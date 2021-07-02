Güne Başlarken | 2 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

Norveçli atlet Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 46.70 saniyeyle dünya rekoru kırdı.

Kastamonu'da serinlemek için Cibiş Kanyonu'nda suya giren Yaşar Acar (37) ve yeğeni Çağatay Tatlıdil (12) boğuldu.

İstanbul Ümraniye'de yakınlarının bir gündür haber alamadığı Yıldırım Polat'ın (35) cansız bedeni sahibi olduğu koltuk üretilen iş yerinin asansör boşluğunda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik.'' ifadelerine yer verdi.

Güne Dair Notlar

2 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 68 TL euro ise 10, 29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 29°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 36°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 42°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İki olay, iki tutum, yeniden Türkiye’nin demokrasi ölçütlerini test etmemize imkan verdi. Biri İstanbul Sözleşmesi’ni terkimiz... Diğeri Galatasaray’ın futbolcusu Taylan Antalyalı’ya sahip çıkması… Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekti. Eski deyimle 'zahiri' (yani görünür) neden, 'eşcinsellerin haklarına gönderme yapılması.' Asıl nedense, ev içi taciz ve şiddet konusunda genellikle saldırı altındaki kadını ve çocuğu koruyan maddelerden rahatsız olan erkek tavrı. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

2 Temmuz günlük burç yorumları