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Parti kapatma davası. Kapatılsın mı, kapatılmasın mı? İyi düşünün. Kapatılırsa, “Demokrat bir ülke olmadığımız” iyice tescil edilecek... Zaten dünya alem böyle düşünmüyor mu? Yoksa, Amerika’dan demokrasi dilenmenin manası ne ola? “Battı balık... Kapat gitsin.” Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Covid-19’dan Sonraki İlk Yıl / Kolektif

Günümüzün Ünlü Düşünür ve Yazarlarının Covid-19’a Bakışları

Giriş Koronavirüs Yalıtılmış Olarak Var Olmaz, Başka Hastalıklardan ve Krizlerden Beslenir Tiff-AnnIe Kenny . Covid’den Sonra Normale Dönüş Olmayacak: İnsanlık Sonrası Bir Döneme Giriyoruz ve Yeni Bir Yaşam Tarzı İcat Etmemiz Gerekecek Slavoj Žižek. COVID-19 Grip Değildir Eskild Petersen

Neydi, Ne Oldu? Koronavirüs Kışı Geliyor: Öğrendiklerimiz Bizi Nasıl Hazırlayabilir? Spencer Bokat-Lindell . COVID-19 ile İlgili 6 Mit ve Doğrular Hannah Devlin . Koronavirüsle Nasıl Başa Çıkacağız? Rupert Beale . Toplumsal Salgın: Çin’de Mikrobiyolojik Sınıf Savaşımı Chuang Dergisi . Covid-19 Karantinası Bir Distopya Değil Margaret Atwood

2 Nisan günlük burç yorumları