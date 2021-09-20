Güne Başlarken | 20 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
20 Eylül 2021, Pazartesi 07:12 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisine yönelik cinsel taciz sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istemişti. Bu olayların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin kişi bölgeden çıkarılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.
Elazığ'da mobil aşı ekipleri köy köy gezerek vatandaşların aşı olması için yoğun bir çalışma sürdürürken, Fatmalı köyünde camiden anonsla çağrılan vatandaşlara taziyeevinde aşı uygulanıyor.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, koronavirüs vakalarının büyük çoğunluğunun Delta varyantından kaynaklandığını belirterek özellikle hamilelerdeki artışa dikkat çekti. Prof. Dr. Bilge "Hamilelikte hem Covid-19'a bağlı ciddi hastalık riski hem de erken doğum riski artmaktadır. Covid-19, gebelerde daha şiddetli seyretmektedir" dedi.
Güne Dair Notlar
- 20 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,65, euro ise 10,13 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 15°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, STAR TV: 20.00 Sinema: Öldür Beni Sevgilim
Günün köşe yazısı
Evliya Çelebi’nin seyahatlerine ilk başladığı şehir burası... 1640 senesinde kuşluk vakti İstanbul Sarayburnu’ndan bindiği bir yelkenliyle başlar tüm hikâye... Banu Şen'in yazısı...
20 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Doğrularına inandığınız konularda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze edeceksiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.
- BOĞA: Olaylara mantıklı bir yorum getirerek çevrenize örnek olacaksınız. İlişkide temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Çoğu zaman kafanız karışıyor ve sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
- İKİZLER: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek, özel zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Ödemeleriniz için faturalarınızı sıkı takip etmelisiniz.
- YENGEÇ: Aşkta çekimser davranmakla partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda durumlar sizin sosyal yaşamınıza olumlu yansıyacak. Dostlarınız destek bekliyor.
- ASLAN: Arkadaşlarınızla yeni bir aktivitenin içinde bulunmak sizi olumlu etkileyecek. Yaşamın her köşesinde sizi bekleyen sürprizlere hazırlanmalısınız. Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz.
- BAŞAK: Maddi konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Partnerinizin sizinle aynı zevklere sahip olması çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. Gizli inatçılığınız yüzünden isteklerinizde artış gözlenecek.
- TERAZİ: Bugün arkadaşlarınızı arama ihtiyacı içindesiniz. Gücü seviyor ve dostlarınızı ihmal etmiyorsunuz. Onlarla ortak çalışmalar için planlarınız var ama çevre koşullarına dikkat etmelisiniz.
- AKREP: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların her sorununu yüklenmenize karşın bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağanüstü işler peşinde koşuyorsunuz. Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin.
- YAY: Kendinizi işinize odaklanmaya yönlendirin. Bağlantıda olacağınız kişilere cana yakın olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. İçgüdülerinizi doğru kullanabileceksiniz.
- OĞLAK: İdealleriniz konusunda duygusal davranmaktan çok akılcı olmayı yeğlemelisiniz. Bugün arkadaşlarınız konusunda fazla iyimsersiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.
- KOVA: Çevrenizdeki her şey lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artış, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde değiştirecek. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinize çevreniz tarafından destek var.
- BALIK: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerdensiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor ve beklemekten sıkıldınız.