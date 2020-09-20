Güne Başlarken | 20 Eylül 2020
Haftanın son gününden günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
20 Eylül 2020, Pazar 07:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgede orman yangını çıktı.
- İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray’a içinde zehirli madde bulunan bir paket gönderildi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1918’deki İspanyol Gribi salgınında da tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkati çekerek, "Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım." uyarısında bulundu.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin içinden geçtiği tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürüttüğünü, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmediğini bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 20 Eylül günü saat 7.27'de dolar 7, 56 TL, euro ise 8,95 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 19°C, 23°C Antalya, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu. 24°C, 29°C Ankara, Parçalı bulutlu. 15°C, 27°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 18°C, 35°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün videosu
Dağların yamacına ve uçurumlara inşa edilmiş, Güney Amerika’da bulunan dünyanın en tehlikeli dağ yolu sosyal medyanın gündemine oturdu. Şoförlerin bu yoldan geçmesi için çelik gibi sinirlere ve bolca cesarete ihtiyaçları var...
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler
Sabri Ülker Vakfı Yayınları, yayınlandığı ülkelerde en çok satan listelerine girmeyi başaran “Hype” isimli kitabı, “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” adıyla Türkçe olarak yayınladı. Sağlık alanındaki en yaygın inançlarımızla varsayımlarımızın ardındaki gerçek bilime ilgi çekici ve bilgilendirici bir bakış sunan Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler, günlük hayatta ve medyada karşımıza çıkan haberlerin doğruluğunu sorgulayarak bilimsel gerçekleri ortaya koymaya çalışıyor.
Akşam ne izlesek?
Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Maria ile Mustafa (atv), Yerli Dizi: Arıza (SHOW), Yerli Dizi: Savaşçı (FOX)
Vizyonda ne var?
Tenet
Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.
Günün köşe yazısı
Önceleri birbiriniz için sohbet ettiğiniz sıradan kişilersinizdir. Sonra bir bakarsınız ki bu sohbetlerden hoşlanıyorsunuz. Derken farkına varmadan birbiriniz için önemli insanlar haline dönüşüyorsunuz. Ama yine de bu iletişime ‘aşk’ adını konduramıyorsunuz. Öyle kafanız karışık, şaşkınlık içinde olana bitene anlam vermeye çalışıyorsunuz. Bence çoktan ateş bacayı sarmış. İşte aşkın başladığının 10 işareti...
Günlük burç yorumları (20 Eylül 2020)
- KOÇ: Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.
- BOĞA: Bugün inadınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşanabilir. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışın.
- İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün, çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.
- YENGEÇ: Çevrenize karşı duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.
- ASLAN: Güçlü dostluklar yerine amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün, özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli, kendinizi özel biri gibi görmemelisiniz.
- BAŞAK: Aklınız maddi konularda olmasına rağmen sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda epey başarılı günlerden biri. Gözler sizin üstünüzde, unutmayın.
- TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.
- AKREP: Bolluk gezegeni Jüpiter’den destek alıyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor. Çıtanızı yükseltin.
- YAY: Sistemli davrandığınızda daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerine yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın sizin için önemli olanı seçmelisiniz.
- OĞLAK: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevrenizle yaşadığınızı unutmayın. İnsanlar duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında hemen savunmaya geçiyorsunuz.
- KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün.
- BALIK: Her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Size olumlu katkıları olacak başlangıçlar gündeme gelecek. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.