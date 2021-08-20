Güne Başlarken | 20 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı dün yapıldı. Kritik toplantının en önemli konu başlıklarından birisi de aşı olmayanlara kısıtlama olup olmayacağı konusuydu. Konser, tiyatro ve sinemaya girişler için PCR testi şartı getirildi.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmenin bulunduğu botun Atlantik Okyanusu'nda batması sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından mahsur kalan ve Türk Hava Yolları uçağı ile tahliye edilen hemşire İrem Kahraman, ailesine kavuştu. Afganistan'da burka giyerek hayatta kaldığını ifade eden Kahraman, "Bizim hayatımızı orada başörtüsü, hicap kurtardı. Başörtüsüz asla dışarı çıkamazdık, bileğim gözüküyordu bileğimin gözükmemesini istediler. Tamamen kapalı olmamı istediler yoksa vuracaklardı. O şekilde çıkarsak bizi öldüreceklerini söylediler. Biz de dediklerine uyduk" dedi.

ABD’nin Kabil Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil’in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen Okan Y. annesi Gülsüm Y.'den madde almak için para istedi, annesinin olumsuz cevap vermesi üzerine sinirlenen kişi, annesini rehin alarak evde bulunan eşyaları sokağa fırlattı. Özel Harekat Polisi'nin müdahalesiyle Okan Y. gözaltına alındı.





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Günün köşe yazısı

Afganistan’ın eski dışişleri bakanlarından Rangin Dadfar Spanta son anda Kabil’den İstanbul’a gelebildi. Günlerdir kaderini merak ettiğim okul arkadaşım Rangin’in İstanbul’a ulaştığını duyduğumda mutlu oldum. Bir siyasi yolculuğun sonuna gelindiğini de kabul etmiş olduk. 10 yıl önce iktidarda Batılı ülkelerin desteklediği, modern dünyanın kodlarını benimsemiş bir yönetim vardı. Oral Çalışlar'ın yazısı...

20 Ağustos günlük burç yorumları