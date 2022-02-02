Güne Başlarken | 2 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başıboş gezen yasaklı cinsler arasında kabul edilen ’Amerikan staffordshire’ cinsi köpek, ekipleri harekete geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından iple direğe bağlanan köpek, daha sonra barınağa götürüldü.

Samsun'da, kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Y. (26), ağır yaralandı. Yasin Y. tedaviye alınırken, 2 saldırgan aranıyor.

Samsun'da, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aldığı 1 aylık uzaklaştırma kararı sona eren Baki Kaya (44), evine giderek tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Gülbahar Kaya'yı (42) bıçaklayarak öldürdü

Büyükçekmece'de boş bir arazide polis iş makinaları ile kazı yaptı. Arazide nöbet tutan polis ekipleri, devriye gezmeyi sürdürürken sabaha karşı tekrar arama yaptı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.

İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen turistlere yönelik koronavirüs seyahat kurallarını hafifletme kararı yürürlüğe girdi. AB’den İtalya’ya gelen turistler Covid-19 negatif test sonucu sunmadan ülkeye giriş yapabilecek.

Güne Dair Notlar

2 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,40 TL, euro ise 15,08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında kuvvetli olması bekleniyor. 6°C, 11°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 12°C, 14°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı. 1°C, 7°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 7°C, 15°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu. 1°C, 10°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Yerli Dizi: Sadakatsiz (KANAL D)

Yerli Dizi: Annemizi Saklarken (STAR)

Yerli Dizi: Kuruluş Osman (ATV)

Sinema: Çöpçüler Kralı (SHOW)

Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar (FOX)

2 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: Sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmayı bilin. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de onlara gereken karşılığı vereceksiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor.

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız doruk yapabilir. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluğa maruz kalabilir. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da size hak verecekler.

ASLAN: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Girdiğiniz topluluklarda cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Çevrenin alışkanlıklarına uyum gösterin.

BAŞAK: Bazı olayların alt yapısı üzerinde çalışma yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızın desteğini alma konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmalısınız.

TERAZİ: İşinizde yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepki vermeyin.

AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşamanız, enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. Belki onun isteklerini önemsemeyerek ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz. Partnerinize zaman ayırmalısınız.

YAY: Siz aşka her zaman önem veren biri olarak bugün aşkın her zamankinden çok daha fazla ağır basacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek. Fakat dikkatli olmalısınız.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Çünkü bugün Ay’ın bulunduğu konum, aşk hayatınızı ve sosyal yaşamınızı gündeme getirecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuz oluyorsunuz.

KOVA: İş için iyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız işbirliği sizi rahatlatacak. Ortak çalışmalar için uygun bir gün.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece her konuyu başarılı şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişimde her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.