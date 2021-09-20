Güne Başlarken | 20 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisine yönelik cinsel taciz sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istemişti. Bu olayların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin kişi bölgeden çıkarılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.

Elazığ'da mobil aşı ekipleri köy köy gezerek vatandaşların aşı olması için yoğun bir çalışma sürdürürken, Fatmalı köyünde camiden anonsla çağrılan vatandaşlara taziyeevinde aşı uygulanıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, koronavirüs vakalarının büyük çoğunluğunun Delta varyantından kaynaklandığını belirterek özellikle hamilelerdeki artışa dikkat çekti. Prof. Dr. Bilge "Hamilelikte hem Covid-19'a bağlı ciddi hastalık riski hem de erken doğum riski artmaktadır. Covid-19, gebelerde daha şiddetli seyretmektedir" dedi.

Güne Dair Notlar

20 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,65, euro ise 10,13 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 15°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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Günün köşe yazısı

Evliya Çelebi’nin seyahatlerine ilk başladığı şehir burası... 1640 senesinde kuşluk vakti İstanbul Sarayburnu’ndan bindiği bir yelkenliyle başlar tüm hikâye... Banu Şen'in yazısı...

20 Eylül günlük burç yorumları