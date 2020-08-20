Güne Başlarken | 20 Ağustos 2020
Sabah uyandığında bilmen gereken bazı şeyleri Posta.com.tr'nin hazırladığı Güne Başlarken'de bulabilirsin. Amacımız hem sabahına renk katmak hem de gün içerisinde işine yarayacak bazı bilgiler vermek. Güne Başlarken'den günaydın!
20 Ağustos 2020, Perşembe 07:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.
Trabzonspor, takımdan ayrılan ve Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa için bir teşekkür mesajı yayınladı.
Olympique Lyon'u 3-0 yenen Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.
Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 34, 47, 32, 89, 33, 82 ve joker 86 oldu.
- 20 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,29 TL, euro ise 8,64 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 22°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Posta ile Pratik Bilgiler
Evde bulunması gereken bitkiler
Bazı bitkiler ev dekorasyonunu güzelleştirdiği gibi aynı zamanda da sağlık açısından önemli bir rol oynar. Evde bulunması gereken bitkilerin neler olduğuna bir göz atalım.
- Aloe Vera
- Barış çiçeği
- Bambu palmiyesi
- Deve tabanı
- Salon sarmaşığı
- Duvar sarmaşığı
Bu bitkiler neden evde bulunmalı diye merak ediyorsan tıkla ve öğren!
Televizyonda ne var?:
Çatı Katı Aşk (Kanal D), Thor: Karanlık Dünya (ATV), Yaparsın Aşkım (FOX), Vizontele (TRT 1)
Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2020)
- KOÇ: Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve iyisiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Gün içinde birtakım zorluklarla karşılaşmak sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
- BOĞA: Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konusunda isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için plan ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.
- İKİZLER: Partnerinizin duygularına değer verin ve olayları onun açısından değerlendirin. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve başarı sağlayabilirsiniz. Seviyeli sohbetlerde bulunmak istiyorsunuz.
- YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle kuvvetli bir duygu alışverişi içindesiniz. Aranılan biri olmaktan mutluluk duyacaksınız.
- ASLAN: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. Günün ilerleyen diliminde kendinizle ilgili planları aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.
- BAŞAK: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşkta doğru zamanı beklemelisiniz. İlişkilerinizde istediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız.
- TERAZİ: Sürekli değişim içindesiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli. Bunu ilişkinize yansıtıyorsunuz. Ön plana çıkacak davranışlar içindesiniz.
- AKREP: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gündesiniz. Olayları derinden yaşadığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Kaygılarınız daha da artıyor.
- YAY: Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuz etkisini düşünmeli ve çalışırken kendinizi fazla kaptırmamalısınız.
- OĞLAK: Yoğun çalışma temponuz sayesinde birçok başarı gelecek. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Odaklanmaya daha ağırlık vermelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı yakın tavırlar sergileyin.
- KOVA: İş birliğini sevmeniz çevrenizin de artmasına neden oluyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle harmanlıyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Güzel fırsatlar gündeme gelecek.
- BALIK: Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz daha sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.
20 Ağustos gününe damga vuran olaylar
- Cebelitarık, İspanyollar tarafından zaptedildi. 1462
- Gaziantep, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusunca fethedildi. 1516
- Uluslararası Atletizm Federasyonu kuruldu. Önceki tüm en iyi dereceler dünya rekoru olarak tescil edildi. 1921
- Yunanistan'da genel seçimlerinde 250 sandalyenin 228'ini elde eden Eleftheiros Venizelos kazandı. 1928
- Napoli'de yapılan Avrupa Güzellik yarışmasında Türk güzeli Günseli Başar birinci oldu. 1952
- Voyager 2, Jüpiter, Satürn ve Neptün'ü incelemek için uzayda yola çıktı. 1977
- 2 ay 27 günlük kesinleşmiş cezası ertelenmeyen Bülent Ecevit Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 1982
- Irak-İran Savaşı ateşkesle sona erdi. 1988
- Türk hafif müziği sanatçısı Ayla Dikmen öldü. 1990
- Estonya Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. 1991
- Tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncer Necmioğlu, İstanbul'da vefat etti. 2006
Dünün videosu: Çin'de köpeğini gezdiren Gao Fenghua'nun başına komşusunun kedisi düştü. Fenghua yere yığılırken, bu sırada köpek ve kedi birbirlerine saldırdı. 23 günlük tedavinin ardından taburcu edilen adamın fizik tedaviye devam ettiği ve boyunluk taktığı bildirildi. Kedinin sahibi ise kendisini komşularının arayıp durumu anlattığını ve polisin kendisini arayana kadar görüntüdeki kedinin kendi kedisi olduğuna inanamadığını belirtti.