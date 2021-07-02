Güne Başlarken | 2 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
02 Temmuz 2021, Cuma 07:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.
- Norveçli atlet Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 46.70 saniyeyle dünya rekoru kırdı.
- Kastamonu'da serinlemek için Cibiş Kanyonu'nda suya giren Yaşar Acar (37) ve yeğeni Çağatay Tatlıdil (12) boğuldu.
- İstanbul Ümraniye'de yakınlarının bir gündür haber alamadığı Yıldırım Polat'ın (35) cansız bedeni sahibi olduğu koltuk üretilen iş yerinin asansör boşluğunda bulundu.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik.'' ifadelerine yer verdi.
Güne Dair Notlar
- 2 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 68 TL euro ise 10, 29 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 29°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 36°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 42°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
İki olay, iki tutum, yeniden Türkiye’nin demokrasi ölçütlerini test etmemize imkan verdi. Biri İstanbul Sözleşmesi’ni terkimiz... Diğeri Galatasaray’ın futbolcusu Taylan Antalyalı’ya sahip çıkması… Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekti. Eski deyimle 'zahiri' (yani görünür) neden, 'eşcinsellerin haklarına gönderme yapılması.' Asıl nedense, ev içi taciz ve şiddet konusunda genellikle saldırı altındaki kadını ve çocuğu koruyan maddelerden rahatsız olan erkek tavrı. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
2 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Değişiminiz çevrenize ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih ederken kendinizle ilgili konularda sessiz kalacak ve eleştirel bir yaklaşım içinde bulunacaksınız. Sağlığınızla biraz ilgilenin.
- BOĞA: Ani aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bazıları ise, uzun yıllar süren ilişkileri için evlilik kararı alacaklar. Kişiliğinizin önemli olduğunu biliyorsunuz. Sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.
- İKİZLER: Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bazı bilgilerinizin destek görmesi sizin için önemli ve yararlı olacak. Görüştüğünüz kişilerle fikir alışverişi içinde olacaksınız.
- YENGEÇ: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz gerçek. Size karşı gelenlere tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavramanız hızlanacak.
- ASLAN: Burcunuzda ilerleyen aşk gezegeni Venüs’ten yoğun enerji alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan bazı organizasyonlar önemli olacak. Yüksek hedefleriniz var. Bazılarınız gizli saklı duygular içindesiniz.
- BAŞAK: Yaratıcılığınızı kullanarak değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Yarım kalan tedavileriniz varsa ihmal etmeden tamamlayın.
- TERAZİ: Yaptığınız işlerin alt yapısına çok önem veriyorsunuz. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı bir durum. Bugün yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için olayları irdelemek sizi mutsuz edecek.
- AKREP: Her şeyi bu kadar irdelemeseniz yaşam daha güzel olacak. Herkes, herkesten borç isteyebilir. Ekonomik sorunu olan bir arkadaşınızın isteği sizi üzebilir. Kıskanç olmayan yok gibidir. Sizinki de biraz aşırıya kaçıyor.
- YAY: Karşıdan görüp hiç konuşmadığınız biriyle tanışıp iyi dostluk temelleri atabilirsiniz. Çünkü çok fazla ortak yönünüzü keşfedeceksiniz. Sevdiğinizden, geleceğe sağlam basan kararlı adımlar bekliyorsunuz.
- OĞLAK: Bugün enerjiniz yüksek ama yapmanız gereken işlerinizi yerine getirmiyorsunuz. Bir arkadaş davetine katılabilirsiniz. Üzerinizde hissettiğiniz yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.
- KOVA: Ailenizle aranızda olan ve bir türlü anlaşamadığınız mülk konusunda çok fazla söz sarf etmeyin. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Eğer biraz göreceli düşünürseniz sevdiğiniz insana hak vereceksiniz.
- BALIK: İçeriğini çok iyi bildiğiniz konularda kimseye söz hakkı vermiyorsunuz. Hatta, bu konuda sözünüzü kesenlere kızıyorsunuz. Biraz toleranslı olun. Bazı konulara şüphe ile yaklaşmanız doğru değil.
BUNLARI DA OKUYUN