Güne Başlarken | 20 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
20 Ağustos 2021, Cuma 07:17 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı dün yapıldı. Kritik toplantının en önemli konu başlıklarından birisi de aşı olmayanlara kısıtlama olup olmayacağı konusuydu. Konser, tiyatro ve sinemaya girişler için PCR testi şartı getirildi.
Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmenin bulunduğu botun Atlantik Okyanusu'nda batması sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından mahsur kalan ve Türk Hava Yolları uçağı ile tahliye edilen hemşire İrem Kahraman, ailesine kavuştu. Afganistan'da burka giyerek hayatta kaldığını ifade eden Kahraman, "Bizim hayatımızı orada başörtüsü, hicap kurtardı. Başörtüsüz asla dışarı çıkamazdık, bileğim gözüküyordu bileğimin gözükmemesini istediler. Tamamen kapalı olmamı istediler yoksa vuracaklardı. O şekilde çıkarsak bizi öldüreceklerini söylediler. Biz de dediklerine uyduk" dedi.
ABD’nin Kabil Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil’in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.
Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen Okan Y. annesi Gülsüm Y.'den madde almak için para istedi, annesinin olumsuz cevap vermesi üzerine sinirlenen kişi, annesini rehin alarak evde bulunan eşyaları sokağa fırlattı. Özel Harekat Polisi'nin müdahalesiyle Okan Y. gözaltına alındı.
Güne Dair Notlar
- 20 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,54 TL euro ise 9,97 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 29°C Parçalı bulutlu Antalya, 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 31°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 26°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Afganistan’ın eski dışişleri bakanlarından Rangin Dadfar Spanta son anda Kabil’den İstanbul’a gelebildi. Günlerdir kaderini merak ettiğim okul arkadaşım Rangin’in İstanbul’a ulaştığını duyduğumda mutlu oldum. Bir siyasi yolculuğun sonuna gelindiğini de kabul etmiş olduk. 10 yıl önce iktidarda Batılı ülkelerin desteklediği, modern dünyanın kodlarını benimsemiş bir yönetim vardı. Oral Çalışlar'ın yazısı...
20 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Sevdiklerinizin duygularını yoğun hissettiğiniz için onların isteklerini sezebileceksiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmeyin, zevklerinize esneklik kazandırın. Enerjiniz yüksek seyrediyor.
- BOĞA: Bugün, ilginç düşünceler üreteceksiniz. Sizin ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Ama bu durum sizi iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.
- İKİZLER: Bugün, olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Aşk yaşantınız canlanıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle olumlu ilişki kuracağınız bir gündesiniz.
- YENGEÇ: Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. İşlerinizi kendiniz takip ettiğiniz zaman daha başarılı oluyorsunuz.
- ASLAN: Toplumsal ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacak. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici bir tavır sergileyerek önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Öğrenme isteğiniz çok yüksek.
- BAŞAK: Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayacağınız bir gündesiniz.
- TERAZİ: Önemli kişilerle görüşecek, çoğunuz yurtdışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçeceksiniz. Kendinizden büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacaksınız.
- AKREP: Zihinsel gücünüz yüksek. Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabileceğiniz bir dönem.
- YAY: Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanata ilgi duyacaksınız. Acele kararlar vermemeli ve sizden büyüklerle tartışmamalısınız. Yeni fikirlere kapalısınız, işinizle ilgili aile baskısına maruz kalabilirsiniz.
- OĞLAK: Yavaş ve temkinli ilerleyerek hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşuları belirlemek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Sinirsel gerilimlerden uzak kalmalısınız.
- KOVA: Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Bugün maddi konularda daha temkinli davranmalısınız.
- BALIK: İş sorumluluğu artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselme söz konusu. Birçok fırsat kendiliğinden gelecek. Maddi bolluğa kavuşacaksınız. Emlak satın almak istiyorsanız sağlam olmasına dikkat etmelisiniz.