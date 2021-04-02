Güne Başlarken | 2 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Nisan 2021, Cuma 07:33 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun, koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede karantina altında olan Furtun, "Aşı olduğum için hastalığı hafif geçiriyorum. Oğlum ve yeğenime bulaştırmamak için görev yaptığım hastanede karantinadayım" dedi.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk dört maddesi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.
Artvin Yusufeli'nde çıkan yangının izleri yeni yeni silinirken bir korkutan haber de Ortaköy'e bağlı Soylu mahallesinden geldi. Çıkan yangında 7 ev yanarken, 8 ahır ve 3 samanlık da küle döndü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımlanan İnsan Hakları Raporunun, Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler içerdiğini belirterek, "Türkiye, insan haklarını bir iç politika meselesinden ziyade evrensel bir mesele olarak görmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, son yıllarda bölgemizde ve dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı sesini yükselten tek lider olmuştur." ifadelerini kullandı.
Antalya'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Veli S. (64), polisin çalışmasıyla yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Veli S., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde, arkadaşı Eyüp Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen ve boş arazide gömülü cesedine ulaşılan Emrah Balkaş’ın (29) uyuşturucu alışverişinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Güne Dair Notlar
- 2 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,13 TL euro ise 9,56 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 12°C Genellikle parçalı, Anadolu yakası çok bulutlu Antalya, 9°C, 19°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 10°C Akşam saatlerinde yağmurlu Trabzon, 7°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 2°C, 15°C Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Parti kapatma davası. Kapatılsın mı, kapatılmasın mı? İyi düşünün. Kapatılırsa, “Demokrat bir ülke olmadığımız” iyice tescil edilecek... Zaten dünya alem böyle düşünmüyor mu? Yoksa, Amerika’dan demokrasi dilenmenin manası ne ola? “Battı balık... Kapat gitsin.” Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Covid-19’dan Sonraki İlk Yıl / Kolektif
Günümüzün Ünlü Düşünür ve Yazarlarının Covid-19’a Bakışları
Giriş Koronavirüs Yalıtılmış Olarak Var Olmaz, Başka Hastalıklardan ve Krizlerden Beslenir Tiff-AnnIe Kenny . Covid’den Sonra Normale Dönüş Olmayacak: İnsanlık Sonrası Bir Döneme Giriyoruz ve Yeni Bir Yaşam Tarzı İcat Etmemiz Gerekecek Slavoj Žižek. COVID-19 Grip Değildir Eskild Petersen
Neydi, Ne Oldu? Koronavirüs Kışı Geliyor: Öğrendiklerimiz Bizi Nasıl Hazırlayabilir? Spencer Bokat-Lindell . COVID-19 ile İlgili 6 Mit ve Doğrular Hannah Devlin . Koronavirüsle Nasıl Başa Çıkacağız? Rupert Beale . Toplumsal Salgın: Çin’de Mikrobiyolojik Sınıf Savaşımı Chuang Dergisi . Covid-19 Karantinası Bir Distopya Değil Margaret Atwood
2 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymayın. Sinirlisiniz, dikkat.
- BOĞA: Potansiyeliniz giderek yükseliyor. Bilinçaltınız pozitif enerji ile yoğunlaşacak. Yapmak isteyeceğiniz pek çok iş olacak. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
- İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşüklüğü yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.
- YENGEÇ: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Merakınızı öne çıkarıyorsunuz. Yol fırsatını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
- ASLAN: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat etmelisiniz.
- BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip edebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.
- TERAZİ: İdeallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.
- AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyonu artırırken düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.
- YAY: Duygularınız yoğun gelişiyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.
- OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boşsa, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişimde mükemmel bir gelişme izlenecek.
- KOVA: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçısınız ve kendi düşüncelerinize fazla değer vermeniz yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.
- BALIK: Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Fakat farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.