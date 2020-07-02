Güne Başlarken | 2 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 153 bin kişi üzerinde başlatılan antikor testlerine ilişkin, "Şu an çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte taşıyıcılık oranı yüzde 0,24." dedi.

İzmir’de düğün salonları yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Güne Dair Notlar

2 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6, 85 TL, euro ise 7, 71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 32°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 38°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 18°C, 32°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 19°C, 37°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

"Ya ben sana bunu evde yaparım" tarifleri

İki hamur arasında enfes bir lezzet: Ekler pasta

Lezzetiyle hafızalara kazınan asla tadını unutamayacağınız ekler pasta ,evde de rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer sen de sevdiklerine hazırlamak için ekler pastanın tarifini arıyorsan seni şöyle alalım.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sinema: Uzaydan Gelen Fırtına (KANAL D), Sinema: Eyyvah Eyvah 2 (STAR), Sinema: Sağ Salim 2: Sil Baştan (atv), Sinema: Fırtınanın İçinde (SHOW), Yerli Dizi: Bizim Hikaye (FOX)

Film önerisi: Bumblebee (2018)

Kitap önerisi: Vahşetin Çağrısı - Jack London

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2020)

KOÇ: Sezgilerinizi istediğiniz alanda kullanabileceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Bugün, iletişim konusunda hızlı hareket etmeniz, günü başarılı ve iyi kurgulamanıza neden olacak. İsteklerinizde artış var.

Sezgilerinizi istediğiniz alanda kullanabileceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Bugün, iletişim konusunda hızlı hareket etmeniz, günü başarılı ve iyi kurgulamanıza neden olacak. İsteklerinizde artış var. BOĞA : Yaşamı olduğu gibi kabul eden, oyunu kurallarına göre oynayan, ender kişilerdensiniz. Zarif kişiliğinizin altında güçlü bir karakter yatıyor. Bugün, sizin için değerli dostlarınızı ağırlama fırsatı yakalayacaksınız.

: Yaşamı olduğu gibi kabul eden, oyunu kurallarına göre oynayan, ender kişilerdensiniz. Zarif kişiliğinizin altında güçlü bir karakter yatıyor. Bugün, sizin için değerli dostlarınızı ağırlama fırsatı yakalayacaksınız. İKİZLER: Duygularınızı mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda başarılı olacaksınız. Güçlü düşünmek ve büyük oynamak istiyorsunuz. Size destek verecek kişilerin aynı özelliklere sahip olmasını beklemeniz son derece doğal.

Duygularınızı mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda başarılı olacaksınız. Güçlü düşünmek ve büyük oynamak istiyorsunuz. Size destek verecek kişilerin aynı özelliklere sahip olmasını beklemeniz son derece doğal. YENGEÇ: Ele aldığınız konularda hiç kimseye hesap vermek istemiyorsunuz, bu da karşınızdaki kişiyi zorda bırakıyor. İstekleriniz doğrusunda hareket edip daha bireysel davranışlar ortaya koyacaksınız. İletişiminiz mükemmel.

Ele aldığınız konularda hiç kimseye hesap vermek istemiyorsunuz, bu da karşınızdaki kişiyi zorda bırakıyor. İstekleriniz doğrusunda hareket edip daha bireysel davranışlar ortaya koyacaksınız. İletişiminiz mükemmel. ASLAN : Aşk konusunda duygusal gelişmeler sizi bekliyor. Özgürlük duygularınızı sınırlandırmayacak ilişkiler gündeme gelecek. Kalbi dolu olanları daha ilginç bir gün bekliyor. Sosyal aktiviteleriniz çok yoğun.

: Aşk konusunda duygusal gelişmeler sizi bekliyor. Özgürlük duygularınızı sınırlandırmayacak ilişkiler gündeme gelecek. Kalbi dolu olanları daha ilginç bir gün bekliyor. Sosyal aktiviteleriniz çok yoğun. BAŞAK: Epey hareketli bir gün. Duygularınız doğrultusunda yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşılıklı ilişkilerinizde yoğun bir talep altında kalacağınız kesin. Bulunduğunuz ortamlarda karşı cins sizin etkiniz altında kalabilir.

Epey hareketli bir gün. Duygularınız doğrultusunda yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşılıklı ilişkilerinizde yoğun bir talep altında kalacağınız kesin. Bulunduğunuz ortamlarda karşı cins sizin etkiniz altında kalabilir. TERAZİ: Kendisine çok değer veren bir kişilik yapınız olmasına rağmen, asıl sahip olduğunuz değerler konusunda sahiplenici değilsiniz. Bugün karşı karşıya kaldığınız her olay karşısında iyi bir düşüneceksiniz.

Kendisine çok değer veren bir kişilik yapınız olmasına rağmen, asıl sahip olduğunuz değerler konusunda sahiplenici değilsiniz. Bugün karşı karşıya kaldığınız her olay karşısında iyi bir düşüneceksiniz. AKREP: Yaşamınızı kuruntular zinciri haline getirmekte üstünüze yok. İş çevrenizde gelişen ve sizi çok az da olsa tedirgin eden gelişmeler de taraf olmayacaksınız. Çevrenizin sözlerine dikkat edin.

Yaşamınızı kuruntular zinciri haline getirmekte üstünüze yok. İş çevrenizde gelişen ve sizi çok az da olsa tedirgin eden gelişmeler de taraf olmayacaksınız. Çevrenizin sözlerine dikkat edin. YAY: Bilinçaltınıza çok baskı yapıyorsunuz. Her türlü çalışmalar için yeterli enerjiye sahipsiniz. Ama başkalarının size yüklediği sorumluluklar yüzünden dengenizde bazı zorlanmalar olabilir, bu biraz da sizin hatanız.

Bilinçaltınıza çok baskı yapıyorsunuz. Her türlü çalışmalar için yeterli enerjiye sahipsiniz. Ama başkalarının size yüklediği sorumluluklar yüzünden dengenizde bazı zorlanmalar olabilir, bu biraz da sizin hatanız. OĞLAK: Geçmişin küslüklerini bir kenara bırakın ve yeniden yaşamanız gerekenleri düşünerek kendinizi mutsuz etmeyin. Bugün karşılaştığınız her olayın altında nedenler arıyor ve gergin bir ortam yaratıyorsunuz.

Geçmişin küslüklerini bir kenara bırakın ve yeniden yaşamanız gerekenleri düşünerek kendinizi mutsuz etmeyin. Bugün karşılaştığınız her olayın altında nedenler arıyor ve gergin bir ortam yaratıyorsunuz. KOVA: Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendireceğiniz bir gün. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici davranıyorsunuz. Başarınız, biraz da sosyal ilişkilerinizdeki uyumlu davranışlarınızla paralel gelişiyor.

Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendireceğiniz bir gün. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici davranıyorsunuz. Başarınız, biraz da sosyal ilişkilerinizdeki uyumlu davranışlarınızla paralel gelişiyor. BALIK: Duygusal konularda derin bir kavrama yeteneğine sahipsiniz. Partnerinizle yoğun duygular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Onun iş yükünün çok olması nedeniyle zaman kargaşası yaşayacaksınız.

2 Temmuz gününe damga vuran olaylar