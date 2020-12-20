Güne Başlarken | 20 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, canlı yayında Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

İngiltere'de hükümet Covid-19 vakaları ve can kayıplarındaki artışın hızla devam etmesi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ağırlaştırıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Güne Dair Notlar

20 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,63 TL euro ise 9,35 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu. 6°C, 11°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 20°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. -1°C, 9°C Trabzon, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 9°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu, sisli. -2°C, 5°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Neredeyse yılın dokuz ayını evde, izolasyonda geçirdik. Doğal olarak hem zihnimiz, hem ruhumuz yoruldu, örselendi. İşte bu yorgunluk ilişkilerimize yansıdı. Daha tahammülsüz, daha hoşgörüsüz olduk. Pandeminin yarattığı maddi sorunlar da eklenince aynı evin içinde patlamaya hazır bombalara dönüştük. 2020, seni bir an önce unutmak, 2021’e taptaze bir başlangıçla adım atmak istiyoruz. Henüz pandeminin etkileri geçmemiş olsa da güzel günlere dair umutlarımızı büyütmek, yeniden eskisi gibi aşk dolu, keyifli, eğlenceli bir ilişkimiz olsun istiyoruz. Ve inanın bana birazcık çabayla bunu yapabiliriz. İşte size aşkınızı tazeleyecek altın öneriler... Mehmet Coşkundeniz'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Yuval Noah Harari- Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens

İsrailli Yazar ve Tarih Profesörü Yuval Noah Harari’nin kaleme aldığı Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, son yılların en çok ses getiren kitapları arasında yer alıyor. Başlangıçtan bugüne insanın tarihsel yolculuğunu ele alan eser, bugünü meydana getiren tüm koşulları fenni ve sosyal bilimler ışığında detaylandırıyor.

“Önce her şey bir toz bulutuydu.” Kulağa çok tanıdık geliyor değil mi? Bilindiği üzere bu ifade, karşı tarafın bir konuyu tüm detaylarıyla kavraması adına günümüzde muzipçe kullanılan bir kalıp. Ancak söz insanlık tarihinden açıldığında, bu başlangıcın önemini göz ardı etmek mümkün değil. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens; evren, dünya ve insan hakkında sorulan tüm soruları cevaplamaya tam da bu noktadan başlatıyor.

20 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olabilmeniz çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal istekleriniz olabilir. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı ve onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama her şeye hakim oluyorsunuz.

TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini bir biçimde hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostlukların pekişeceği aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz.

KOVA: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça gösterebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırsla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor.

BALIK: İş başarınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Çevreniz maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.