Güne Başlarken | 20 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 20 Aralık günü saat 07.55’te dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,60 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde bugün (20 Aralık Cuma) yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sis uyarısı: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli -1°C, 10°C

İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 9°C, 15°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 10°C, 17°C

Adana: Az bulutlu ve açık 6°C, 19°C

Antalya: Az bulutlu ve açık 12°C, 20°C

Samsun: Az bulutlu ve açık 8°C, 15°C

Trabzon: Az bulutlu ve açık 10°C, 15°C

Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli -8°C, 3°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 0°C, 17°C

Günün POSTA şiiri :)

Günün şiiri, Ardahanlı zafer Avşar'dan.





20 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Yardımseverlik duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündemde. Bugün birçok ortama girecek ve konuşmalarınızla herkesi etkileyeceksiniz.

BOĞA: Duygusal iniş-çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.

İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışlar sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha bir anlamlı ve sözleriniz çok akıcı olacak.

YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışı içindesiniz.

ASLAN: Bugün, duygusallığınızın plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz.

BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinize göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli.

TERAZİ: Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız.

AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızda tüm olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.

YAY: Sanatsal işlere önem vereceğiniz bir gün. Çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek.

OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.

KOVA: İlginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle yeni çalışmalar içinde olacaksınız.

BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

18 yaşındayım. Kızlarla çok şey yapıyorum ama iş ilişkiye girince tiksiniyorum, hevesim kaçıyor. Ne yapmam gerek? Cevaplar için tıklayın...





Bugün;

Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri'nin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi. Şövalyeler daha sonra Malta'ya yerleşti. 1522

II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, boğularak idam edildi. 1683

Almanya'da tutuklu bulunan Nazi lideri Adolf Hitler şartlı olarak salıverildi. 1923

Kırkkilise'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi. 1924

İlk elektronik televizyon sisteminin patenti alındı. 1938

Erbaa-Niksar'da 7.0 büyüklüğündeki depremde 3 bin kişi öldü. 1942

Kürtaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan bir ebe 6 yıl hapse mahkûm oldu. 1945

Berlin duvarı ilk defa, batı Berlinlilere doğuda kalan akrabalarını bir günlüğüne ziyaret edebilmeleri için açıldı. 1963

İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nın açılışı, faciaya sahne oldu. Türkiye-Bulgaristan milli maçının başlamasından önce, izdiham sonucu, açık tribünlerden birinin demir parmaklıkları parçalandı: 83 kişi yaralandı. 1964

İspanya Başbakanı Amiral Luis Carrero Blanco otomobilinde öldürüldü. Suikastı kısa adı ETA olan Bask Yurdu ve Özgürlüğü örgütü üstlendi. 1973

Türkiye'de ilk kez bir kadın bir batında 8 çocuk doğurdu; 5'i erkek, 3'ü kız olan sekizlerden 7'si bir gün, 1'i dört gün yaşayabildi. 1985

Dona Paz adlı Filipinli yolcu gemisi, Mindoro adası açıklarında Vector tankeri ile çarpıştı, iki patlama meydana geldi: 3 binden fazla kişi öldü. 1987

Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Hulusi Kentmen, 81 yaşında öldü. 1993

NASA, güneşin enerji radyasyonunu araştırma amacıyla ACRIMSat uydusunu uzaya gönderdi. 1999

ABD, Rusya, AB ve BMden oluşan Ortadoğu Dörtler grubu, İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. 2002

Ne yapsak?

Galata Mevlevileri'nin sunduğu Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi, Hocapaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi

Mor ve ötesi, 20 Aralık'ta Milyon Performance Hall sahnesinde... Milyon Performance Hall

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Akıllı Tavşan Momo Şarkılı Orman Müzikali çocuklarla buluşuyor. 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu

Günün şarkısı

Mazhar Alanson'un yepyeni albümüyle aynı adı taşıyan parçası Yazan Aşık sizlerle...



