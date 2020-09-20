Güne Başlarken | 20 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgede orman yangını çıktı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray’a içinde zehirli madde bulunan bir paket gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1918’deki İspanyol Gribi salgınında da tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkati çekerek, "Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım." uyarısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin içinden geçtiği tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürüttüğünü, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmediğini bildirdi.





Güne Dair Notlar

20 Eylül günü saat 7.27'de dolar 7, 56 TL, euro ise 8,95 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 19°C, 23°C Antalya, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu. 24°C, 29°C Ankara, Parçalı bulutlu. 15°C, 27°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 18°C, 35°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün videosu





Dağların yamacına ve uçurumlara inşa edilmiş, Güney Amerika’da bulunan dünyanın en tehlikeli dağ yolu sosyal medyanın gündemine oturdu. Şoförlerin bu yoldan geçmesi için çelik gibi sinirlere ve bolca cesarete ihtiyaçları var...

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler

Sabri Ülker Vakfı Yayınları, yayınlandığı ülkelerde en çok satan listelerine girmeyi başaran “Hype” isimli kitabı, “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” adıyla Türkçe olarak yayınladı. Sağlık alanındaki en yaygın inançlarımızla varsayımlarımızın ardındaki gerçek bilime ilgi çekici ve bilgilendirici bir bakış sunan Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler, günlük hayatta ve medyada karşımıza çıkan haberlerin doğruluğunu sorgulayarak bilimsel gerçekleri ortaya koymaya çalışıyor.

Akşam ne izlesek?

Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Maria ile Mustafa (atv), Yerli Dizi: Arıza (SHOW), Yerli Dizi: Savaşçı (FOX)

Vizyonda ne var?

Tenet





Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.

Günün köşe yazısı

Önceleri birbiriniz için sohbet ettiğiniz sıradan kişilersinizdir. Sonra bir bakarsınız ki bu sohbetlerden hoşlanıyorsunuz. Derken farkına varmadan birbiriniz için önemli insanlar haline dönüşüyorsunuz. Ama yine de bu iletişime ‘aşk’ adını konduramıyorsunuz. Öyle kafanız karışık, şaşkınlık içinde olana bitene anlam vermeye çalışıyorsunuz. Bence çoktan ateş bacayı sarmış. İşte aşkın başladığının 10 işareti...

Buradan okuyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2020)