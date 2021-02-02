Güne Başlarken | 2 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD'de ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelen "Siyahi Hayatlar Değerlidir (BLM)" hareketi ile eski ABD Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

hareketi ile eski ABD Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde toplam 159 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İzmir Karaburun açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı Anayasa açıklamalarıyla ilgili bölümü Twitter'dan paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir" dedi.

dedi. Beşiktaş, İngiltere'nin Everton Kulübünden eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Güne Dair Notlar

2 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 18 TL euro ise 8, 68 TL.

ise Gram altın 428 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 2°C, 13°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Merkez üsleri Ege Denizi olan çok sayıda deprem yaşandı dün sabahtan itibaren. Önceki gece yarısından sonra, 00.42’de 3 nokta 1 büyüklüğündeki sarsıntıyla başlayan zelzelelerin sayısı, 12 saat içinde tam 41’i buldu. 12 saate sığan bu 41 sallantıdan en büyüğü dün saat 11.35’te, 5 nokta 1 ile gerçekleşti. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nin neredeyse tümünden hissedilen bu ‘seri depremler’ herkesi tedirgin etti. Murat Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Jack London- Martin Eden

Jack London’ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür. London farklı sınıflar arasındaki zihniyet ve değer farklarını gözlerimizin önüne sererken, statü ve servetin Amerikan toplumundaki hayati önemine işaret eder. Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası’dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı…

London, romanı bir sanatçının çıraklıktan olgunluğa geçiş sürecini işleyen Künstlerroman geleneğinde yazmıştır. Martin’in aşkı uğruna eğitimsiz genç bir işçiden başarılı ve rafine bir yazara dönüşüm mücadelesini anlatır. Kahramanı hedefine ulaştığında ise motivasyonunu ve heyecanını çoktan yitirmiş, trajik bir sona doğru sürüklenmektedir artık…

2 Şubat günlük burç yorumları