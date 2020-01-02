Güne Başlarken | 2 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 2 Ocak günü saat 07.56’da dolar 5,95 TL’den işlem görürken, euro ise 6,67 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 0°C, 5°C

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 3°C, 7°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 3°C, 11°C

Adana: Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 5°C, 13°C

Antalya: Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 9°C, 14°C

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6°C, 8°C

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 7°C, 9°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -8°C, -1°C

Diyarbakır: Öğle saatlerinden sonra yağmurlu 1°C, 7°C

Günün POSTA şiiri :)

Günün şiiri, İstanbul'da yaşayan Kenan Sayın'dan.

2 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Farklı kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru şekilde yönlendireceksiniz.

BOĞA: Aklınıza taktığınız konularda ısrarcısınız ama sessiz bir protesto içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. İyi olduğunuzun farkındasınız.

İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdakini üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınız ileriye gidebilir ve onun adına karar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmayın.

YENGEÇ: Kararsızlıklar yakanızı bırakmıyor. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak için bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirme zamanı. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

BAŞAK: Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi öne çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşünce ve bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı ama dikkatli olun.

TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek ve görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmeleri olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.

AKREP: Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor biri olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız epey renkli seyrederken eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

YAY: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli şekilde atıyorsunuz.

KOVA: Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.

BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda değişimlere hazır olmalısınız. Bugünkü kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel davranmayın.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

20 yaşındayım. Penisim 12 santim. Haftada 2 kere mastürbasyon yapıyorum. Dört günlük perhizden sonra ortalama 2.5-3.5 ml boşalma oluyor. Çocuğum olur mu? Her şey yolunda mı?

Cevaplar için tıklayın...

Bugün:

Rodos adası, Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı orduları tarafından fethedildi. 1523

İngiltere, Kalküta'yı (Hindistan) ele geçirdi. 1757

Cuma günü hafta tatili olarak kabul edildi. 1924

Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi. 1936

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeliklerine Türkiye, Hollanda ve Brezilya seçildi. 1951

Panama devlet başkanı Jose Antonio Remon bir suikast sonucu öldürüldü. 1955

Basın İlan Kurumu kuruldu. 1961

Türkiye Radyoları TRT1, TRT2 ve TRT3 adıyla, üç kanaldan yayın yapmaya başladı. 1975

Bavyera'da (Almanya) bir buz pistinin çatısı çöktü: 15 kişi öldü. 2006

Ne yapsak?