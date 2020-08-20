Güne Başlarken | 20 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.

Trabzonspor, takımdan ayrılan ve Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Olympique Lyon'u 3-0 yenen Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 34, 47, 32, 89, 33, 82 ve joker 86 oldu.

Güne Dair Notlar

20 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,29 TL, euro ise 8,64 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 22°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Evde bulunması gereken bitkiler

Bazı bitkiler ev dekorasyonunu güzelleştirdiği gibi aynı zamanda da sağlık açısından önemli bir rol oynar. Evde bulunması gereken bitkilerin neler olduğuna bir göz atalım.

Aloe Vera

Barış çiçeği

Bambu palmiyesi

Deve tabanı

Salon sarmaşığı

Duvar sarmaşığı

Bu bitkiler neden evde bulunmalı diye merak ediyorsan tıkla ve öğren!

Televizyonda ne var?:

Çatı Katı Aşk (Kanal D), Thor: Karanlık Dünya (ATV), Yaparsın Aşkım (FOX), Vizontele (TRT 1)

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2020)

KOÇ: Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve iyisiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Gün içinde birtakım zorluklarla karşılaşmak sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.

Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve iyisiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Gün içinde birtakım zorluklarla karşılaşmak sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. BOĞA : Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konusunda isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için plan ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.

: Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konusunda isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için plan ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız. İKİZLER: Partnerinizin duygularına değer verin ve olayları onun açısından değerlendirin. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve başarı sağlayabilirsiniz. Seviyeli sohbetlerde bulunmak istiyorsunuz.

Partnerinizin duygularına değer verin ve olayları onun açısından değerlendirin. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve başarı sağlayabilirsiniz. Seviyeli sohbetlerde bulunmak istiyorsunuz. YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle kuvvetli bir duygu alışverişi içindesiniz. Aranılan biri olmaktan mutluluk duyacaksınız.

Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle kuvvetli bir duygu alışverişi içindesiniz. Aranılan biri olmaktan mutluluk duyacaksınız. ASLAN: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. Günün ilerleyen diliminde kendinizle ilgili planları aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.

Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. Günün ilerleyen diliminde kendinizle ilgili planları aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız. BAŞAK : Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşkta doğru zamanı beklemelisiniz. İlişkilerinizde istediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız.

: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşkta doğru zamanı beklemelisiniz. İlişkilerinizde istediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız. TERAZİ: Sürekli değişim içindesiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli. Bunu ilişkinize yansıtıyorsunuz. Ön plana çıkacak davranışlar içindesiniz.

Sürekli değişim içindesiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli. Bunu ilişkinize yansıtıyorsunuz. Ön plana çıkacak davranışlar içindesiniz. AKREP: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gündesiniz. Olayları derinden yaşadığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Kaygılarınız daha da artıyor.

Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gündesiniz. Olayları derinden yaşadığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Kaygılarınız daha da artıyor. YAY: Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuz etkisini düşünmeli ve çalışırken kendinizi fazla kaptırmamalısınız.

Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuz etkisini düşünmeli ve çalışırken kendinizi fazla kaptırmamalısınız. OĞLAK : Yoğun çalışma temponuz sayesinde birçok başarı gelecek. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Odaklanmaya daha ağırlık vermelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı yakın tavırlar sergileyin.

: Yoğun çalışma temponuz sayesinde birçok başarı gelecek. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Odaklanmaya daha ağırlık vermelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı yakın tavırlar sergileyin. KOVA : İş birliğini sevmeniz çevrenizin de artmasına neden oluyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle harmanlıyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Güzel fırsatlar gündeme gelecek.

: İş birliğini sevmeniz çevrenizin de artmasına neden oluyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle harmanlıyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Güzel fırsatlar gündeme gelecek. BALIK: Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz daha sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

20 Ağustos gününe damga vuran olaylar

Cebelitarık, İspanyollar tarafından zaptedildi. 1462

Gaziantep, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusunca fethedildi. 1516

Uluslararası Atletizm Federasyonu kuruldu. Önceki tüm en iyi dereceler dünya rekoru olarak tescil edildi. 1921

Yunanistan'da genel seçimlerinde 250 sandalyenin 228'ini elde eden Eleftheiros Venizelos kazandı. 1928

Napoli'de yapılan Avrupa Güzellik yarışmasında Türk güzeli Günseli Başar birinci oldu. 1952

Voyager 2, Jüpiter, Satürn ve Neptün'ü incelemek için uzayda yola çıktı. 1977

2 ay 27 günlük kesinleşmiş cezası ertelenmeyen Bülent Ecevit Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 1982

Irak-İran Savaşı ateşkesle sona erdi. 1988

Türk hafif müziği sanatçısı Ayla Dikmen öldü. 1990

Estonya Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. 1991

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncer Necmioğlu, İstanbul'da vefat etti. 2006

Dünün videosu: Çin'de köpeğini gezdiren Gao Fenghua'nun başına komşusunun kedisi düştü. Fenghua yere yığılırken, bu sırada köpek ve kedi birbirlerine saldırdı. 23 günlük tedavinin ardından taburcu edilen adamın fizik tedaviye devam ettiği ve boyunluk taktığı bildirildi. Kedinin sahibi ise kendisini komşularının arayıp durumu anlattığını ve polisin kendisini arayana kadar görüntüdeki kedinin kendi kedisi olduğuna inanamadığını belirtti.

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