Güne Başlarken | 2 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Şubat 2021, Salı 07:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- ABD'de ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelen "Siyahi Hayatlar Değerlidir (BLM)" hareketi ile eski ABD Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
- İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde toplam 159 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
- İzmir Karaburun açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı Anayasa açıklamalarıyla ilgili bölümü Twitter'dan paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir" dedi.
- Beşiktaş, İngiltere'nin Everton Kulübünden eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Güne Dair Notlar
- 2 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 18 TL euro ise 8, 68 TL.
- Gram altın 428 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 2°C, 13°C Parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Merkez üsleri Ege Denizi olan çok sayıda deprem yaşandı dün sabahtan itibaren. Önceki gece yarısından sonra, 00.42’de 3 nokta 1 büyüklüğündeki sarsıntıyla başlayan zelzelelerin sayısı, 12 saat içinde tam 41’i buldu. 12 saate sığan bu 41 sallantıdan en büyüğü dün saat 11.35’te, 5 nokta 1 ile gerçekleşti. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nin neredeyse tümünden hissedilen bu ‘seri depremler’ herkesi tedirgin etti. Murat Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Jack London- Martin Eden
Jack London’ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür. London farklı sınıflar arasındaki zihniyet ve değer farklarını gözlerimizin önüne sererken, statü ve servetin Amerikan toplumundaki hayati önemine işaret eder. Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası’dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı…
London, romanı bir sanatçının çıraklıktan olgunluğa geçiş sürecini işleyen Künstlerroman geleneğinde yazmıştır. Martin’in aşkı uğruna eğitimsiz genç bir işçiden başarılı ve rafine bir yazara dönüşüm mücadelesini anlatır. Kahramanı hedefine ulaştığında ise motivasyonunu ve heyecanını çoktan yitirmiş, trajik bir sona doğru sürüklenmektedir artık…
2 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: İş çevresinde kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ama alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olmasına rağmen birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplini sizin için çok önemli.
- BOĞA: Güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacakların etkisinde kalıyorsunuz. Bugün gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz ama bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.
- İKİZLER: Grup çalışmaları için uygun bir gün ve çabalarınızı çevreyle akıllıca birleştirmelisiniz. Bugün duygusal takıntılarınızdan uzak kalmalısınız. Zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz.
- YENGEÇ: Bugün, görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarınıza katkıları olabilir. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.
- ASLAN: İş yaşamınızda çevreyle iletişiminiz mükemmel. Disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Kişisel başarınızın takdir görmesi motivasyon gücünüzü artıracak. Bugün, hiçbir konuda acele etmeyin.
- BAŞAK: Belli standart dahilinde davranarak hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz. Araştırmacı yönünüzü geçmiş deneyimlerinizle birleştireceksiniz. Yeni olaylar gündeme gelecek. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.
- TERAZİ: Düşüncelerinizi toparlamanız gerekiyor. Bilinç altınız karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Belli etmiyorsunuz ama doğanız gereği her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz.
- AKREP: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız yapacaklarınızı planlamalı ve acele etmemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Bugün, her ortamın farklı yönlerini göreceksiniz.
- YAY: İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü kullanıyorsunuz. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda göstermekten yanasınız. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.
- OĞLAK: Çevreyle ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için birçok neden ortaya çıkacak. Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi için sabırlı bir yapı sergiliyor, değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz.
- KOVA: Bugün kişisel olaylara daha temkinli yaklaşın. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyin denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Tekliflere karşı daha temkinli yaklaşmanızda fayda var.
- BALIK: İstediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz. Yakın ilişkilerinizden farklı anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. Çevrenizle aranızda gelişen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok.